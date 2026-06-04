Đà Nẵng: Bắt giữ nghi phạm bán ma túy cho ngư dân

Tối 3.6, thượng tá Đoàn Văn Tỉnh, Đồn trưởng đồn biên phòng Sơn Trà (Bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng), cho biết đơn vị vừa bắt giữ một nghi phạm về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ hơn 100 gram ma túy đá.

Nghi phạm Lê Văn Thành tại cơ quan chức năng sau khi bị bắt giữ để điều tra về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy ẢNH: Đ.X

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 2.6, tại khu vực đường Phạm Bằng giao với đường Vân Đồn (phường Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng), lực lượng Đồn biên phòng Sơn Trà phối hợp Công an phường Sơn Trà bắt quả tang Lê Văn Thành (31 tuổi, ở căn hộ trên đường Ngô Quyền) đang tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1 gói ni lông chứa khoảng 5 gram ma túy đá. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Thành, cơ quan chức năng tiếp tục phát hiện, thu giữ thêm 7 gói ni lông chứa khoảng 100 gram ma túy đá cùng một cân điện tử dùng để phân chia ma túy.

Tang vật ma túy đá bị lực lượng biên phòng thu giữ trong vụ án ẢNH: Đ.X

Làm việc với cơ quan điều tra, Thành khai nhận đã tàng trữ ma túy để chuyên bán cho các con nghiện tại khu vực cảng cá Đà Nẵng và một số thuyền viên, ngư dân tàu cá hoạt động đánh bắt xa bờ, dài ngày.

Hiện vụ việc đang được Đồn biên phòng Sơn Trà tiếp tục điều tra, xử lý.