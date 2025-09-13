Honda Winner R thay Winner X tại Việt Nam: 'Bình mới rượu cũ', giá từ 46 triệu

Gần hai năm sau ngày tung ra bản cải tiến X, Honda Việt Nam mới đây tiếp tục nâng cấp dòng xe côn tay thể thao này, bằng việc trình làng phiên bản Honda Winner R.

Đáng chú ý, trong thông cáo báo chí phát đi, hãng xe Nhật Bản gọi Honda Winner R là bản hoàn toàn mới. Tuy nhiên, so với bản cải tiến Winner X trình làng cuối năm 2023, Winner R thực tế chỉ là bản cải tiến thiết kế và không có quá nhiều khác biệt cốt lõi.

Những thay đổi chủ yếu đến từ diện mạo, khi phiên bản Winner R được làm mới thiết kế, lấy cảm hứng từ những dòng xe mô tô thể thao cùng gia đình. Trong đó, điểm khác biệt rõ nét nằm ở phía trước, khi Honda Winner R gần như "lột xác" hoàn toàn. Phần ốp đầu xe thiết kế lớn và liền lạc, ít cắt xẻ hơn. Cụm đèn chiếu sáng trước được làm mới, nổi bật với 2 bóng hình chữ nhật ở trung tâm, cùng cặp đèn LED ngắn bố trí vát xéo.

Honda Winner X bản nâng cấp đổi tên thành Honda Winner R, thay đổi kiểu dáng nhưng giữ nguyên giá tại Việt Nam ÀNH: N.N

Đặc biệt, hai bên cánh yếm của Winner bản mới cũng thay đổi hoàn toàn, to bản và dàn trải hơn; dễ liên tưởng đến mẫu superbike Honda CBR1000RR-R.

Mặc dù vậy, đây cũng là chi tiết thay đổi ít nhiều gây tranh cãi. Bởi trên một số diễn đàn, hội nhóm mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng việc hãng xe Nhật Bản cố đưa phong cách "sportbike" lên dòng xe "underbone" khiến tổng thể Honda Winner R có phần mất cân xứng. Phần đầu xe quá bề thế, trong khi phía sau vẫn giữ lại kiểu dáng thon gọn như bản cũ.

Trong khi đó, xét về tiện ích và vận hành, Winner mới gần như giữ nguyên trang bị so với bản cũ. Xe vẫn dùng chìa khóa thông minh tích hợp khả năng mở từ xa, đồng hồ kỹ thuật số tích hợp hiển thị các thông tin về xe và vận hành, cổng sạc USB loại Type A.

Trang bị trên Honda Winner R gần như giữ nguyên so với bản cũ ẢNH: N.N

Động cơ trên xe côn tay thể thao này vẫn sử dụng loại DOHC, dung tích 150 phân khối, 4 van, 6 cấp số. Động cơ sản sinh công suất khoảng 15,6 mã lực và mô-men xoắn cực đại 13,5 Nm. Hãng tiếp tục tích hợp bộ ly hợp hỗ trợ và chống trượt hai chiều (Assist & Slipper Clutch). Ngoài ra, xe trang bị thêm phanh ABS, nhưng chỉ một kênh (bánh trước).

Tương tự lần cải tiến trước, Honda Việt Nam không thay đổi giá niêm yết cho bản mới. Cụ thể, Honda Winner R vẫn phân phối 3 phiên bản, gồm tiêu chuẩn, đặc biệt và thể thao đi kèm mức giá dao động 46,16 - 50,56 triệu đồng.

Đã đủ sức 'đấu' Yamaha Exciter?

Được Honda Việt Nam giữ nguyên giá bán so với bản cũ, Winner R nhìn chung sẽ có ít nhiều lợi thế cạnh tranh trước Yamaha Exciter 155 VVA (giá niêm yết 48,2 - 54 triệu đồng). Tuy nhiên, để phiên bản này có thể vượt mặt đối thủ "đồng hương", nhiều chuyên gia trong ngành ô tô, xe máy cho rằng… chưa đủ.

Với kiểu nâng cấp "bình mới rượu cũ" như những năm gần đây, Honda Winner rất khó "làm nên chuyện" trước đối thủ Yamaha Exciter ẢNH: N.N

Thực tế cho thấy, ngay từ những ngày đầu tung ra thị trường Việt Nam vào năm 2016, Honda Winner đã được hãng chọn cách định giá thấp hơn đối thủ. Tuy nhiên, lợi thế giá bán không đủ giúp mẫu xe của Honda thuyết phục số đông khách Việt. Để cải thiện dần doanh số, hãng xe Nhật Bản và hệ thống đại lý nhiều năm qua đã liên tục áp dụng chương trình giảm giá mạnh tay. Nhiều thời điểm, Honda Winner giảm gần 15 triệu đồng mới "chèo kéo" được khách mua.

Trở lại với phiên bản Winner R, việc Honda vẫn giữ "bình mới rượu cũ" mà không có nhiều cải tiến mang tính cốt lõi, ưu tiên vào trang bị và vận hành; khách quan nhìn nhận, bản nâng cấp này rất ít khả năng có thể tạo nên đột phá. Bởi, so với đối thủ Yamaha Exciter 155 VVA, ngoài giá bán, Honda Winner R khó có điểm nào vượt trội hơn.