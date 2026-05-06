Sedan hạng B đua giảm giá: Hyundai Accent ưu đãi 80 triệu, đấu Toyota Vios, Honda City

Mặc dù cho thấy tín hiệu tích cực trong tháng 3.2026 với doanh số tăng trưởng hơn 28%, tuy nhiên khép lại quý 1/2026 tổng doanh số bán ô tô sedan hạng B dưới 600 triệu đồng tại Việt nam vẫn sụt giảm hơn 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong bối cảnh sức hút giảm sụt giảm, trong khi áp lực cạnh tranh trên thị trường ngày càng gia tăng… nhiều mẫu mã ô tô sedan hạng B dưới 600 triệu đồng tiếp tục được các nhà sản xuất, phân phối mạnh tay giảm giá bán.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, bước sang tháng 5.2026 cuộc đua giảm giá ở phân khúc sedan hạng B tiếp tục diễn ra rầm rộ giữa các mẫu mã ô tô thương hiệu Nhật Bản, Hàn Quốc… Tương tự những tháng trước đây, bộ đôi xe Nhật Bản bán chạy nhất phân khúc này là Toyota Vios, Honda City tiếp tục được nhà sản xuất giảm giá hàng gần 30 triệu đồng theo hình thức hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ.

Cụ thể, ba phiên bản Toyota Vios (gồm Vios E MT, Vios E CVT và Vios G CVT) được Toyota Việt Nam (TMV) giảm giá 23 - 27 triệu đồng, tương đương 50% lệ phí trước bạ. Qua đó, đưa giá bán thực tế về mức 435 - 518 triệu đồng. Trong khi, mức ưu đãi tương tự cũng được Honda áp dụng với City, giúp khách hàng mua các phiên bản của mẫu xe này được giảm 25 - 28,5 triệu đồng.

Trong bối cảnh giá xăng, dầu biến động, Mitsubishi Motor Việt Nam tiếp tục thu hút sự chú ý khi áp dụng ưu đãi tặng phiếu nhiên liệu dành cho khách hàng mua mẫu sedan hạng B - Mitsubishi Attrage. Cụ thể, phiên bản Attrage MT số sàn được tặng phiếu nhiên liệu trị giá 46 triệu đồng, trong khi bản Attrage CVT Premium được tặng phiếu nhiên liệu 43,5 triệu đồng. Nhân viên bán hàng một số đại lý cho biết có thể quy đổi phiếu nhiên liệu thành mức giảm tiền mặt, trừ vào giá xe. Ngoài ra, khách hàng mua Mitsubishi Attrage còn được tặng thêm phụ kiện.

Đáng chú ý, Hyundai Accent sau thời gian bán hàng không mấy khả quan đang được nhà sản xuất, phân phối mạnh tay trong việc áp dụng ưu đãi, giảm giá. Cụ thể, trong tháng 5.2026 mẫu xe này được Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) áp dụng ưu đãi lên đến 80 triệu đồng, tùy theo từng phiên bản và năm sản xuất (2025 hoặc 2026). Đây là mức giảm giá lớn nhất từ trước đến nay được HTV áp dụng với mẫu xe này. Hyundai Accent cũng là mẫu sedan hạng B có mức ưu đãi giảm giá mạnh nhất phân khúc trong tháng 5.2026.

Trong khi đó, KIA Soluto chỉ được Trường Hải (THACO AUTO) giảm triệu đồng cho cả hai phiên bản. Đưa giá bán thực tế mẫu xe này về mức 319 - 349 triệu đồng - mức thấp nhất ở phân khúc sedan hạng B tính đến thời điểm hiện tại. Mazda2 nhập khẩu từ Thái Lan do THACO AUTO phân phối cũng đang có mức giảm giá 19 triệu đồng.

Sedan hạng B dưới 600 triệu: Người Việt chuộng xe gì?

Tính đến hết quý 1/2026, tổng doanh số ô tô sedan hạng B dưới 600 triệu đồng tại Việt Nam đạt 7.146 xe, giảm 639 xe tương đương 8,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Với chương trình ưu đãi tiếp tục được triển khai rầm rộ với nhiều mẫu mã khác nhau, phân khúc sedan hạng B được kỳ vọng sẽ dần tìm lại sức hút trên thị trường ô tô Việt Nam.