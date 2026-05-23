Xe máy điện Dat Bike Era vừa tung ra thị trường có gì đáng giá?

Trong bối cảnh thị trường xe máy điện Việt Nam ngày càng sôi động, Dat Bike đã chính thức tung ra mẫu xe máy điện mới mang tên Era. Đây là động thái gây chú ý bởi hãng xe Việt Nam có thời gian im ắng sau thành công của dòng xe Quantum S-Series. Do đó, việc phân phối Era với hai phiên bản E2 (tiêu chuẩn) và E1 (cao cấp) với giá 29,9 - 33,9 triệu đồng, đây được xem là bước đi chiến lược để tăng sức cạnh tranh trong nhóm xe máy điện tầm giá 30 triệu đồng hiện nay.

Về tổng thể, Dat Bike Era mang kiểu dáng nhỏ gọn, thời trang, thừa hưởng nhiều nét thiết kế từ "đàn anh" Quantum S-Series. Xe hướng tới tối ưu nhu cầu sử dụng hàng ngày với chiều cao yên chỉ 750 mm và trọng lượng 112 kg, phù hợp với vóc dáng người Việt, giúp dễ dàng xoay trở trong đô thị chật hẹp.

Dường như đã nghiên cứu kỹ thị trường và hiểu được thói quen của khách hàng Việt Nam, Dat Bike đã thiết kế không gian cốp chứa đồ lên tới 50 lít, con số mà hãng tự tin là lớn nhất trên thị trường xe hai bánh hiện nay. Với phần cốp này, người dùng có thể chứa khoảng 6 nón bảo hiểm nửa đầu, túi xách, laptop… khá tiện lợi.

Về vận hành, cả hai phiên bản Era E2 và E1 đều dùng chung bộ pin 4,3 kWh kết hợp cùng mô-tơ điện, cho công suất 6,7 mã lực và thời gian tăng tốc từ 0 - 40 km/giờ chỉ mất 3 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 82 km/giờ. Với bộ pin kể trên, xe có thể hoạt động khoảng 200 km sau mỗi lần sạc đầy, đáp ứng nhu cầu di chuyển trong nội thành dài ngày.

Đáng chú ý, Dat Bike Era sử dụng hệ thống sạc tích hợp (Integrated Charger) do hãng tự phát triển, gộp chung bộ sạc vào hệ truyền động. Thiết kế này giúp giảm linh kiện, tối ưu trọng lượng và loại bỏ quạt tản nhiệt, giúp xe vận hành êm ái hơn. Phiên bản E1 hỗ trợ 3 chế độ sạc Boost (2.700 W), Fast (1.800 W) và Standard (1.200 W). Trong đó, chế độ Boost cho phép sạc 15 phút đi thêm 30 km và có thể sạc đầy trong 2 giờ 15 phút với chế độ Fast. Bản tiêu chuẩn E2 không có sạc nhanh, mất khoảng 3 giờ 30 phút để nạp đầy pin bằng sạc Standard.

Ngoài sức mạnh động cơ, Dat Bike Era còn có thêm nhiều tính năng hỗ trợ lái xe như hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hệ thống chống trộm, quản lý xe từ xa qua ứng dụng, hỗ trợ lùi xe… Quan trọng nhất, các phần mềm trên xe có thể tự động cập nhật từ xa thông qua giao thức OTA.

Dù vậy, việc Dat Bike chỉ trang bị hệ thống phanh CBS trên bản E1 thay vì phanh chống bó cứng (ABS) lại gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Với một mẫu xe điện có gia tốc lớn, tăng tốc nhanh, việc dùng phanh CBS vẫn tiềm ẩn rủi ro khóa bánh nếu bóp phanh gấp trên đường trơn trượt.

Nhìn chung, thay vì mang thiết kế hào nhoáng, Dat Bike Era tập trung vào nhu cầu sử dụng của người dùng với các yếu tố như cốp rộng, phạm vi hoạt động xa, sạc nhanh… Điều này giúp góp phần tăng sức cạnh tranh của mẫu xe này trong tầm giá khoảng 30 triệu đồng hiện nay, vốn đang có khá nhiều sự lựa chọn đến từ các thương hiệu khác.