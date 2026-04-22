Nhiều hãng ô tô cân nhắc quay lại sản xuất xe sedan

Sự thay đổi, chuyển dịch về xu hướng chọn mua ô tô của khách hàng trên thế giới những năm gần đây đang khiến dòng xe sedan không còn được ưa chuộng và thịnh hành như trước. Việc không ít khách hàng mua ô tô mới chuyển sang lựa chọn các dòng ô tô gầm cao như SUV, Crossover hay MPV… khiến doanh số dòng xe sedan ngày càng bị thu hẹp.

Tuy nhiên, trong bối cảnh giá bán ô tô mới đang có xu hướng gia tăng, các quy định về tiêu chuẩn khí thải, tiết kiệm nhiên liệu ngày càng nghiêm ngặt cùng sự tăng trưởng của một số dòng sedan đang tồn tại trên thị trường… khiến nhiều hãng ô tô đang cân nhắc quay lại sản xuất dòng xe sedan.

Toyota Camry tạo bất ngờ tại thị trường Mỹ khi trở thành mẫu xe bán chạy nhất trong các dòng xe của Toyota trong quý 1/2026 Ảnh: Motor1

Trong quý đầu tiên của năm 2026, Toyota Camry đã tạo bất ngờ tại thị trường Mỹ khi làm được điều mà trong khoảng 10 năm gần đây mẫu xe này chưa từng đạt được, đó là bán chạy nhất trong các dòng xe của Toyota tại Mỹ, vượt cả Toyota RAV4 vốn luôn thống trị thị trường. Cụ thể, doanh số Toyota Camry trong quý 1/2026 đạt 78.255 xe, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi RAV4 chỉ bán được 59.869 xe, giảm 48,1%. Công bằng mà nói, Toyota RAV4 đang trong giai đoạn chuyển đổi sang thế hệ mới, do đó ít nhiều ảnh hưởng đến nguồn cung.

Tuy nhiên, chính điều này giúp các nhà sản xuất ô tô bắt đầu nhận thấy một xu hướng mới. Dòng ô tô sedan truyền thống có thể sắp trở lại, thậm chí nhiều thương hiệu đang chú ý đến điều này.

Trong khoảng 10 năm qua, xe Crossover và SUV trở nên phổ biến vì nhiều lý do, bao gồm tính thực dụng, nhưng đáng chú ý nhất là vì chúng mang lại lợi nhuận cao hơn cho các nhà sản xuất ô tô. Các thương hiệu ô tô đã quảng bá rầm rộ các dòng xe Crossover, SUV đồng thời thuyết phục người mua rằng chúng rộng rãi hơn, tiện nghi hơn dòng sedan truyền thống. Tuy nhiên, chính những điều này lại khiến những chiếc SUV, Crossover ngày càng trở nên đắt đỏ, nhiều người khách hàng không đủ khả năng tài chính để sở hữu.

Nhiều thương hiệu ô tô đang cân nhắc sản xuất phát triển dòng xe sedan Ảnh: KIA

Theo Auto News, giá bán cao cùng với, các quy định về tiêu chuẩn khí thải, tiết kiệm nhiên liệu ngày càng nghiêm ngặt… là lý do khiến các giám đốc điều hành các nhà sản xuất ô tô hàng đầu như Ford, Nissan, Stellantis cũng như một số hãng xe khác đang xem xét quay lại phát triển, sản xuất dòng xe sedan. Ông Tiago Castro, Giám đốc tiếp thị và bán hàng của Nissan tại Mỹ cho rằng, việc quay lại phát triển dòng xe sedan có thể sẽ là quyết định không hề e ngại và đầy bất ngờ trong thời gian tới. Đây là cơ hội để kết nối lại với nguồn gốc của thương hiệu.

Trong khi đó, chia sẻ với trang Car Design News, ông Ralph Gilles, Trưởng bộ phận thiết kế của Stellantis cho biết: "Rất nhiều người vẫn ưa chuộng xe sedan. Các nhà thiết kế trẻ lại muốn những chiếc hatchback giống như GTI của những năm 1980. Họ muốn một chiếc xe cá nhân vừa thú vị khi lái vừa tiện lợi khi sử dụng trong các khu đô thị. Điều này khiến chúng tôi phải suy nghĩ lại về việc phát triển các dòng xe khác nhau".

Ngay cả Giám đốc điều hành của Ford, ông Jim Farley cũng phải thừa nhận thị trường xe sedan vẫn rất sôi động. Trong bài phát biểu tại Triển lãm ô tô Detroit diễn ra hồi tháng 1/2026, ông Jim Farley cho rằng: "Không phải là không có thị trường. Chỉ là chưa tìm ra cách để cạnh tranh và có lợi nhuận. Nhưng giờ đây, chúng tôi đã có cách. Cơ hội và các quy định mới có thể thúc đẩy mọi thứ vượt qua giới hạn".

Đại diện Ford thừa nhận thị trường xe sedan vẫn rất sôi động Ảnh: Carscoop

Tại Mỹ, các nhà sản xuất ô tô từ lâu đã phản đối các tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên liệu mà họ cho là quá khó để đáp ứng (mục tiêu 50,4 mpg, khoảng 4,67 lít/100 km). Giờ đây, Chính phủ liên bang chuẩn bị nới lỏng các quy định (mục tiêu 34,5 mpg, khoảng 6,82 lít/100 km). Bên cạnh đó, một phần lý do giúp xe SUV, Crossover được các nhà sản xuất phát triển tại Mỹ là vì chúng có thể được phân loại là "xe tải hạng nhẹ". Cách phân loại đó cho phép chúng không phải đáp ứng các tiêu chuẩn khí thải, tiêu thụ nhiên liệu như một chiếc xe hơi.

Tuy nhiên, các quy định mới về tiết kiệm nhiên liệu sẽ phân loại lại các mẫu xe SUV, Crossover thành xe chở khách, đặt các nhà sản xuất vào thế khó và có thể làm giảm động lực sản xuất các dòng xe SUV, Crossover. Khi đó, sẽ không quá bất ngờ khi các nhà sản xuất ô tô quay lại với dòng xe sedan.