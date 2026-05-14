Đà Nẵng: Phạt nặng 7 người bán tài khoản ngân hàng

Ngày 14.5, Phòng An ninh kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 7 người có hành vi bán tài khoản ngân hàng trái pháp luật. Tổng số tiền phạt tổng cộng hơn 368 triệu đồng.

Những người bị xử phạt gồm: T.T.K.A (31 tuổi), L.H.T (35 tuổi), H.T.H (42 tuổi), L.T.T (44 tuổi), L.N.U.T (24 tuổi), N.Q.V (26 tuổi) và L.H.C (29 tuổi, cùng ở thành phố Đà Nẵng).

Phòng An ninh kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng làm rõ đối với những người liên quan hành vi bán tài khoản ngân hàng ẢNH: Đ.X

Trong đó, L.H.C bị xử phạt 81,1 triệu đồng do bán từ 10 tài khoản ngân hàng trở lên. 6 trường hợp còn lại bị xử phạt từ 45,4 - 51,1 triệu đồng do bán từ 1 đến dưới 10 tài khoản ngân hàng.

Qua xác minh, cơ quan công an xác định những người này đã bán thông tin tài khoản ngân hàng để lấy tiền tiêu xài cá nhân. Tại cơ quan công an, nhóm người này đều thừa nhận hành vi vi phạm.

Công an khuyến cáo người dân không mua bán, cho thuê tài khoản ngân hàng dưới mọi hình thức ẢNH: Đ.X

Theo Phòng An ninh kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng, việc mua bán tài khoản ngân hàng tiềm ẩn nhiều nguy cơ nghiêm trọng khi các tài khoản này thường bị tội phạm lợi dụng để rửa tiền, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc hoặc phục vụ hoạt động công nghệ cao.

Công an thành phố Đà Nẵng khuyến cáo, người dân tuyệt đối không mua bán, cho thuê tài khoản ngân hàng dưới mọi hình thức để tránh vi phạm pháp luật và những hệ lụy liên quan.

