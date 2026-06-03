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Xe Thị trường

Liên tiếp để Mazda2 vượt mặt, Honda City tăng ưu đãi giảm giá tìm lại sức hút

Hoàng Cường
Hoàng Cường
03/06/2026 14:35 GMT+7

Sau nhiều tháng cắt giảm ưu đãi, doanh số sụt giảm và liên tiếp để Mazda2 vượt mặt… Honda City vừa được hãng xe Nhật Bản giảm giá bán nhiều hơn những tháng trước nhằm tạo sức hút cũng như cạnh tranh với các đối thủ ở phân khúc sedan hạng B.

Theo đó, trong tháng 6.2026 các phiên bản Honda City tại Việt Nam, gồm City G, City L, City RS được Honda Việt Nam (HVN) giảm giá bán thông qua hình thức hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cho khách hàng mua xe. Như vậy, sau nhiều tháng cắt giảm, hãng xe Nhật Bản đã tăng ưu đãi, giảm giá với mẫu sedan hạng B này. Đây cũng là mẫu xe duy nhất của Honda được áp dụng ưu đãi hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ trong tháng 6.2026, các mẫu mã còn lại chỉ được ưu đãi 50% lệ phí trước bạ.

Liên tiếp để Mazda2 vượt mặt, Honda City tăng ưu đãi giảm giá tìm lại sức hút - Ảnh 1.

City là mẫu xe duy nhất của Honda được áp dụng ưu đãi hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ trong tháng 6.2026

Ảnh: B.H

Điều này hoàn toàn dễ hiểu bởi sức mua trên thị trường ô tô đang sụt giảm, do đó nhiều mẫu mã còn có chính sách ưu đãi hấp dẫn hơn để kích cầu. Bên cạnh đó, doanh số Honda City sau 4 tháng đầu năm 2026 chỉ đạt 2.165 xe, giảm 793 xe so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt, hai tháng gần đây Honda City còn để Mazda2 vượt mặt trong cuộc đua doanh số, đồng thời để Toyota Vios nới rộng khoảng cách.

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Ngoài ra, việc HVN tăng ưu đãi với City còn được xem như động thái "xả hàng" để dọn đường cho bản nâng cấp, bởi mới đây phiên bản mới của mẫu sedan hạng B này với nhiều thay đổi về thiết kế, tính năng… đã được hãng xe Nhật Bản trình làng tại Ấn Độ, Thái Lan. Thiết kế trên phiên bản City hiện đang phân phối tại Việt Nam vốn đã áp dụng suốt 3 năm qua, do đó không loại trừ khả năng sau khi mở bán tại Thái Lan, Honda City mới cũng sẽ được phân phối tại Việt Nam trong thời gian tới.

Với mức ưu đãi 100% lệ phí trước bạ áp dụng trong tháng 6.2026, khách hàng mua Honda City G (giá niêm yết 499 triệu đồng) được giảm gần 50 triệu đồng, đưa giá bán thực tế về mức 449 triệu đồng. Bản City L (giá niêm yết 539 triệu đồng) giảm 53,9 triệu đồng về mức 485 triệu đồng. Trong khi khách mua bản City RS (giá niêm yết 569 triệu đồng) giảm 56,9 triệu đồng, chỉ còn 512 triệu đồng.

Liên tiếp để Mazda2 vượt mặt, Honda City tăng ưu đãi giảm giá tìm lại sức hút - Ảnh 2.

Doanh số Honda City sau 4 tháng đầu năm 2026 chỉ đạt 2.165 xe, giảm 793 xe so với cùng kỳ năm ngoái

Ảnh: B.H

Chương trình ưu đãi này cũng giúp Honda City trở thành một trong những mẫu xe có mức giảm giá cao nhất phân khúc sedan hạng B trong tháng 6.2026. Qua đó, thu hẹp khoảng cách về giá, và tăng tính cạnh tranh với các đối thủ như Toyota Vios, Hyundai Accent, Mazda2…

Doanh số sụt giảm sau 4 tháng đầu năm 2026 không chỉ khiến Honda City bị đối thủ vượt mặt mà còn đánh mất vị thế. City hiện không còn là mẫu ô tô Honda bán chạy nhất Việt Nam khi doanh số bán mẫu xe này đang xếp sau Honda CR-V.

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