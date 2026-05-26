Bộ Công thương chưa nhận được khiếu nại chính thức về chất lượng xăng E10

Đó là thông tin do Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân báo cáo về việc chuyển sử dụng xăng khoáng sang xăng E10 trên toàn quốc từ 1.6, tại giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo - Dân vận T.Ư tổ chức ngày 26.5.

Bộ Công thương khẳng định hạ tầng sẵn sàng bán xăng E10 từ ngày 1.6 ẢNH: PVOIL

Hầu hết ô tô, xe máy đều sử dụng được xăng E10

Theo lãnh đạo Bộ Công thương, kế hoạch chuyển đổi từ xăng khoáng (hoàn toàn nhiên liệu hóa thạch) sang việc sử dụng nhiên liệu sinh học, xăng sinh học E5, E10 (pha 5% và 10% etanol vào xăng khoáng) là chủ trương của Chính phủ tại Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg ngày 22.11.2012 (Quyết định 53).

Đến ngày 7.11.2025, Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành Thông tư số 50/2025/TT-BCT quy định, kể từ ngày 1.6.2026, xăng không chì phải phối trộn, pha chế thành xăng E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc; tiếp tục phối trộn, pha chế xăng E5RON 92 để sử dụng cho động cơ xăng đến hết 31.12.2030.

Từ cuối năm 2024, Bộ Công thương đã khảo sát tại các địa phương có mức tiêu thụ xăng dầu lớn, các doanh nghiệp có thị phần xăng dầu lớn, làm việc với các chuyên gia về động cơ, nhiên liệu của Đại học Bách khoa Hà Nội, Trung tâm nhiên liệu xanh toàn cầu, tham khảo kinh nghiệm thực tế sử dụng xăng sinh học tại các nước đã sử dụng xăng sinh học… về tác động của xăng sinh học đến hiệu suất và tuổi thọ động cơ.

Chuyên gia cảnh báo mối nguy 'tự tách ethanol' trong xăng E10

Bộ Công thương cũng gửi văn bản yêu cầu đánh giá về mức độ đáp ứng của phương tiện đối với xăng E10 đến Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM), Trung tâm đăng kiểm Việt Nam, các hãng sản xuất, lắp ráp ô tô, xe máy lớn như Toyota, Honda, Huyndai…

Các văn bản VAMA, VAM cũng như các hãng sản xuất, lắp ráp ô tô, xe máy đều khẳng định hầu hết ô tô, xe máy đang lưu hành tại Việt Nam đều sử dụng được xăng E10 (ngoại trừ một dòng xe tải hạng nhẹ sản xuất từ 1996 đến 2023 thì dừng sản xuất và một số xe máy). Tuy nhiên, để đảm bảo mọi loại xe đều có nhiên liệu sử dụng, tránh mọi nguy cơ (dù là rất nhỏ) có loại xe quá cũ không tương thích với xăng E10, Bộ Công thương quyết định vẫn duy trì xăng E5RON 92 đến năm 2030.

Sẵn sàng bán xăng E10 từ 1.6

Thứ trưởng Bộ Công thương khẳng định, ngay khi Thông tư 50 được ban hành, Bộ Công thương phối hợp cùng các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề có liên quan chuẩn bị nguồn cung xăng khoáng, ethanol (E100); chuẩn bị cơ sở hạ tầng lưu chứa, phối trộn; nâng cấp, chuẩn bị hạ tầng phân phối xăng E10 đến người tiêu dùng.

Thứ trưởng Bộ Công thương khẳng định, toàn bộ hệ thống bán lẻ đã có kinh nghiệm kinh doanh xăng E5RON 92 nên về cơ bản, có thể tiếp nhận và phân phối E10 mà không gặp trở ngại lớn về kỹ thuật. Hệ thống phân phối tới người dùng xăng của các doanh nghiệp lớn về cơ bản không gặp nhiều khó khăn trong xử lý các vấn đề nêu trên. Hiện nay, 2 doanh nghiệp đầu mối lớn nhất là Petrolimex và PVOil chiếm khoảng 70 - 75% thị phần bán lẻ xăng dầu.

Trong đó, PVOil đã thử nghiệm phân phối E10 tại Hà Nội và Hải Phòng từ đầu tháng 8.2025 và chính thức phân phối xăng E10 trên toàn hệ thống gần 1.000 cửa hàng xăng dầu trên cả nước từ ngày 15.5. Petrolimex thử nghiệm bán E10 tại một số cửa hàng trên địa bàn TP.HCM và chính thức phân phối trên toàn hệ thống từ ngày 20.5.

"Thực tế phân phối xăng E5, cũng như thử nghiệm, phân phối xăng E10 từ tháng 8.2025 ở một số địa phương và từ giữa tháng 5.2026 trên phạm vi toàn quốc của PVOil và Petrolimex, Bộ Công thương và các doanh nghiệp chưa nhận được khiếu nại chính thức nào về chất lượng xăng sinh học E5, E10 hay các tác động tiêu cực đến hiệu suất hoạt động và tuổi thọ của động cơ từ phía người sử dụng xăng", ông Tân nói.

Thứ trưởng Bộ Công thương khẳng định, sử dụng nhiên liệu sinh học, xăng sinh học là chủ trương đúng đắn để phát triển bền vững và góp phần ổn định, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Việc tăng cường sử dụng nhiên liệu sinh học, xăng sinh học là rất cần thiết.