Đà Nẵng: Phá đường dây ma túy bán cho khách nước ngoài của 'bà trùm' 10X

Chiều 2.6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Đà Nẵng cho biết vừa phối hợp với công an các phường An Hải và Ngũ Hành Sơn triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy có liên quan đến nhiều người nước ngoài, thu giữ số lượng lớn ma túy cùng nhiều tang vật liên quan.

"Bà trùm" La Thị Ngọc Ánh (23 tuổi, quê tỉnh Đắk Lắk) bị tạm giữ hình sự ẢNH: Đ.X

Theo điều tra ban đầu, qua công tác nắm tình hình, lực lượng công an phát hiện La Thị Ngọc Ánh (23 tuổi, quê tỉnh Đắk Lắk, tạm trú tại phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng) có biểu hiện mua bán trái phép chất ma túy cho người nước ngoài, chủ yếu là khách du lịch. La Thị Ngọc Ánh sử dụng mạng xã hội để liên lạc, giao dịch nhằm che giấu hoạt động phạm tội.

Rạng sáng 1.6, các mũi công tác đồng loạt triển khai kiểm tra tại 1 khách sạn trên đường Trần Hưng Đạo (phường An Hải), bắt quả tang La Thị Ngọc Ánh khi đang chuẩn bị giao ma túy cho khách. Tang vật thu giữ gồm 1 gói "nước vui" và 1 gói Ketamine.

Cùng thời điểm, lực lượng chức năng phát hiện M.J.X (36 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, công an thu giữ 3 gói "nước vui", 3 gói Ketamine, 2 gói ma túy đá, 20 viên hồng phiến, 1 cân tiểu ly cùng nhiều tang vật liên quan.

Các nghi phạm người Trung Quốc bị bắt giữ ẢNH: Đ.X

Mở rộng điều tra, cơ quan công an tiếp tục giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với X.M.C (23 tuổi) và Y.X (32 tuổi, cùng quốc tịch Trung Quốc) để điều tra hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Khám xét nơi ở của Y.X tại 1 khách sạn trên địa bàn phường An Hải, lực lượng chức năng thu giữ thêm 1 gói ma túy đá cùng bộ dụng cụ sử dụng ma túy.

Tiếp tục khám xét căn hộ do La Thị Ngọc Ánh thuê tại phường Ngũ Hành Sơn, lực lượng công an bắt quả tang Phạm Thị Xuân Nhớ (39 tuổi, quê tỉnh Gia Lai) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ gồm 12 gói ma túy "nước vui", 29 viên thuốc lắc, 97 viên hồng phiến, 3 gói nghi Ketamine, 9 gói nghi ma túy đá, 15 nỏ thủy tinh cùng nhiều tang vật khác.

Tang vật ma túy gồm Ketamine, thuốc lắc, hồng phiến, “nước vui” cùng nhiều dụng cụ sử dụng ma túy bị Công an thành phố Đà Nẵng thu giữ ẢNH: Đ.X

Qua đấu tranh, Phạm Thị Xuân Nhớ khai được thuê giao ma túy cho khách với tiền công 500.000 đồng/lần. Đáng chú ý, Nhớ từng có 2 tiền án liên quan đến ma túy và mới chấp hành xong án phạt tù vào năm 2025.

Kết quả xét nghiệm cho thấy La Thị Ngọc Ánh, M.J.X, X.M.C và Y.X đều dương tính với chất ma túy.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với La Thị Ngọc Ánh, M.J.X, X.M.C và Y.X về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; đồng thời tạm giữ hình sự Phạm Thị Xuân Nhớ, điều tra La Thị Ngọc Ánh về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Theo Công an thành phố Đà Nẵng, đây là chiến công đầu tiên của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy ngay sau khi triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026. Vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.