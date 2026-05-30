Lái thử Dat Bike ERA: Xe máy điện 'cân đời thực', giá từ 29,9 triệu đồng

Sau giai đoạn khởi đầu gây chú ý với loạt xe máy điện có kiểu dáng cá tính và thiên về hiệu suất vận hành, Dat Bike đang cho thấy định hướng mở rộng tệp khách hàng khi vừa trình làng thị trường Việt thêm mẫu xe ERA hoàn toàn mới.

Khác với những "đàn anh" như Weaver hay Quantum vốn được thiết kế phá cách và khác biệt, ERA mang kiểu dáng scooter đô thị quen thuộc, mềm mại và gần gũi hơn với số đông người dùng. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, chiếc xe tạo cảm giác thời trang và mang hơi hướng xe gia đình với phần yếm trước gọn gàng. Chiều cao yên xe cũng chỉ ở mức 750 mm, trọng lượng khá nhẹ (chỉ 112 kg) tạo cảm giác vừa vặn, không quá "đô con" hay nặng nề khi dắt hoặc xoay trở. Thiết kế này đặc biệt phù hợp với thể trạng chung của người dùng trong nước và điều kiện sử dụng phổ biến tại Việt Nam.

Tuy nhiên, điều khiến nhiều người trải nghiệm phải bất ngờ nằm ở khu vực không gian chứa đồ dưới yên xe. Trước đây, những mẫu xe máy sở hữu "siêu cốp" trên thị trường cũng chỉ quanh mức 35 - 40 lít. Riêng với Dat Bike ERA, theo công bố của nhà sản xuất, xe có dung tích cốp lên tới 50 lít, kỷ lục của một mẫu xe hai bánh trên phạm vi toàn cầu.

Và thực tế cho thấy, con số trên không hề mang tính quảng bá. Không gian chứa đồ dưới yên ERA rộng tới mức có thể để vừa một ba-lô cỡ lớn, kèm nhiều vật dụng như túi mua sắm hay đồ dùng cá nhân. Chủ xe không cần phải treo hoặc chất lỉnh kỉnh ở khu vực để chân phía trước. Với nhu cầu sử dụng hằng ngày như đi làm, đưa đón con, đi siêu thị hay chở đồ lặt vặt trong phố, đây là chi tiết mang lại khác biệt rất rõ rệt.

Sở dĩ Dat Bike có thể tạo ra khoang chứa đồ lớn như vậy là nhờ cách bố trí pin dưới sàn để chân thay vì đặt dưới yên như nhiều dòng xe máy điện khác hiện nay. Điều này giúp "giải phóng" gần như toàn bộ không gian phía dưới yên để dành cho việc bố trí cốp. Đây cũng là một trong những chi tiết cho thấy triết lý phát triển khá thực dụng của hãng với mẫu xe mới, ưu tiên giải quyết trực tiếp những nhu cầu sử dụng thiết yếu hàng ngày của người dùng.

Một điểm đáng chú ý khác trên ERA là công nghệ sạc tích hợp (Integrated Charger). Theo Dat Bike, đây là công nghệ lần đầu tiên được thương mại hóa trên xe máy điện. Hiểu đơn giản, thay vì tách riêng bộ sạc như phần lớn xe điện phổ thông hiện nay, hãng tích hợp motor controller, charger, hệ thống tái tạo năng lượng, motor và swingarm thành một kiến trúc thống nhất, dùng chung nhiều nhiều thành phần như bán dẫn công suất, mạch đo lường, logic điều khiển và hệ thống tản nhiệt.

Cách làm này mang lại nhiều lợi ích thực tế. Đầu tiên là người dùng không còn phải mang theo cục sạc rời cồng kềnh mỗi khi cần sạc xe bên ngoài. Đồng thời, việc loại bỏ quạt tản nhiệt riêng cũng giúp quá trình sạc vận hành êm hơn, giảm tiếng ồn và tinh gọn hệ thống cơ khí.

