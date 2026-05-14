Phát hiện nhóm người nước ngoài sử dụng ma túy tại Đà Nẵng

Tối nay 14.5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa phối hợp Công an phường Ngũ Hành Sơn kiểm tra một căn nhà cho thuê trên đường Đặng Đoàn Bằng. Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện nhóm người nước ngoài cùng 2 người trong nước có hành vi tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Các nghi phạm gồm 7 công dân Trung Quốc: G.K.L (34 tuổi), S.C (35 tuổi), Z.X.C (35 tuổi), L.Q (38 tuổi), Y.X.X (35 tuổi), X.G.S (36 tuổi), L.J (39 tuổi), cùng 2 người trong nước là T.G.H (25 tuổi, ở Kiên Giang) và L.T.A (29 tuổi, ở Cần Thơ).

Nhóm người nước ngoài cùng tang vật ma túy bị lực lượng Công an thành phố Đà Nẵng phát hiện tại căn nhà cho thuê ẢNH: Đ.X

Theo cơ quan công an, qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện tại căn nhà trên có nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến sử dụng trái phép chất ma túy, nên đã lên kế hoạch kiểm tra. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an phát hiện cả 9 người nói trên có mặt trong căn nhà này.

Qua điều tra ban đầu, công an xác định khoảng tháng 4.2026, X.G.S thuê căn nhà để sinh sống và được một người quen cho ma túy Ketamine để sử dụng, rồi cất giấu tại nơi ở.

Tang vật Ketamine cùng nhiều dụng cụ sử dụng ma túy bị công an thu giữ tại hiện trường ẢNH: Đ.X

Rạng sáng 5.5, sau khi ăn nhậu, nhóm người này quay về căn nhà nói trên. Tại đây, L.J rủ T.G.H cùng sử dụng ma túy; đồng thời Y.X.X gọi L.T.A đến chơi. Khi phát hiện ma túy để sẵn trên bàn, L.J lấy dụng cụ, mang ma túy lên phòng ngủ tầng 2 để cùng T.G.H sử dụng thì bị lực lượng công an kiểm tra, bắt quả tang.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Đà Nẵng đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với X.G.S và L.J về các hành vi "tàng trữ trái phép chất ma túy" và "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Tang vật thu giữ gồm Ketamine cùng nhiều dụng cụ phục vụ việc sử dụng trái phép chất ma túy tại hiện trường.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra và xử lý các đối tượng liên quan.