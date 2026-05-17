Tiêu thụ xe máy trên toàn cầu lập kỷ lục mới trong giai đoạn đầu năm 2026

Bất chấp tình hình kinh tế toàn cầu vẫn còn nhiều bất ổn, thị trường xe máy vẫn tiếp tục phát triển với tốc độ ổn định. Sau ba năm tăng trưởng liên tiếp, năm 2025 vừa qua đánh dấu kỷ lục doanh số bán xe máy cao nhất mọi thời đại. Tiếp đà tăng trưởng, thị trường xe máy toàn cầu có bước "chạy đà" hoàn hảo trong quý đầu năm 2026 với tổng lượng xe bán ra đạt đạt gần 17 triệu xe.

Theo chuyên trang tổng hợp, thống kê dữ liệu xe máy - MotorCycles Data, trong ba tháng đầu năm 2026, tổng doanh số bán xe máy trên toàn cầu đạt 16,8 triệu chiếc, tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là quý có doanh số bán xe máy cao nhất từ trước đến nay. Kết quả này một lần nữa cho thấy nhu cầu mua sắm xe máy hai bánh của người dân trên toàn cầu tiếp tục gia tăng, nhu cầu di chuyển bằng phương tiện cá nhân ngày càng cao.

Theo MotorCycles Data, động lực chính thúc đẩy thị trường xe máy toàn cầu tăng trưởng vẫn là các thị trường mới nổi, đặc biệt là Ấn Độ, Mỹ Latinh và các quốc gia khu vực Đông Nam Á. Tại những quốc gia khu vực này, thu nhập bình quân đầu người (GDP) đang có xu hướng gia tăng kết hợp quá trình đô thị hóa nhanh chóng và dân số trẻ… góp phần thúc đẩy nhu cầu sử dụng xe máy gia tăng mạnh mẽ.

Trong đó, Ấn Độ tiếp tục dẫn đầu về doanh số bán xe máy so với các quốc gia khu vực khác trên toàn cầu. Sau mức tăng trưởng ấn tượng (3,6%) vào năm 2025, thị trường này tiếp tục tăng trưởng thêm 27,1% trong quý 1/2026, qua đó củng cố vị thế thị trường xe máy lớn nhất thế giới. Hiện tại, Ấn Độ đang lên lộ trình để thúc đẩy ngành công nghiệp xe máy tăng trưởng đồng thời đẩy nhanh quá trình điện khí hóa.

Khu vực tăng trưởng nhanh nhất vẫn là Mỹ Latinh với lượng xe máy mới bán ra tăng tới 19,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả này một phần đến từ sự gia tăng mạnh mẽ về nhu cầu sử dụng xe máy tại nhiều quốc gia khác nhau.

Trong khi đó, toàn thị trường xe máy khu vực Đông Nam Á cũng ghi nhận kết quả tích cực, với doanh số tăng 5,2%. Indonesia và Việt Nam vẫn là những quốc gia tiêu thụ xe máy lớn nhất trong khu vực Đông Nam Á.

Tại Bắc Mỹ, doanh số bán xe máy cũng tăng 0,9%, Mexico tăng 1,2%, trong khi những thay đổi về chính sách kinh tế tại Mỹ đã bắt đầu ảnh hưởng đến nhu cầu tiêu thụ xe máy với doanh số giảm 1% tại Mỹ và 3,9% tại Canada. Trong khi đó, sau đợt suy giảm mạnh vào năm ngoái thị trường xe máy khu vực Tây Âu (bao gồm cả Anh) đang cho thấy tín hiệu phục hồi, với doanh số tăng 7,4% trong quý 1/2026.

Một số thị trường xe máy khu vực châu Á như Trung Quốc (giảm 6,4%), Đài Loan (giảm 4,8%), Nhật Bản (giảm 12,1%), Hàn Quốc (giảm 3,9%).