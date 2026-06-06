Tiêu thụ xe máy điện toàn cầu tiếp tục lập kỷ lục, Việt Nam đang ở đâu?

Biến động giá xăng dầu cùng nhu cầu chuyển đổi sang phương tiện xanh, thân thiện môi trường đang góp phần thúc đẩy thị trường xe máy điện toàn cầu tăng trưởng. Số liệu mới nhất từ chuyên trang thống kê, phân tích dữ liệu mô tô xe máy - MotorCycles Data cho thấy, doanh số bán xe máy điện trên toàn cầu trong 4 tháng đầu năm 2026 tiếp tục lập kỷ lục mới.

Cụ thể, người dân toàn cầu đã mua sắm tổng cộng 2,3 triệu xe máy điện mới trong 4 tháng đầu năm 2026, tăng 16,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là kỷ lục doanh số mới về tiêu thụ xe máy điện trên toàn cầu, đồng thời cho thấy nhu cầu mua xe máy điện của người dân đang trên đà tăng trưởng mạnh mẽ.

Người dân toàn cầu đã mua sắm tổng cộng 2,3 triệu xe máy điện mới trong 4 tháng đầu năm 2026 Ảnh: Bá Hùng

Ngoài chính sách chuyển đổi xanh và tạo điều kiện cho xe điện phát triển của nhiều quốc gia trên thế giới, việc giá xăng dầu liên tục biến động do tình hình chiến sự ở Trung Đông… cũng góp phần thúc đẩy nhiều người dân bỏ xe máy xăng để chuyển sang mua sắm, sử dụng xe máy điện.

Theo MotorCycles Data, Trung Quốc vẫn là quốc gia thống trị thị trường xe máy điện toàn cầu khi chiếm tới 66% tổng doanh số. Sau khi giảm gần một phần ba trong ba năm trước đó, doanh số xe máy điện tại Trung Quốc năm 2025 đã tăng 15,7% và trong 4 tháng đầu năm 2026, mức tăng trưởng đạt 4,4%. Hiện nay, tất cả các nhà sản xuất xe điện hàng đầu của Trung Quốc đều đang tập trung vào việc mở rộng hoạt động ra nước ngoài.

Ấn Độ vươn lên xếp thứ hai, nhờ sự thúc đẩy bởi các quy định, chính sách ưu đãi dành cho xe điện. Hiện tại, quốc gia này đang chiếm khoảng 15,8% thị phần toàn cầu. Mặc dù một số chương trình ưu đãi dành cho xe điện đã bị cắt giảm, doanh số bán xe điện tại Ấn Độ vẫn tăng mạnh 29,7%. Trong đó, TVS Motor dẫn đầu, vượt qua các nhà sản xuất xe điện khác như Ola Electric và Ather.

Việt Nam xếp thứ ba trong số những thị trường xe máy điện lớn nhất toàn cầu sau 4 tháng đầu năm 2026 Ảnh: Bá Hùng

Đáng chú ý, Việt Nam xếp thứ ba trong số những thị trường xe máy điện lớn nhất toàn cầu sau 4 tháng đầu năm 2026 đồng thời cũng là một trong những thị trường xe máy điện có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Theo MotorCycles Data doanh số bán xe máy điện tại Việt Nam sau 4 tháng đầu năm 2026 tăng 112,6%. Trong đó, VinFast là hãng xe tiên phong đồng thời chiếm thị phần lớn nhất tại Việt Nam. Nhà sản xuất xe máy điện của Việt Nam cũng lọt vào top 10 nhà sản xuất xe điện hàng đầu thế giới.

Việc sở hữu danh mục sản phẩm đa dạng, đáp ứng nhu cầu về tài chính, khả năng chi trả hay sử dụng thực tế của khách hàng kết hợp chính sách bán hàng linh hoạt… giúp xe máy điện VinFast tạo sức hút lớn tại thị trường nội địa.

Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn là thị trường xe máy điện lớn thứ 4 thế giới với mức tăng trưởng 2% trong 4 tháng đầu năm 2026. Trước đó, vài năm 2025 thị trường xe máy điện Thổ Nhĩ Kỳ tạo dấu ấn với mức tăng trưởng 27,5%.

Số lượng xe máy điện đang lưu hành trên toàn cầu đã vượt quá 80 triệu chiếc, chiếm 8,8% tổng số xe máy được đưa vào sử dụng trong thập kỷ qua Ảnh: Honda

Pakistan vươn lên trở thành thị trường xe máy điện lớn thứ 5 thế giới, nhờ sự tập trung của chính phủ vào các chính sách ưu đãi, phát triển lĩnh vực này. Bên cạnh đó, cũng phải kể đến sự đầu tư của nhiều công ty khởi nghiệp trong nước về xe điện. Tác động lớn của việc tăng giá nhiên liệu dẫn đến doanh số bán xe điện tại Pakistan tăng 191,7% tính đến tháng 4, với hầu hết các đại lý đều rơi vào tình trạng thiếu hàng.

Số lượng xe máy điện đang lưu hành trên toàn cầu đã vượt quá 80 triệu chiếc, chiếm 8,8% tổng số xe máy được đưa vào sử dụng trong thập kỷ qua.