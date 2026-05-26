VAMA nói gì về độ tương thích của các dòng xe với xăng E10?

Ngày 26.5, Bộ Công thương đã thông tin về những góp ý từ VAMA và VAMM đánh giá về độ tương thích của các dòng xe đối xăng E10 sẽ được bán thay thế xăng khoáng từ ngày 1.6. Các góp ý này được 2 hiệp hội nói trên gửi từ Bộ Công thương từ tháng 8.2025.

5 hãng xe máy lớn tại Việt Nam đều khẳng định, các dòng xe máy hiện nay tương thích hoàn toàn với xăng E10 ẢNH: PVOIL

Đánh giá tính phù hợp, mức độ ảnh hưởng của xăng sinh học E10 RON 95 đối với các loại động cơ theo từng thời kỳ sản xuất, VAMA cho rằng, về sơ bộ các mẫu xe đang sản xuất ở thời điểm hiện tại đều tương thích với xăng E10.

Tuy nhiên, VAMA cho rằng, vẫn tồn tại quan ngại về các mẫu xe sản xuất trong quá khứ thời điểm mà xăng E10 chưa phổ biến, các mẫu xe này vốn không được thiết kế để tương thích với xăng E10, có thể gặp các vấn đề về vận hành khi sử dụng xăng E10.

VAMA dẫn thông tin của một hãng thành viên, mẫu ô tô tải hạng nhẹ của hãng được sản xuất từ năm 1996 nên chưa tương thích với xăng E10. Mẫu xe này đã dừng sản xuất năm 2023 và tính tới nay thì số lượng mẫu xe này được bán ra thị trường là hơn 60.000 xe.

Ngoài ra, một số hãng khác hiện đang tiến hành rà soát lại toàn bộ các mẫu xe đã lưu hành trong quá khứ để tổng hợp số lượng cũng như đánh giá tác động của nhiên liệu E10 đối với hoạt động của các xe này. Qua rà soát, các hãng đều có chung nhận định rằng đối với các mẫu xe sản xuất trước năm 2006, sẽ có một số mẫu xe không tương thích với xăng E10.

Cũng trong văn bản gửi Bộ Công thương, VAMA ủng hộ chủ trương mở rộng bán xăng sinh học E10RON 95 của Chính phủ để giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, việc ngay lập tức bán 100% xăng E10 trên toàn thị trường sẽ ảnh hưởng tới người dân đang sở hữu những dòng xe cũ không tương thích với xăng E10.

Do vậy, VAMA đề xuất bán song song xăng E10 cùng với xăng khoáng, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để người dân có xe tương thích chủ động chuyển đổi sang sử dụng xăng E10.

Ngoài ra, VAMA đề xuất kiểm soát chặt chẽ chất lượng xăng E10 trong tất cả các khâu: phối trộn, tồn trữ, vận chuyển, phân phối. Đồng thời, đề xuất sử dụng xăng E10 RON 95 có mức tiêu chuẩn khí thải tối thiểu là Euro 4, vì theo Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg ngày 1.9.2011 của Thủ tướng Chính phủ, Việt Nam đã áp dụng tiêu chuẩn khí thải mức 4 từ ngày 1.1.2017 và áp dụng mức 5 từ ngày 1.1.2022 đối với các loại xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới.

VAMA cho rằng, việc sử dụng xăng E10RON 95 có mức tiêu chuẩn Euro thấp hơn Euro 4 sẽ không tương thích với các sản phẩm ô tô sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu mới, ảnh hưởng tới hoạt động của động cơ, độ bền xe và khí thải.

5 hãng xe máy "tương thích hoàn toàn với xăng E10"

Đại diện 5 hãng xe máy thành viên: Honda, Yamaha, Piaggio, SYM và Suzuki, VAMM cũng gửi văn bản của Bộ Công thương xác nhận, các đời xe máy của thương hiệu nói trên đều tương thích và không phải thay đổi về kỹ thuật. Riêng với Suzuki, trừ các đời xe sau đang chờ thông tin xác thực về việc tương thích: Viva 110, Smash, Smash Revo, Shogun, Amity, AN125, GN125, Hayate, EN150, Gz150, UA125, GD110.

VAMM hoàn toàn đồng ý với định hướng mở rộng sử dụng xăng E10; tuy nhiên cần lưu ý việc xăng sử dụng cho phương tiện giao thông phải có chất lượng đảm bảo tiêu chuẩn tương ứng với tiêu chuẩn khí thải của phương tiện.

Theo VAMM, từ năm 2017, các loại xe mô tô hai bánh sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới phải áp dụng tiêu chuẩn khí thải mức III (Quyết định 49/2011/QĐ-TTG ngày 1.9/2011) và từ ngày 1.7.2026 áp dụng mức IV (Quyết định 19/2024/QĐ-TTG ngày 15.11.2024).

Do vậy, VAMM đề xuất phối trộn xăng E10 có tiêu chuẩn phù hợp với lộ trình tiêu chuẩn khí thải của xe máy để đảm bảo hiệu quả vận hành cho xe.

Theo Thông tư số 50/2025/TT-BCT của Bộ Công thương, từ ngày 1.6.2026, xăng không chì phải phối trộn, pha chế thành xăng sinh học E10RON 95 để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc; tiếp tục phối trộn, pha chế xăng E5RON 92 để sử dụng cho động cơ xăng đến hết 31.12.2030.