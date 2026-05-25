Honda City bản nâng cấp lột xác thiết kế thêm tính năng, chờ ngày về Việt Nam

Bất chấp dòng xe sedan đang ngày càng mất đi sức hút cũng như tính cạnh tranh so với phân khúc ô tô gầm cao như SUV, crossover… một số mẫu sedan hạng B vẫn duy trì sự hấp dẫn với khách hàng, một trong số đó là Honda City. Mẫu sedan hạng B của Honda đã trải qua 5 thế hệ và vừa được hãng xe Nhật Bản cập nhật bản cải tiến, nâng cấp.

Mới đây, bản nâng cấp Honda City vừa được Honda trình làng tại Ấn Độ, đồng thời bắt đầu mở bán, nhận đơn đặt hàng tại thị trường Thái Lan. So với bản hiện hành đang được bán tại Việt Nam, bản nâng cấp Honda City 2026 có khá nhiều thay đổi về kiểu dáng thiết kế, đồng thời được bổ sung một số trang bị, tính năng mới.

Cụ thể, Honda City 2026 gần như lột xác về diện mạo thiết kế với ngoại hình trẻ trung, hiện đại và thể thao hơn. Thay đổi đáng chú ý nhất nằm ở phần đầu xe, với các chi tiết được lấy cảm hứng từ "đàn anh" Accord và Civic. Honda City mới sở hữu đèn pha mỏng hơn, được nối liền bởi một dải đèn LED phía trên lưới tản nhiệt dạng tổ ong. Thanh mạ crôm thường thấy trên mẫu cũ đã biến mất và logo Honda được đặt ở vị trí thấp hơn trên phần đầu xe.

Bên cạnh đó, các khe hút gió ở cản trước được thiết kế góc cạnh hơn, đèn hậu sử dụng thấu kính trong suốt với dải LED được làm mới, cản sau được thiết kế lại với bộ khuếch tán nằm bên dưới. Honda cũng trang bị bộ mâm hợp kim 16 inch, 5 chấu thiết kế mới cho mẫu sedan hạng B này.

Bên trong, mẫu sedan được trang bị màn hình thông tin giải trí lớn hơn với kích thước lên đến 10,1 inch thay cho màn hình 8 inch phiên bản cũ. Trong khi các nút chức năng ở bên dưới màn hình gần như không thay đổi. Những trang bị đáng chú ý được bổ sung bao gồm ghế trước có chức năng thông gió và camera 360 độ. Các phiên bản cao cấp còn có thêm cửa sổ trời, đèn chiếu sáng nội thất, sạc không dây, hệ thống âm thanh 8 loa, nội thất bọc da và hệ thống hỗ trợ lái xe tiên tiến cấp độ 2 (Level 2 ADAS).

Dù lột xác về thiết kế ngoại, nội thất… bản nâng cấp lần này của Honda City 2026 vẫn giữ nguyên các tùy chọn động cơ xăng và hybrid. Trong đó, động cơ xăng 1.5 lít, 4 xi-lanh i-VTEC hút khí tự nhiên cho công suất 119 mã lực, truyền động đến bánh trước thông qua hộp số sàn sáu cấp hoặc hộp số CVT với lẫy chuyển số. Phiên bản hybrid e:HEV tiết kiệm hơn có công suất kết hợp 125 mã lực, kết hợp với hộp số e-CVT.

Tại Ấn Độ, phiên bản nâng cấp của Honda City vẫn giữ nguyên giá khởi điểm 1,199 triệu rupee (khoảng 12.500 USD) cho bản SV tiêu chuẩn với động cơ xăng và hộp số sàn. Phiên bản hybrid ZX+ có giá 2,1 triệu rupee (khoảng 22.000 USD). Trong khi tại Thái Lan, giá bán Honda City 2026 sẽ được công bố vào ngày 1.7 tới đây. Sau Thái Lan, mẫu sedan hạng B này nhiều khả năng cũng sẽ sớm được giới thiệu tại Việt Nam.