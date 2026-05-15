Thời sự

Triệt phá đường dây ma túy trên mạng, phát hiện 'nấm thần' gây ảo giác mạnh

Huy Đạt
15/05/2026 16:35 GMT+7

Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt phá đường dây mua bán ma túy trên mạng xã hội, thu giữ loại ma túy có tên 'nấm thần' gây ảo giác mạnh.

Ngày 15.5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Đà Nẵng cho biết vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy hoạt động trên không gian mạng, qua đó phát hiện nhiều loại ma túy mới nguy hiểm, đặc biệt có “nấm thần” chứa hoạt chất gây ảo giác mạnh.

Nhóm nghi phạm mua bán trái phép chất ma túy bị Công an thành phố Đà Nẵng bắt giữ

Theo điều tra ban đầu, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện nhóm nghi phạm do N.V.N (26 tuổi, thường trú phường Điện Bàn Đông, hiện tạm trú tại phường An Hải, cùng thành phố Đà Nẵng) cầm đầu có biểu hiện mua bán trái phép chất ma túy “cỏ Mỹ”.

Trưa 13.5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Đà Nẵng đồng loạt triển khai các mũi trinh sát, bắt giữ nhiều nghi phạm liên quan.

Tại khu vực đường Nguyễn Hữu Thọ (phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng), lực lượng chức năng phát hiện N.V.T (31 tuổi, ở xã Việt An, thành phố Đà Nẵng) đang tàng trữ trái phép 2 gói “cỏ Mỹ” cùng nhiều tang vật liên quan.

Cùng thời điểm, tại đường Trần Hưng Đạo (phường An Hải), tổ công tác bắt quả tang N.V.N và T.V.T (23 tuổi, ở phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng) đang thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm nhiều gói “cỏ Mỹ”, điện thoại di động, tiền mặt và phương tiện phục vụ giao dịch.

Mở rộng điều tra, lực lượng công an khám xét nơi ở của các nghi phạm, bắt giữ thêm T.N.K (33 tuổi, ở tỉnh Nghệ An, tạm trú phường An Khê, thành phố Đà Nẵng), được xác định là nghi phạm cung cấp ma túy.

Qua khám xét, ngoài khoảng 3 kg “cỏ Mỹ”, cơ quan chức năng còn thu giữ nhiều loại ma túy biến tướng như “tem lưỡi”, cần sa và đặc biệt là 8 gói “nấm thần”.

Loại ma túy có tên "nấm thần"

Theo cơ quan công an, “nấm thần” chứa hoạt chất psilocybin tác động trực tiếp đến hệ thần kinh trung ương, gây thay đổi cảm giác, nhận thức và hành vi của người sử dụng. Người dùng có thể rơi vào trạng thái hoang tưởng, mất kiểm soát hành vi, mất định hướng không gian và thời gian, tiềm ẩn nguy cơ gây hại cho bản thân và cộng đồng.

Cơ quan chức năng cũng cảnh báo, việc sử dụng lâu dài loại chất này có thể dẫn đến rối loạn lo âu, trầm cảm, suy giảm trí nhớ và xuất hiện tình trạng “ảo giác hồi tưởng” dù đã ngừng sử dụng.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định các nghi phạm đã sử dụng tài khoản mạng xã hội ảo để đăng tải hình ảnh, số điện thoại liên hệ nhằm mua bán trái phép chất ma túy từ đầu tháng 3 đến nay để thu lợi bất chính.

Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét và xử lý các nghi phạm liên quan theo quy định pháp luật.

Phát hiện nhóm người nước ngoài sử dụng ma túy tại Đà Nẵng

Sau cuộc nhậu vào rạng sáng, nhóm người Trung Quốc cùng 2 người trong nước tụ tập tại căn nhà cho thuê ở Đà Nẵng để sử dụng ma túy, thì bị công an bắt quả tang.

