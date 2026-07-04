VinFast 'tặng' tiền cho khách hàng cũ mua xe máy điện mới

Trung tuần tháng 6 vừa qua, VinFast chính thức cán mốc 1 triệu xe máy điện xuất xưởng. Đây không chỉ là dấu mốc quan trọng riêng với hãng xe Việt, mà còn cho thấy xe máy điện đang được người tiêu dùng Việt Nam đón nhận mạnh mẽ hơn trong những năm gần đây, đặc biệt trong xu hướng chuyển đổi xanh ngày càng rõ nét.

VinFast đang đẩy mạnh các chương trình ưu đãi để đạt mục tiêu bán 1,5 triệu xe máy điện trong năm 2026 ẢNH: CHÍ TÂM

Sau cột mốc này, VinFast tiếp tục triển khai chương trình tri ân khách hàng cũ nhằm kích cầu tiêu dùng và hướng đến mục tiêu bán 1,5 triệu xe máy điện trong năm 2026. Cụ thể, từ ngày 5.7 - 31.8.2026, khách hàng đang sở hữu chính chủ ô tô hoặc xe máy VinFast, bao gồm cả ô tô xăng, sẽ được ưu đãi khi mua xe máy điện mới tại hệ thống đại lý chính hãng trên toàn quốc.

Mức ưu đãi được chia theo từng dòng xe cụ thể. Trong đó, khách hàng sở hữu các mẫu xe máy điện không cần bằng lái như Feliz Lite, Evo Lite, Flazz, Zgoo, Amio, Motio, Ludo, Impes... được tặng 1 triệu đồng khi mua xe mới. Chủ sở hữu ô tô hoặc các dòng xe máy điện VinFast cần bằng lái sẽ được hỗ trợ 2 triệu đồng. Đây là mức hỗ trợ trực tiếp, có thể áp dụng khi khách hàng mua xe cho bản thân hoặc mua cho người thân trong gia đình.

Ngoài ưu đãi tiền mặt, khách hàng mua xe máy điện VinFast đổi pin còn được miễn phí đổi pin 20 lần/tháng đến hết ngày 30.6.2028 và miễn phí sạc pin tại trạm sạc công cộng V-Green đến hết ngày 31.5.2027. Đây được xem là một trong những chính sách giúp giảm chi phí sử dụng, qua đó tăng sức hút của xe máy điện trong nhóm khách hàng phổ thông.

VinFast là thương hiệu đang đẩy mạnh triển khai tủ đổi pin cho xe máy điện tại Việt Nam ẢNH: VINFAST

Hiện VinFast là hãng xe có dải sản phẩm xe máy điện rộng nhất tại Việt Nam. Danh mục sản phẩm của hãng trải dài từ các mẫu xe dành cho học sinh, sinh viên đến nhóm xe phổ thông, trung cấp và cao cấp. Điều này giúp người dùng dễ lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu, khả năng tài chính cũng như độ tuổi sử dụng.

Bên cạnh các mẫu xe dùng hình thức sạc thông thường, VinFast cũng đang đẩy mạnh các dòng xe máy điện sử dụng pin tháo rời, có thể thay thế tại hệ thống trạm đổi pin. Hướng đi này giúp giải quyết một trong những băn khoăn lớn của người dùng xe điện là thời gian sạc và sự tiện lợi khi di chuyển liên tục trong đô thị.



