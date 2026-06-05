Lấy lời khai nam thanh niên biểu diễn ô tô Porsche trong khu Sala

Ngày 5.6, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đang lấy lời khai, củng cố hồ sơ để xử lý C.M (23 tuổi, quê Hà Nội, hiện sống tại TP.HCM) liên quan vụ điều khiển ô tô Porsche thực hiện hành vi drift (biểu diễn xe xoay vòng) trong khu đô thị Sala, phường An Khánh.

Lấy lời khai nam thanh niên biểu diễn ô tô trong khu đô thị Sala ẢNH: CTV

Phương tiện tại trụ sở công an ẢNH: CTV

Theo nguồn tin của Thanh Niên, chỉ vài giờ sau khi đoạn clip ghi lại cảnh chiếc Porsche liên tục xoay vòng giữa đường được lan truyền trên mạng xã hội, Công an phường An Khánh đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.HCM khẩn trương xác minh, truy tìm người điều khiển phương tiện.

Qua trích xuất hệ thống camera, lực lượng chức năng xác định chiếc xe liên quan mang biển số 30F-811.57, nhãn hiệu Porsche. Theo dữ liệu đăng ký phương tiện, chủ sở hữu xe là ông C.T.A.D (quê Hà Nội).

Tiếp tục truy vết, tổ công tác xác định chiếc xe đang được bảo dưỡng tại Porsche Sài Gòn (phường Tân Thuận, TP.HCM). Người đưa xe đến bảo dưỡng là C.M - đang quản lý và sử dụng chiếc xe này.

Làm việc với cơ quan công an, C.M xuất trình đầy đủ giấy tờ liên quan đến phương tiện và giấy phép lái xe. Bước đầu, người này thừa nhận đã điều khiển ô tô Porsche biển số 30F-811.57 thực hiện hành vi drift trong khu đô thị Sala vào tối 4.6.

Theo điều tra ban đầu, sau khi thực hiện các vòng drift trong khu đô thị Sala, chiếc Porsche tiếp tục lưu thông trên đường Mai Chí Thọ, đi qua nhiều giao lộ trước khi di chuyển về hướng nút giao An Phú.

Trước đó, sáng 5.6, mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài khoảng 29 giây ghi lại cảnh một ô tô hạng sang liên tục tăng ga, đánh lái để xe xoay nhiều vòng tại chỗ giữa đường. Tiếng động cơ gầm rú lớn thu hút sự chú ý của nhiều người đi đường.

Đáng chú ý, thời điểm xảy ra vụ việc trời đang mưa, mặt đường trơn ướt và khu vực xung quanh vẫn có nhiều phương tiện lưu thông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Clip ghi lại vụ việc ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Hiện vụ việc được tiếp tục làm rõ.