Xe máy điện VinFast phong cách đường trường lộ diện, cạnh tranh Yamaha NMax

Trong bối cảnh nhu cầu chuyển đổi sang sử dụng xe điện của người đang diễn ra mạnh mẽ, VinFast đang nỗ lực phát triển đa dạng danh mục sản phẩm của hãng tại thị trường Việt Nam. Không lâu sau khi đăng ký bản quyền thiết kế hai mẫu xe máy điện mới theo hai phong cách khác nhau vào tháng 4.2026. Mới đây, dữ liệu được Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam cập nhật mới đây cho thấy, hãng xe điện Việt Nam đang chuẩn bị sản xuất thêm một mẫu xe điện mới theo phong cách xe tay ga đường trường tương tự các mẫu maxi-scooter như Yamaha Nmax hay BMW C 400 GT.

Theo đó, Công báo Sở hữu công nghiệp số 459, tập A, quyển 2 được Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam cập nhật tháng 5.2026 đã xuất hiện một số hình ảnh về mẫu xe máy điện hoàn toàn mới mang nhãn hiệu VinFast.

VinFast đăng ký bản quyền kiểu dáng thiết kế mẫu xe tay ga mang phong cách xe tay ga đường trường Nguồn: Cục Sở hữu trí tuệ

Khác với các mẫu xe máy điện đã được VinFast sản xuất, phân phối trên thị trường, mẫu xe mới vừa được hãng đăng ký bản quyền kiểu dáng công nghiệp mang thiết kế hoàn toàn mới theo phong cách của những chiếc xe tay ga đường trường.

Những hình ảnh về bản vẽ mẫu xe này xuất hiện trong Công báo Sở hữu công nghiệp số 459 cho thấy phần đầu nổi bật với cụm đèn chiếu sáng dạng kép, kết hợp dải đèn định vị hình cánh chim cùng kính chắn gió cỡ lớn. Trong khi đó, thân xe được làm vuốt cao về phía đuôi, kết hợp yên xe phân tầng tạo điểm tựa cho vị trí ngồi của người lái. "Dàn áo" bao bọc thân xe được tạo dáng theo phong cách thể thao, cơ bắp.

Theo hình ảnh từ dữ liệu của Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam, mẫu xe này được trang bị hệ thống phanh đĩa trên cả hai bánh. Động cơ đặt giữa thay vì tích hợp trên trục bánh sau như các mẫu xe điện hiện nay. Đây là cấu hình thường thấy trên các mẫu xe máy điện có công suất lớn.

Nhiều khả năng VinFast sẽ sớm đưa mẫu xe máy điện này vào sản xuất, phân phối trên thị trường nhằm bổ sung thêm lựa chọn mới cho khách hàng Nguồn: Cục Sở hữu trí tuệ

Hiện tại, VinFast vẫn chưa công bố bất kỳ thông tin nào liên quan đến mẫu xe này. Tuy nhiên với việc đăng ký bản quyền kiểu dáng thiết kế, nhiều khả năng VinFast sẽ sớm đưa mẫu xe máy điện này vào sản xuất, phân phối trên thị trường nhằm bổ sung thêm lựa chọn mới cho khách hàng. Nếu xuất hiện trên thị trường trong thời gian tới, mẫu xe này được dự báo sẽ tạo áp lực cạnh tranh lớn đối với những dòng xe tay ga máy xăng như Yamaha Nmax.