Tiêu thụ ô tô sedan sụt giảm, người Việt ưa chuộng xe nào nhất?

Sau hatchback 5 cửa, ô tô sedan tại Việt Nam cũng đang bước vào giai đoạn thoái trào khi không còn giữ được sức hút như những năm trước đây. Trong khi nhu cầu đối với dòng xe SUV, crossover, MPV hay bán tải ngày càng gia tăng, dòng xe sedan lại cho thấy phong độ hoàn toàn trái ngược. Bất chấp sức mua trên thị trường ô tô đang hồi phục, lượng tiêu thụ ô tô sedan tiếp tục sụt giảm trong quý 1/2026.

Lượng tiêu thụ ô tô sedan sụt giảm hơn 11% trong quý 1/2026

Số liệu được PV Thanh Niên tổng hợp từ Báo cáo bán hàng của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho thấy, sau quý 1/2026 người Việt đã mua sắm tổng cộng 7.061 xe sedan các loại, giảm gần 900 xe, tương đương hơn 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây được xem là kết quả bán hàng theo quý thấp nhất của dòng ô tô sedan tại Việt Nam trong những năm gần đây.

Quý 1/2025 Quý 1/2026 Sedan 7061 7945 SUV 21023 14273 Crossover 9191 5618 MPV 13208 11322 Xe bán tải 7039 5455

Đáng lo ngại hơn, khi doanh số hầu hết các dòng xe như SUV, crossover, MPV hay bán tải đều ghi nhận sự tăng trưởng, chỉ có lượng tiêu thụ ô tô sedan sụt giảm. Cụ thể, theo VAMA doanh số dòng SUV đạt 21.032 xe, tăng hơn 32%; dòng xe crossover cũng đạt tới 9.191 xe, tăng gần 39%; dòng MPV đạt 13.208 xe, tăng 14,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngay cả dòng xe bán tải dù đối mặt với hàng loạt khó khăn vẫn đạt mức tăng trưởng gần 23% với tổng cộng 7.039 xe bán ra trong quý 1/2026.

Kết quả này chưa bao gồm doanh số của Hyundai do Liên doanh Hyundai Thành Công (HTV) lắp ráp, phân phối tại Việt Nam cũng như VinFast hay một số thương hiệu xe Trung Quốc, xe sang… Tuy nhiên, phần nào cho thấy sự thay đổi, dịch chuyển rõ rệt về thị hiếu tiêu dùng ô tô của người Việt. Nhu cầu mua sắm ô tô ngày càng tăng nhưng người Việt đang dần giảm sự quan tâm với dòng xe sedan để hướng sự lựa chọn sang các dòng xe SUV, crossover, MPV… vố đa dụng, thiết kế rộng rãi và chở được nhiều hơn.

Khi doanh số hầu hết các dòng xe như SUV, crossover, MPV và bán tải đều ghi nhận sự tăng trưởng, chỉ có lượng tiêu thụ ô tô sedan sụt giảm Ảnh: B.H

Ô tô sedan đang mất dần sức hút cũng như vị thế

Không chỉ dòng ô tô sedan nói chung, nhiều phân khúc như sedan hạng B, sedan hạng C hay sedan hạng D… cũng đang sụt giảm doanh số trong bối cảnh sức mua trên thị trường ô tô tăng trưởng hơn 30% trong quý 1/2026.

Cụ thể, cộng dồn ba tháng thuộc quý 1/2026, tổng doanh số ô tô sedan hạng B dưới 600 triệu đồng tại Việt Nam đạt 7.146 xe, giảm 639 xe tương đương 8,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Phân khúc ô tô sedan hạng C tầm giá dưới 900 triệu đồng cũng chỉ đạt 1.321 xe, giảm 18,2% tương đương 293 xe so với quý 1/2025. Trong khi đó, phân khúc sedan hạng D đang cho thấy sự tháo chạy khi lần lượt những cái tên như Honda Accord, Mazda6… rút khỏi thị trường. Doanh số phân khúc này dường như chỉ còn một mình Toyota Camry gồng gánh trong bối cảnh KIA K5 đóng góp không đáng kể.

Phân khúc sedan hạng D đang cho thấy sự tháo chạy khi lần lượt Honda Accord, Mazda6… rút khỏi thị trường Ảnh: B.H

Không những vậy, xe sedan cùng vắng bóng trong cuộc đua vào top 10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam quý 1/2026. Những cái tên từng một thời tạo sức hút như Hyundai Accent, Honda City, KIA K3… giờ đây chỉ bán được vào trăm xe mỗi tháng. Nếu nhìn một cách tích cực, dòng ô tô sedan tại Việt Nam hiện tại chỉ có Toyota Vios là mẫu xe hút khách nhất, tuy nhiên điều này một phần đến từ nỗ lực ưu đãi, giảm giá của hãng xe Nhật Bản.

Không ít khách hàng dù lần đầu mua ô tô hay lên đời ô tô mới cũng đang dần từ bỏ dòng xe sedan để chuyển sang các dòng xe đa dụng như SUV, crossover hay MPV. Điều này cộng với kết quả bán hàng trong quý 1/2026 cho thấy rõ thực tế, ô tô sedan đang mất dần sức hút cũng như vị thế trên thị trường ô tô Việt Nam.

Người Việt ưa chuộng xe SUV

Trái ngược với đà sụt giảm của dòng ô tô sedan, xe SUV tiếp tục được khách hàng mua ô tô tại Việt Nam ưa chuộng, chọn mua nhiều nhất. Số liệu từ VAMA cho thấy, kết thúc quý 1/2026 doanh số dòng xe SUV đạt 21.032 xe, tăng hơn 32%, qua đó trở thành dòng xe có doanh số bán cao nhất trên thị trường ô tô Việt Nam.

Xe SUV tiếp tục được người Việt ưa chuộng, chọn mua nhiều nhất Ảnh: B.H

Trong đó, các phân khúc SUV cỡ nhỏ danh cho đô thị, SUV 7 chỗ... có mức tăng trưởng cao nhất. Đáng chú ý, xe SUV, crossover cũng đang chiếm phần lớn thị phần doanh số của các thương hiệu ô tô đang sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam. Với nhiều thương hiệu ô tô như Mitsubishi, Ford, Hyundai, KIA, Mazda, Volkswagen, Subaru… những dòng xe gầm cao đa dụng như SUV, crossover đang dần thay thế sedan để trở thành dòng sản phẩm chủ lực, gồng gánh doanh số cho cả thương hiệu.

Theo giới kinh doanh ô tô sự đa dạng về danh mục sản phẩm, giá bán ngày càng dễ tiếp cận, cộng với không gian nội thất rộng rãi, sự linh hoạt, tiện lợi trong quá trình sử dụng… là những yếu tố góp phần giúp các dòng xe SUV, crossover… ngày càng được người Việt ưa chuộng.