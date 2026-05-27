Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đà Nẵng: Khởi tố nhóm bán thuốc lá dominix chứa ma túy cho thanh thiếu niên

Huy Đạt
Huy Đạt
27/05/2026 21:33 GMT+7

Núp bóng thuốc lá 'thư giãn', những điếu dominix chứa ma túy được bán công khai cho thanh thiếu niên ở thành phố Đà Nẵng với giá tới 90.000 đồng/điếu. Công an đã khởi tố, bắt tạm giam 5 bị can liên quan.

Ngày 27.5, Công an xã Nam Phước (thành phố Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Đà Nẵng điều tra, làm rõ vụ mua bán thuốc lá dominix có chứa chất ma túy trên địa bàn.

Đà Nẵng: Khởi tố nhóm bán thuốc lá dominix chứa ma túy cho thanh thiếu niên - Ảnh 1.

Nhóm bị can trong đường dây mua bán thuốc lá dominix chứa ma túy bị khởi tố, bắt tạm giam

ẢNH: Đ.X

Trước đó, thực hiện kế hoạch số 483 của Bộ Công an về tổng rà soát, phát hiện, quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và đấu tranh triệt xóa các điểm phức tạp về ma túy, Công an xã Nam Phước phát hiện nhiều thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên trên địa bàn sử dụng thuốc lá dominix không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Theo cơ quan công an, người sử dụng loại thuốc lá này có biểu hiện sảng khoái, ảo giác và dễ gây nghiện.

Qua các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Nam Phước xác định bà Phạm Thị H. (45 tuổi, ở thôn Mỹ Hòa, xã Nam Phước, thành phố Đà Nẵng) là người cung cấp thuốc lá dominix cho nhiều thanh thiếu niên trên địa bàn.

Ngày 4.2, Công an xã Nam Phước triệu tập bà H. để làm việc. Qua đấu tranh, bà H. khai nhận từ đầu tháng 1 - ngày 4.2 đã tìm nguồn thuốc lá dominix trên mạng xã hội Facebook để mua về bán lại kiếm lời.

Đáng chú ý, ngày 31.1, bà H. mua 750 điếu thuốc lá dominix với giá 40.000 đồng/điếu. Sau đó, bà H. bán lại cho Văn Anh T. (19 tuổi, ở thôn Bình An, xã Nam Phước, thành phố Đà Nẵng), Lê Viết D. (21 tuổi, ở thôn Vân Quật, xã Duy Nghĩa, thành phố Đà Nẵng), Lư Thị Ngọc N. (26 tuổi, ở thôn Mỹ Hòa, xã Nam Phước, thành phố Đà Nẵng), Hồ Phước H. (17 tuổi, ở thôn Châu Hiệp, xã Nam Phước, thành phố Đà Nẵng) cùng nhiều người khác với giá từ 50.000 - 80.000 đồng/điếu.

Nhóm này sau khi mua thuốc lá từ bà H., tiếp tục bán lại cho nhiều người khác với giá từ 60.000 - 90.000 đồng/điếu để kiếm lời.

Qua làm việc, Công an xã Nam Phước thu giữ 335 điếu thuốc lá dominix. Kết quả giám định xác định bên trong số thuốc lá này có chứa chất ma túy.

Đà Nẵng: Khởi tố nhóm bán thuốc lá dominix chứa ma túy cho thanh thiếu niên - Ảnh 3.

Công an thu giữ tang vật hàng trăm điếu thuốc lá dominix chứa ma túy tại nhà bà Phạm Thị H.

ẢNH: Đ.X

Ngày 21.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Thị H., Văn Anh T., Lê Viết D., Lư Thị Ngọc N. và Hồ Phước H. về hành vi "mua bán trái phép chất ma túy".

Theo Công an xã Nam Phước, vụ việc là lời cảnh báo về thủ đoạn tinh vi của tội phạm ma túy khi "núp bóng" dưới nhiều hình thức như thuốc lá, thuốc lá điện tử, tinh dầu, kẹo, bánh, nước uống hay thực phẩm chức năng nhằm tiếp cận giới trẻ, đặc biệt là học sinh, sinh viên.

Tin liên quan

Triệt phá đường dây ma túy trên mạng, phát hiện 'nấm thần' gây ảo giác mạnh

Triệt phá đường dây ma túy trên mạng, phát hiện 'nấm thần' gây ảo giác mạnh

Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt phá đường dây mua bán ma túy trên mạng xã hội, thu giữ loại ma túy có tên 'nấm thần' gây ảo giác mạnh.

Khám phá thêm chủ đề

ma túy Đà Nẵng thuốc lá công an thành phố Đà Nẵng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận