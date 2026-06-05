Ô tô Hyundai Tucson cháy rụi 2/3 khi chủ xe đang dự đám cưới

Chiều 5.6, lãnh đạo UBND xã Đông Trạch (tỉnh Quảng Trị) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy ô tô khiến phương tiện bị hư hỏng nặng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ cùng ngày, một người dân ở thôn Thanh Khê (xã Bắc Trạch) điều khiển ô tô hiệu Hyundai Tucson đến thôn Thanh Lộc (xã Đông Trạch) để dự đám cưới.

Sau khi đến nơi, chủ xe cho đậu phương tiện trên một bãi đất trống, gần khu vực có cây xanh.

Hiện trường vụ cháy ẢNH: T.L

Trong lúc chủ xe đang tham dự tiệc cưới, người dân bất ngờ phát hiện phần đầu ô tô bốc cháy dữ dội.

Ngay sau đó, chủ xe cùng nhiều người dân xung quanh đã huy động bình chữa cháy mini để khống chế ngọn lửa.

Tuy nhiên, do đám cháy bùng phát nhanh và gặp nhiều vật liệu dễ bắt lửa nên công tác dập lửa gặp khó khăn. Sau hơn 15 phút nỗ lực chữa cháy, ngọn lửa mới cơ bản được khống chế.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng khiến chiếc Hyundai Tucson bị thiêu rụi gần 2/3 thân xe. Phần đầu xe cùng nhiều bộ phận bên trong bị hư hỏng nặng.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục kiểm tra hiện trường, điều tra và làm rõ nguyên nhân chính xác của vụ cháy.