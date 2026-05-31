TP.HCM: Phát hiện nhiều bảo vệ chung cư, bến cảng dương tính ma túy

Ngày 31.5, Công an phường Thủ Đức (TP.HCM) cho biết, trong 15 ngày đầu thực hiện cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát, phát hiện, đấu tranh và làm sạch địa bàn, đơn vị đã phát hiện, xử lý nhiều trường hợp là nhân viên bảo vệ tại các chung cư, bến cảng dương tính với ma túy.

Công an phát hiện nhóm người tụ tập có dấu hiệu sử dụng ma túy trong container thuộc khu vực cụm cảng Trường Thọ ẢNH: CACC

Khuya 25.5 và rạng sáng 26.5, tổ tuần tra Công an phường Thủ Đức phối hợp Đội Cảnh sát đường thủy số 1 thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM kiểm tra tại khu vực cụm cảng Trường Thọ. Tại một container trong khu vực cảng ICD Sotrans trên đường song hành Võ Nguyên Giáp, lực lượng chức năng phát hiện nhóm người tụ tập có dấu hiệu sử dụng ma túy.

Qua kiểm tra, công an thu giữ nhiều dụng cụ nghi dùng để sử dụng ma túy và đưa những người liên quan đi xét nghiệm. Kết quả xác định 3 người dương tính với chất ma túy gồm Lý Văn Cộp (33 tuổi, quê thành phố Huế), Tô Tuấn Em (41 tuổi, quê An Giang) và Nguyễn Trung Lập (31 tuổi, quê An Giang).

Tang vật lực lượng chức năng phát hiện khi kiểm tra nơi ở của nhóm người trong container ẢNH: CACC

Chiều tối 27.5, Công an phường Thủ Đức tổ chức kiểm tra ma túy với các bảo vệ tại chung cư Lavita Garden (đường số 3, khu phố 50). Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 2 bảo vệ đang làm nhiệm vụ dương tính với chất ma túy đá.

Theo kết quả xác minh, Phan Minh Thái (27 tuổi, quê Trà Vinh) và Lê Minh Thuận (29 tuổi, quê Sóc Trăng) đang làm việc tại Công ty Bảo vệ Đ.Q.

Thái khai bản thân là con nghiện ma túy đá nhiều năm. Sau thời gian sống lang bạt nhiều nơi, Thái xin vào làm việc tại Công ty Bảo vệ Đ.Q, được phân công làm nhiệm vụ bảo vệ tại chung cư Lavita Garden. Tại đây, Thái được một đồng nghiệp rủ sử dụng ma túy đá ngay tại chốt trực khu chung cư. Tiền lương làm được hằng tháng, Thái dùng hết vào mua ma túy sử dụng.

Công an phường Thủ Đức kiểm tra ma túy tại chung cư Lavita Garden, phát hiện 2 bảo vệ dương tính với ma túy đá ẢNH: CACC

Còn Thuận thì khai sau khi hoàn thành khóa cai nghiện, Thuận không tu chí làm ăn mà sống lang thang, tách biệt với gia đình. Sau đó, qua mạng xã hội, Thuận quen với một đối tượng chưa rõ lai lịch tại khu vực quận 7 cũ và quay lại con đường cũ "chơi ma túy".

Công an phường Thủ Đức cho biết các đợt kiểm tra được triển khai tại nhiều khu vực trọng điểm, trong đó có các cơ sở lưu trú, chung cư, khu vực bến cảng và địa bàn giáp ranh nhằm kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm liên quan đến ma túy.

Hiện các vụ việc đang được Công an phường Thủ Đức phối hợp các đơn vị nghiệp vụ mở rộng điều tra, truy xét.