VinFast bán gần 100.000 xe tại Việt Nam sau 5 tháng đầu năm, vượt xa Toyota, Hyundai

VinFast vừa công bố kết quả bán hàng tháng 5.2026 tại Việt Nam. Theo đó, bất chấp bối cảnh thị trường sụt giảm, thương hiệu xe Việt vẫn duy trì được sức hút khi bàn giao thêm 19.503 xe đến tay khách hàng. Qua đó nâng tổng lượng ô tô điện bán ra trong nước từ đầu năm lên mức 97.961 xe. Kết quả này không chỉ giúp VinFast giữ vững vị thế dẫn đầu thị trường, mà còn xác lập cột mốc mới về lượng xe tiêu thụ của một thương hiệu tại thị trường Việt Nam.

Cụ thể, doanh số gần 98.000 xe bàn giao chỉ sau 5 tháng của hãng xe Việt đã vượt qua kết quả lũy kế cả năm 2025 của hai "ông lớn" ngành ô tô là Toyota và Hyundai. Toyota năm ngoái bán ra tổng cộng 71.954 xe tại Việt Nam, trong khi Hyundai đạt 53.229 xe.

Chỉ sau 5 tháng đầu năm 2026, VinFast đã bàn giao gần 100.000 xe tại Việt Nam ẢNH: NGUYỄN DUY

Khoảng cách này càng đáng chú ý nếu nhìn vào diễn biến thị trường hiện nay. Trong 5 tháng đầu năm 2026, Toyota đạt doanh số 28.916 xe, còn Hyundai chỉ bán ra 21.323 xe. Với VinFast, kết quả ghi nhận tới 97.961 xe, tức gấp hơn 3 lần Toyota và hơn 4 lần doanh số Hyundai trong cùng giai đoạn.

Đáng chú ý, không chỉ vượt doanh số năm 2025 của các đối thủ, VinFast thậm chí còn bỏ xa những cột mốc từng được xem là kỷ lục bán hàng tại thị trường ô tô trong nước. Điển hình như Toyota trong năm 2022 ghi nhận doanh số hơn 91.000 xe, mức cao nhất trong lịch sử hoạt động của hãng tại Việt Nam. Hyundai cùng năm cũng bán ra hơn 81.500 xe, thiết lập kỷ lục riêng của thương hiệu Hàn Quốc. Tuy nhiên, cả hai con số kể trên đều đã bị VinFast vượt qua dễ dàng, ngay khi năm 2026 chỉ mới kết thúc tháng bán hàng thứ năm. Điều này cho thấy tốc độ tăng trưởng "thần tốc" của hãng xe điện Việt so với những gì thị trường từng chứng kiến trước đây.

Thành công của VinFast không đến từ sự "tỏa sáng" riêng lẻ của một hai vài mẫu mã, mà từ sự đóng góp của hầu hết sản phẩm thuộc các phân khúc khác nhau. Trong đó, Limo Green là mẫu xe bán chạy nhất của hãng. Tháng 5 vừa qua, mẫu xe này bán ra 5.108 xe. Lũy kế từ đầu năm, lượng xe Limo Green bàn giao đến tay khách hàng đạt 24.059 xe, trở thành sản phẩm có lượng tiêu thụ cao nhất trong danh mục của hãng.

Hầu hết mẫu xe VinFast đang phân phối tại Việt Nam hiện đang dẫn đầu doanh số ở các phân khúc ẢNH: VINFAST

Sự thành công của Limo Green phần nào phản ánh xu hướng điện hóa đang diễn ra ngày càng mạnh mẽ trong lĩnh vực vận tải hành khách và dịch vụ. Với nhóm khách hàng kinh doanh vận tải, yếu tố chi phí vận hành thấp được xem là lợi thế đáng kể so với xe sử dụng động cơ đốt trong truyền thống.

Bên cạnh đó, bộ đôi VF 3 và VF 5 tiếp tục duy trì vai trò là những dòng xe chủ lực của VinFast ở nhóm khách hàng phổ thông. Trong tháng 5, VF 3 đạt doanh số 4.770 xe, còn VF 5 ghi nhận 3.399 xe được bàn giao. Tính từ đầu năm, doanh số lũy kế của hai mẫu xe này lần lượt đạt 20.231 xe và 16.803 xe.

Ở các phân khúc cao hơn, VF 6 bán ra 1.674 xe trong tháng 5, nâng doanh số cộng dồn lên 11.057 xe. VF 7 bàn giao 750 xe trong tháng vừa qua và 5.412 xe sau 5 tháng đầu năm. Trong khi đó, phiên bản VF MPV 7 (hướng đến nhóm khách hàng cá nhân) cũng ghi nhận kết quả đáng chú ý với 1.711 xe đến tay người dùng trong tháng 5 và lũy kế 7.923 xe, dù mới chính thức có mặt trên thị trường từ tháng 2.2026.

Nếu duy trì đà tăng trưởng như hiện tại, nhiều khả năng VinFast sẽ tiếp tục lập kỷ lục doanh số mới tại Việt Nam khi năm 2026 khép lại ẢNH: NGUYỄN DUY

Có thể thấy, thay vì phụ thuộc vào một vài sản phẩm chủ lực, danh mục xe điện của VinFast hiện đã phủ rộng nhiều phân khúc, từ xe đô thị cỡ nhỏ, SUV, MPV gia đình cho tới các dòng xe hướng tới khách hàng kinh doanh dịch vụ. Điều này giúp hãng xây dựng nền tảng doanh số ổn định hơn, đồng thời mở rộng tệp khách hàng trên thị trường.

Dù vẫn còn hơn nửa năm phía trước, cột mốc gần 100.000 xe sau 5 tháng đầu năm đã cho thấy VinFast đang thiết lập một quy mô doanh số mới tại Việt Nam. Những kỷ lục từng thuộc về Toyota hay Hyundai trong giai đoạn đỉnh cao của xe động cơ đốt trong đang dần bị bỏ lại phía sau, trong bối cảnh xu hướng điện hóa ngày càng trở thành động lực tăng trưởng quan trọng của thị trường ô tô trong nước.