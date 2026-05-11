VinFast đăng ký bản quyền thiết kế, rục rịch trình làng hai mẫu xe máy điện mới

Sau khi liên tiếp lập kỷ lục về doanh số bán xe máy điện tại Việt Nam, VinFast đang tiếp tục nỗ lực phát triển danh mục xe nhằm mang đến lựa chọn mới cho người tiêu dùng cũng như củng cố vị thế, tăng tính cạnh tranh trên thị trường xe máy điện. Dữ liệu được Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam cập nhật mới đây cho thấy, hãng xe Việt Nam - VinFast vừa đăng ký bản quyền thiết kế hai mẫu xe máy điện hoàn toàn mới với hai phong cách thiết kế khác nhau.

Theo đó, Công báo Sở hữu công nghiệp số 457, tập A, quyển 2 được Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam cập nhật tháng 4.2026 đã xuất hiện một số hình ảnh về hai mẫu xe máy điện hoàn toàn mới mang nhãn hiệu VinFast.

Cả hai mẫu xe này đều sở hữu kích thước nhỏ gọn nhưng mang hai phong cách thiết kế khác nhau. Mẫu xe đầu tiên được tạo dáng thời trang, pha nét cổ điển thường thấy trên những mẫu xe tay ga xuất xứ tư châu Âu với những đường nét bo tròn quanh thân xe.

Cụm đèn pha, đèn xi-nhan hình kim cương với các cạnh được vuốt mềm mại, yếm trước cũng được thiết kế thời trang tương tự phong cách các dòng xe tay ga của Vespa. Trong khi phần thân xe, đuôi xe thiết kế khá gọn gàng, tạo điểm nhấn bằng những đường gân liền lạc, tích hợp dải đèn hậu nằm vắt ngang đuôi xe. Theo hình ảnh từ dữ liệu của Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam, mẫu xe này được trang bị hệ thống phanh đĩa trên cả hai bánh, kết hợp bộ mâm đúc thiết kế 5 chấu kép. Với phong cách thiết kế thời trang, phảng phất phong cách châu Âu, mẫu xe này nhiều khả năng hướng đến nhóm khách hàng nữ.

Trong khi đó, mẫu xe còn lại xuất hiện trong Công báo Sở hữu công nghiệp số 457, tập A, quyển 2 được Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam lại sở hữu phong cách thiết kế hoàn toàn trái ngược, chủ yếu hướng đến nhóm khách hàng nam giới.

Cụ thể, mẫu xe này được trang bị tay lái dạng trần, tích hợp màn hình hiển thị thông tin cỡ lớn đặt vị trí trung tâm. Yếm trước được tạo dáng phá cách theo phong cách mới, tích hợp cụm đèn pha đặt khá thấp. Động cơ điện được tích hợp trên trục bánh sau.

Cả hai mẫu xe máy điện vừa được VinFast đăng ký bản quyền kiểu dáng đều được thiết kế sàn xe phẳng, cung cấp khoảng để chân khá rộng; hệ thống pin đặt phía dưới yên xe. Thông tin chi tiết hiện chưa hãng công bố, nhưng nhiều khả năng hai mẫu xe điện mới của VinFast cũng được trang bị đèn LED, đồng hồ kỹ thuật số với khả năng kết nối tới điện thoại thông minh qua Bluetooth.

Với việc đăng ký bản quyền kiểu dáng công nghiệp, nhiều khả năng hai mẫu xe máy điện mới của VinFast sẽ được tung ra thị trường trong thời gian tới. Hiện tại, VinFast là một trong những hãng xe sở hữu danh mục xe máy điện đa dạng nhất, có tốc độ tăng trưởng doanh số cao nhất tại Việt Nam.