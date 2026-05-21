Lộ thông tin Suzuki Satria thế hệ mới sắp gia nhập thị trường Việt Nam

Sau thị trường Indonesia, thế hệ mới nhất của dòng xe côn tay thể thao Suzuki Satria đang cho thấy những tín hiệu gia nhập thị trường Việt Nam. Phía Suzuki Việt Nam chưa công bố kế hoạch về việc trình làng mẫu xe này, tuy nhiên dữ liệu về nhãn năng lượng thể hiện mức tiêu thụ nhiên liệu kiểu loại xe mô tô hai bánh vừa được Cục Đăng kiểm Việt Nam cập nhật mới đây đã hé lộ thông tin về Suzuki Satria thế hệ mới.

Cụ thể, theo dữ liệu Cục Đăng kiểm Việt Nam, có hai phiên bản Suzuki Satria mới được đơn vị này công bố mẫu nhãn năng lượng thể hiện mức tiêu thụ nhiên liệu, gồm Suzuki Satria và Satria Pro đều có mã số kiểu loại là FU150 và cùng động cơ. Trong đó, bản Suzuki Satria có khối lượng 112 kg và tiêu thụ nhiên liệu trên nhãn năng lượng công bố ở mức 2,94 lít/100km. Bản Satria Pro có trọng lượng 115 kg, nặng hơn 3 kg so với bản thường và tiêu hao nhiên liệu trung bình 3,17 lít/100 km. Trước đó, Suzuki Satria thế hệ mới cũng đã được hãng xe Nhật Bản đăng ký bản quyền kiểu dáng tại Việt Nam.

Nhãn năng lượng thể hiện mức tiêu thụ nhiên liệu của hai phiên bản Suzuki Satria vừa được Cục Đăng kiểm Việt Nam cập nhật Nguồn: Cục Đăng kiểm Việt Nam

Trước đó, vào tháng 11 năm ngoái tại Indonesia, Suzuki Satria 2026 được PT Suzuki Indomobil Sales sản xuất, phân phối 2 phiên bản, gồm Suzuki Satria F150 và Satria Pro. Cả hai đều dùng chung động cơ xăng DOHC 4 van, dung tích 147cc, làm mát bằng chất lỏng, tích hợp hệ thống phun xăng điện tử Fi.

Theo thông tin nhà sản xuất công bố, động cơ này sản sinh công suất 18,1 mã lực tại 10.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 13.8 Nm tại 8.500 vòng/phút, đi kèm hộp số hộp số 6 cấp, tích hợp hệ thống Clutch Assist System hỗ trợ giảm lực bóp côn và giảm trượt khi dồn số, tạo cảm giác lái xe êm ái cho người lái.

Tháng 11 năm ngoái tại Indonesia, Suzuki Satria 2026 được PT Suzuki Indomobil Sales sản xuất, phân phối 2 phiên bản, gồm Suzuki Satria F150 và Satria Pro Ảnh: Otodetik

Trong đó, bản Satria Pro có khá nhiều thay đổi về diện mạo thiết kế và bổ sung hàng loạt trang bị tính năng mới so với đời cũ như đèn pha LED cỡ lớn, màn hình LCD tích hợp tính năng Suzuki Ride Connect hệ thống khóa thông minh Smartkey, cổng sạc cho các thiết bị di động…

Đáng chú ý, đại diện PT Suzuki Indomobil Sales từng cho biết, Suzuki Satria mới nhất là sản phẩm toàn cầu, do đó xe sản xuất tại Indonesia sẽ được xuất khẩu sang một số quốc gia trong khu vực cũng như trên thế giới. "Suzuki Satria được khách hàng tại các quốc gia trong khu vực ASEAN rất ưa chuộng, do đó chúng tôi nhắm đến các thị trường trong khu vực ASEAN trước tiên". Ông Teuku Agha, Trưởng phòng Kinh doanh và Tiếp thị của PT Suzuki Indomobil Sales chia sẻ.

Suzuki Satria thế hệ mới nhiều khả năng sẽ sớm được mở bán tại Việt Nam trong thời gian tới Ảnh: Otodetik

Tại thị trường Việt Nam, những năm gần đây Suzuki đã loại bỏ nhiều mẫu mã trong danh mục xe máy của hãng, trong đó có cả Raider 150. Dù vậy hãng xe Nhật Bản vẫn đang phân phối Satria F150 mẫu cũ. Việc được cấp nhãn năng lượng thể hiện mức tiêu thụ nhiên liệu cho cả hai phiên bản cho thấy nhiều khả năng Suzuki Satria thế hệ mới đã hoàn tất khâu kiểm định và sẽ sớm được mở bán tại Việt Nam trong thời gian tới.