Trong trải nghiệm thực tế, đây là một trong những tính năng cho cảm giác "hữu dụng" rõ ràng nhất, đặc biệt với nhóm khách hàng sử dụng xe mỗi ngày trong đô thị. Việc chỉ cần cắm trực tiếp vào ổ điện dân dụng thay vì lo mang theo bộ sạc riêng giúp quá trình sử dụng xe điện trở nên đơn giản hơn khá nhiều.

Đáng chú ý, phiên bản ERA E1 còn hỗ trợ chế độ sạc Boost công suất 2.700W. Theo thông số công bố, xe có thể sạc trong 15 phút để di chuyển thêm khoảng 30 km. Trong khi đó, chế độ sạc nhanh Fast 1.800W cũng giúp xe sạc đầy pin trong khoảng hơn 2 giờ. Với người dùng xe máy phổ thông, đây có lẽ là một trong những yếu tố quan trọng nhất để giảm bớt tâm lý e ngại khi chuyển sang xe điện. Thay vì phải chờ nhiều giờ như các mẫu xe điện đời cũ, ERA cho cảm giác gần hơn với sự tiện lợi vốn quen thuộc trên xe xăng.

Về khả năng vận hành, Dat Bike ERA sử dụng động cơ side motor công suất 5 kW phát triển cùng đối tác FCC Nhật Bản, cho tốc độ tối đa 82 km/giờ. Dù không phải mẫu xe hướng tới hiệu suất quá mạnh, chiếc scooter điện này vẫn tạo cảm giác tăng tốc tốt khi cầm lái thực tế. Thậm chí, khi chở hai người lớn với tổng trọng lượng khoảng 120 kg, xe vẫn tăng tốc mượt và nhẹ nhàng. Nhất là ở những cú đề-pa hoặc tăng tốc quãng ngắn trong phố, ERA không tạo cảm giác hụt hơi hay phải "gồng" quá nhiều như một số mẫu xe điện phổ thông công suất nhỏ.

Đặc biệt, việc sử dụng động cơ kiểu side motor truyền động bằng bánh răng (thay vì xích hay dây curoa) cũng giúp xe giảm thiểu tiếng ồn và đơn giản hóa quá trình bảo trì. Bởi vậy, người dùng không cần phải chăm sóc hệ truyền động hay tăng xích thường xuyên như các dòng xe máy truyền thống.

Khối pin 4,3 kWh cho quãng đường công bố khoảng 200 km sau mỗi lần sạc đầy cũng là thông số đáng chú ý trên một mẫu xe máy điện trong tầm giá dưới 30 triệu đồng. Với nhu cầu đi lại đô thị thông thường, con số này đủ để nhiều người sử dụng vài ngày mới cần sạc lại.

Ngoài ra, Dat Bike ERA còn được tích hợp nhiều tiện ích như hỗ trợ khởi hành ngang dốc, kiểm soát hành trình, chống trộm, quản lý xe qua ứng dụng và cập nhật phần mềm OTA. Bản cao cấp ERA E1 có thêm hệ thống phanh CBS, cổng USB, đèn định vị và các chế độ sạc nhanh hơn.

Nhìn chung, sau một ngày trải nghiệm thực tế, có thể thấy ERA không phải mẫu xe điện tạo ấn tượng bằng những màn phô diễn công nghệ hào nhoáng. Thay vào đó, mẫu xe này tập trung vào những yếu tố rất cơ bản nhưng thiết thực: cốp thật rộng, sạc nhanh, dễ dùng, vận hành đủ mạnh và phù hợp với thói quen sử dụng hàng ngày của người Việt. Đặc biệt, Dat Bike ERA có giá bán rất dễ tiếp cận chỉ từ 29,9 triệu đồng cho phiên bản ERA E2, từ 32,9 triệu đồng cho ERA E1 màu đen và 33,9 triệu đồng cho các tùy chọn màu sắc khác, đã bao gồm pin và thuế GTGT. Ở góc độ nào đó, đây cũng có thể xem là mẫu xe "thực tế" nhất mà Dat Bike từng tạo ra kể từ khi thương hiệu xe điện Việt này xuất hiện trên thị trường.