TP.HCM: Hàng chục người nước ngoài dương tính ma túy, nghi điều hành đường dây lừa đảo trực tuyến

Ngày 4.6, Công an phường Thủ Đức phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra, làm rõ vụ 26 người nước ngoài mang quốc tịch Malaysia bị phát hiện lưu trú tại nhiều khách sạn trên địa bàn, có dấu hiệu liên quan đến ma túy và hoạt động lừa đảo qua mạng xuyên biên giới.

Nhóm người nước ngoài tại cơ quan công an ẢNH: CACC

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an phường Thủ Đức tiếp nhận phản ánh của người dân về một nhóm người nước ngoài lưu trú dài ngày tại cơ sở lưu trú A.T.H trên đường 37, phường Thủ Đức. Theo phản ánh, nhóm người này ít tiếp xúc với người xung quanh, sinh hoạt khép kín và thường xuyên ra vào nơi lưu trú vào ban đêm.

Sau thời gian xác minh, theo dõi, lực lượng công an phát hiện nhóm người nước ngoài chủ yếu đến từ khu vực Đông Nam Á, có nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Công an phát hiện nhiều túi ni lông chứa tinh thể màu trắng nghi ma túy cùng nhiều dụng cụ nghi dùng để sử dụng ma túy ẢNH: CACC

Khoảng 22 giờ 30 ngày 3.6, Công an phường Thủ Đức phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM bất ngờ kiểm tra cơ sở lưu trú A.T.H. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 5 người quốc tịch Malaysia đang có mặt trong căn nhà.

Qua kiểm tra, công an thu giữ một túi ni lông chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy cùng nhiều dụng cụ nghi dùng để sử dụng ma túy như ống thủy tinh, quẹt khò, đĩa sành và cân tiểu ly. Kết quả test nhanh cho thấy 4 trong 5 người nước ngoài dương tính với các chất ma túy.

Đột kích cơ sở lưu trú, công an phát hiện nhóm người nước ngoài dương tính ma túy ẢNH: CACC

Đáng chú ý, quá trình kiểm tra còn phát hiện nhiều tài liệu, phương tiện điện tử và vật dụng có dấu hiệu phục vụ hoạt động lừa đảo qua mạng viễn thông. Trong các phòng lưu trú có các phông nền, bảng hiệu mô phỏng cơ quan chức năng nước ngoài cùng nhiều kịch bản cuộc gọi được soạn sẵn.

Tổ công tác cũng phát hiện nhiều máy tính và thiết bị mạng bị vứt bỏ bên ngoài khu vực lưu trú. Một số tài liệu có nội dung được dịch sang tiếng Việt với dòng chữ mang nghĩa "Trụ sở cảnh sát quận Kangar" (Malaysia).

Theo nhận định ban đầu của cơ quan công an, đây có thể là địa điểm hoạt động có tổ chức liên quan đến hành vi lừa đảo trên không gian mạng, giả danh cơ quan chức năng để thực hiện các cuộc gọi lừa đảo xuyên quốc gia.

Nhóm người nước ngoài dựng lên phông nền, bảng hiệu mô phỏng cơ quan chức năng nước ngoài cùng nhiều kịch bản cuộc gọi lừa đảo được soạn sẵn

ẢNH: CACC

Từ lời khai ban đầu và dữ liệu điện tử thu thập được, Công an phường Thủ Đức nhận định vụ việc không chỉ liên quan đến nhóm 5 người vừa bị phát hiện nên tiếp tục mở rộng điều tra.

Ngay trong đêm, các tổ công tác tiếp tục kiểm tra khách sạn N.A trên đường 18 và một địa điểm kinh doanh khác thuộc khách sạn này cũng trên đường 18, phường Hiệp Bình.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện thêm 21 người quốc tịch Malaysia đang lưu trú. Kết quả kiểm tra nhanh xác định có 18 trường hợp dương tính với chất ma túy.

Riêng tại các phòng 403 và 406, nơi có 5 người lưu trú, công an tiếp tục phát hiện nhiều dụng cụ sử dụng ma túy cùng các tinh thể nghi là ma túy.

Trước tính chất phức tạp của vụ việc, Công an phường Thủ Đức đã phối hợp Công an phường Hiệp Bình phong tỏa, bảo vệ hiện trường và phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ gồm Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Phòng An ninh kinh tế và Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao để điều tra, làm rõ.

Hiện toàn bộ 26 người nước ngoài cùng tang vật, tài liệu và thiết bị liên quan đã được đưa về trụ sở công an để phục vụ công tác xác minh, phân loại và xử lý theo quy định.