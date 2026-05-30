Xe máy điện VinFast Flazz thêm bản mới giá 14,99 triệu, có thể đổi pin

VinFast vừa mở rộng danh mục xe máy điện phổ thông tại Việt Nam, khi bổ sung phiên bản mới có tên gọi Flazz Max; hướng đến nhóm khách hàng học sinh, sinh viên và người dùng đô thị cần phương tiện di chuyển ngắn với chi phí thấp.

Khác với nhiều mẫu xe mới thay thế hoàn toàn thế hệ cũ, Flazz Max được đưa vào dải sản phẩm như một phiên bản bổ sung bên cạnh mẫu Flazz hiện tại. Theo công bố của hãng, Flazz Max có giá 14,99 triệu đồng theo hình thức thuê pin, thấp hơn khoảng 2 triệu đồng so với mẫu Flazz đang bán trên thị trường (16,9 triệu đồng).

Ở nhóm xe máy điện phổ thông, mức chênh lệch vài triệu đồng có thể ảnh hưởng đáng kể đến quyết định mua xe, đặc biệt với nhóm khách hàng trẻ hoặc phụ huynh mua xe cho con đi học. Đây cũng là lý do nhiều hãng xe điện thời gian gần đây liên tục tung thêm phiên bản mới nhằm mở rộng tệp khách hàng ở phân khúc dưới 20 triệu đồng.

VinFast Flazz Max không thay đổi nhiều về diện mạo so với mẫu Flazz đang phân phối, nhưng khác biệt nhiều về trang bị, pin và khả năng vận hành ẢNH: VINFAST

So với VinFast Flazz, Flazz Max không thay đổi quá nhiều về thiết kế tổng thể. Xe vẫn giữ kiểu dáng scooter nhỏ gọn với các đường nét bo tròn mềm mại, hướng tới nhu cầu di chuyển trong đô thị. Phần đầu xe sử dụng hệ thống đèn LED đơn giản, chiều cao yên ở mức vừa phải để phù hợp nhiều nhóm người dùng trẻ tuổi.

Điểm nâng cấp đáng chú ý hơn nằm ở khả năng vận hành. Nếu mẫu Flazz trước đây sử dụng động cơ điện công suất 1.100W, phiên bản Max đã được tăng lên 1.500W. Nhờ đó, tốc độ tối đa của xe cũng tăng lên khoảng 48 km/giờ, thay vì quanh mức 39 km/giờ.

So với nhóm xe điện dành cho học sinh đang bán trên thị trường, mức hiệu năng này chưa quá nổi bật nhưng đủ đáp ứng nhu cầu đi lại hằng ngày trong nội đô. Việc tăng công suất cũng giúp xe vận hành linh hoạt hơn khi chở thêm người hoặc di chuyển trên những đoạn đường dốc nhẹ.

Bên cạnh động cơ, VinFast cũng thay đổi loại pin sử dụng trên Flazz Max. Xe được trang bị pin LFP dung lượng 1,5 kWh, cho phạm vi hoạt động khoảng 85 km sau mỗi lần sạc đầy theo thông số hãng công bố.

Trong vài năm gần đây, pin LFP dần trở thành xu hướng phổ biến trên nhiều dòng xe điện nhờ ưu điểm về độ bền và khả năng chịu nhiệt tốt hơn so với các công nghệ pin cũ. Với nhu cầu di chuyển thông thường của học sinh hoặc sinh viên, quãng đường khoảng 85 km/lần sạc được xem là tương đối phù hợp.

VinFast Flazz Max được tích hợp pin rời, có thể sạc riêng hoặc đổi tại các trạm sạc của hãng ẢNH: VINFAST

Đặc biệt, một trong những thay đổi đáng chú ý nhất trên Flazz Max nằm ở thiết kế pin tháo rời. Khác với mẫu Flazz trước đây, bộ pin trên phiên bản mới được đặt trong cốp xe và có thể tháo ra để sạc hoặc đổi tại các trạm hỗ trợ của VinFast. Đây cũng là điểm cho thấy hướng phát triển mới của hãng xe Việt trong mảng xe máy điện phổ thông. Trước đây, công nghệ đổi pin chủ yếu xuất hiện trên một số dòng xe điện cao cấp hoặc mô hình xe điện chuyên dụng. Tuy nhiên hiện nay, VinFast bắt đầu đưa giải pháp này xuống các sản phẩm giá rẻ hơn nhằm mở rộng hệ sinh thái người dùng.

Trong thực tế, thời gian sạc vẫn là một trong những rào cản lớn với người dùng xe điện phổ thông. Không phải ai cũng có chỗ sạc thuận tiện hoặc đủ thời gian chờ nhiều giờ để nạp đầy pin. Với cơ chế đổi pin, người dùng có thể thay pin nhanh tại trạm thay vì phải chờ sạc như trước. Cách tiếp cận này đặc biệt phù hợp với nhóm khách hàng trẻ sống tại đô thị hoặc người dùng cần phương tiện di chuyển liên tục trong ngày. Ngoài ra, hình thức thuê pin cũng giúp giảm chi phí mua xe ban đầu, qua đó khiến xe điện trở nên dễ tiếp cận hơn.

Mức giá dưới 15 triệu đồng giúp mẫu xe này dễ dàng tiếp cận nhóm khách hàng học sinh, sinh viên hoặc người dùng đô thị ẢNH: VINFAST

Ngoài những nâng cấp về pin và động cơ, Flazz Max còn được bổ sung một số tính năng cơ bản như khả năng định vị xe thông qua ứng dụng kết nối. Dù không sở hữu nhiều công nghệ nổi bật như các dòng xe điện cao cấp hơn, mẫu xe này vẫn tập trung vào các yếu tố thực dụng gồm giá bán thấp, dễ sử dụng và phù hợp nhu cầu đi lại hằng ngày.

Sự xuất hiện của Flazz Max cũng phản ánh xu hướng cạnh tranh mới trên thị trường xe máy điện Việt Nam. Nếu trước đây các hãng chủ yếu cạnh tranh bằng thiết kế hoặc giá bán, thì hiện nay hệ sinh thái sử dụng xe điện đang dần trở thành yếu tố quan trọng hơn. Với VinFast, việc đưa công nghệ đổi pin xuống phân khúc dưới 15 triệu đồng cho thấy tham vọng mở rộng nhanh tệp khách hàng xe điện phổ thông trong thời gian tới.