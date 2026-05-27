Đà Nẵng: Khởi tố nhóm bán thuốc lá dominix chứa ma túy cho thanh thiếu niên

Ngày 27.5, Công an xã Nam Phước (thành phố Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Đà Nẵng điều tra, làm rõ vụ mua bán thuốc lá dominix có chứa chất ma túy trên địa bàn.

Nhóm bị can trong đường dây mua bán thuốc lá dominix chứa ma túy bị khởi tố, bắt tạm giam ẢNH: Đ.X

Trước đó, thực hiện kế hoạch số 483 của Bộ Công an về tổng rà soát, phát hiện, quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và đấu tranh triệt xóa các điểm phức tạp về ma túy, Công an xã Nam Phước phát hiện nhiều thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên trên địa bàn sử dụng thuốc lá dominix không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Theo cơ quan công an, người sử dụng loại thuốc lá này có biểu hiện sảng khoái, ảo giác và dễ gây nghiện.

Qua các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Nam Phước xác định bà Phạm Thị H. (45 tuổi, ở thôn Mỹ Hòa, xã Nam Phước, thành phố Đà Nẵng) là người cung cấp thuốc lá dominix cho nhiều thanh thiếu niên trên địa bàn.

Ngày 4.2, Công an xã Nam Phước triệu tập bà H. để làm việc. Qua đấu tranh, bà H. khai nhận từ đầu tháng 1 - ngày 4.2 đã tìm nguồn thuốc lá dominix trên mạng xã hội Facebook để mua về bán lại kiếm lời.

Đáng chú ý, ngày 31.1, bà H. mua 750 điếu thuốc lá dominix với giá 40.000 đồng/điếu. Sau đó, bà H. bán lại cho Văn Anh T. (19 tuổi, ở thôn Bình An, xã Nam Phước, thành phố Đà Nẵng), Lê Viết D. (21 tuổi, ở thôn Vân Quật, xã Duy Nghĩa, thành phố Đà Nẵng), Lư Thị Ngọc N. (26 tuổi, ở thôn Mỹ Hòa, xã Nam Phước, thành phố Đà Nẵng), Hồ Phước H. (17 tuổi, ở thôn Châu Hiệp, xã Nam Phước, thành phố Đà Nẵng) cùng nhiều người khác với giá từ 50.000 - 80.000 đồng/điếu.

Nhóm này sau khi mua thuốc lá từ bà H., tiếp tục bán lại cho nhiều người khác với giá từ 60.000 - 90.000 đồng/điếu để kiếm lời.

Qua làm việc, Công an xã Nam Phước thu giữ 335 điếu thuốc lá dominix. Kết quả giám định xác định bên trong số thuốc lá này có chứa chất ma túy.

Công an thu giữ tang vật hàng trăm điếu thuốc lá dominix chứa ma túy tại nhà bà Phạm Thị H. ẢNH: Đ.X

Ngày 21.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Thị H., Văn Anh T., Lê Viết D., Lư Thị Ngọc N. và Hồ Phước H. về hành vi "mua bán trái phép chất ma túy".

Theo Công an xã Nam Phước, vụ việc là lời cảnh báo về thủ đoạn tinh vi của tội phạm ma túy khi "núp bóng" dưới nhiều hình thức như thuốc lá, thuốc lá điện tử, tinh dầu, kẹo, bánh, nước uống hay thực phẩm chức năng nhằm tiếp cận giới trẻ, đặc biệt là học sinh, sinh viên.