Thời sự

TP.HCM: Kiểm tra 'điểm nóng' khu trọ, phát hiện 2 người dương tính ma túy

Trần Duy Khánh
23/03/2026 15:49 GMT+7

Bất ngờ kiểm tra các khu nhà trọ, khu vực đông lao động tự do, Công an phường Lái Thiêu (TP.HCM) phát hiện 2 trường hợp dương tính với chất ma túy.

Ngày 23.3, thông tin từ Công an phường Lái Thiêu (Công an TP.HCM), đơn vị này vừa triển khai kiểm tra ma túy lưu động tại các khu nhà trọ, khu vực tập trung đông lao động tự do có nguy cơ phức tạp và phát hiện 2 trường hợp dương tính với chất ma túy.

Theo đó, trong đợt cao điểm nhằm rà soát người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma túy, lực lượng công an phường đã chủ động tổ chức kiểm tra đột xuất tại các địa bàn tiềm ẩn nguy cơ, thay vì chờ phát sinh vụ việc.

Tối 21.3, tổ công tác phối hợp đơn vị liên quan trực tiếp đến nhiều khu nhà trọ, khu vực đông lao động tự do để kiểm tra. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng tiến hành test nhanh ma túy đối với 7 trường hợp, trong đó phát hiện 2 trường hợp dương tính với chất ma túy.

Công an phường Lái Thiêu (TP.HCM) kiểm tra ma túy tại các khu nhà trọ, khu vực đông lao động tự do

Hiện các trường hợp này đã được lập hồ sơ để xử lý theo quy định.

Công an phường Lái Thiêu cho biết thời gian tới sẽ tiếp tục rà soát, phấn đấu kiểm tra, sàng lọc 100% các trường hợp thuộc diện quản lý và nghi vấn. Đồng thời, tăng cường phối hợp tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát biến động nhân khẩu nhằm nâng cao nhận thức người dân về tác hại của ma túy, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

TP.HCM: Triệt phá nhiều vụ tổ chức sử dụng ma tuý tại nhà cho thuê, quán karaoke

TP.HCM: Triệt phá nhiều vụ tổ chức sử dụng ma tuý tại nhà cho thuê, quán karaoke

Công an Q.Gò Vấp (TP.HCM) vừa triệt phá nhiều vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại nhà cho thuê, quán karaoke, trong đó có quán karaoke bị đình chỉ nhưng vẫn lén lút mở cửa, cho khách vào sử dụng ma túy.

