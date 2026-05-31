Người dân có bắt buộc chia sẻ dữ liệu camera cho công an xã?

Mới đây, Thủ tướng ban hành Quyết định số 502/QĐ-TTg phê duyệt phương án kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống camera giám sát an ninh, trật tự, xử lý vi phạm và điều hành giao thông với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và chia sẻ dữ liệu với trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh.

Một trong những nội dung đáng chú ý là dữ liệu từ các hệ thống camera của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn được chia sẻ theo cơ chế thỏa thuận thông qua các điểm tập trung kết nối đến trung tâm camera giám sát công an cấp xã.

Dữ liệu chia sẻ được lưu trữ tại trung tâm camera giám sát công an cấp xã hoặc sử dụng dịch vụ điện toán đám mây do cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Việc chia sẻ dữ liệu được thực hiện theo quy định tại luật Dữ liệu, luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân và các văn bản pháp luật có liên quan.

Về lộ trình, giai đoạn 1 từ 1.4 đến 30.9.2026: chuẩn bị và triển khai mô hình điểm tại Hà Nội, tỉnh Gia Lai và tỉnh An Giang (đặc khu Phú Quốc).

Giai đoạn 2 từ 1.10.2026 đến 31.12.2027: triển khai phương án tích hợp các hệ thống camera giám sát an ninh, trật tự, xử lý vi phạm và điều hành giao thông, kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, chia sẻ dữ liệu với trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh phục vụ quản lý nhà nước về bảo đảm an ninh trật tự và phát triển kinh tế - xã hội tại tất cả 34 tỉnh, thành phố.

Giai đoạn 3 từ 1.1.2028: mở rộng xã hội hóa. Theo đó, mở rộng kết nối các hệ thống camera được đầu tư theo hình thức xã hội hóa, bao gồm camera của tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, hộ dân cư, vào hệ thống giám sát của địa phương theo cơ chế thỏa thuận, bảo đảm tuân thủ quy định về an ninh, an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Có bắt buộc chia sẻ dữ liệu với công an xã?

Liên quan đến nội dung trên, công dân gửi câu hỏi tới Bộ Công an, rằng khi thực hiện quyết định của Thủ tướng, có bắt buộc tất cả camera giám sát do các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp lắp đặt phải chia sẻ với công an xã hay không.

Bộ Công an cho hay, việc kết nối, chia sẻ dữ liệu từ các hệ thống camera giám sát của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp với công an cấp xã không phải là nghĩa vụ bắt buộc, mà được thực hiện theo cơ chế thỏa thuận giữa các bên.

Hoạt động này bảo đảm tuân thủ đầy đủ các quy định tại khoản 1, điều 18 luật Dữ liệu năm 2024. Theo đó, Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước cung cấp dữ liệu thuộc quyền sở hữu cho cơ quan nhà nước.

Bộ Công an đánh giá quy định nêu trên được cụ thể hóa tại điều 8 Nghị định số 165/2025. Việc cung cấp dữ liệu được thực hiện trên cơ sở tự nguyện, nhằm phục vụ các mục tiêu vì lợi ích chung; đồng thời, phải bảo đảm có sự đồng ý của chủ thể dữ liệu để xử lý dữ liệu cá nhân liên quan đến họ hoặc sự cho phép của chủ sở hữu dữ liệu để cho phép sử dụng dữ liệu phi cá nhân của họ.

Để đảm bảo tính khả thi, quyết định của Thủ tướng xác định lộ trình triển khai từ 1.1.2028 bắt đầu mở rộng kết nối đối với các hệ thống camera được đầu tư theo hình thức xã hội hóa (bao gồm camera của tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, hộ dân cư).

"Cách tiếp cận này thể hiện nguyên tắc khuyến khích, tự nguyện, có lộ trình, không triển khai kết nối đồng loạt, bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu quản lý nhà nước và quyền, lợi ích hợp pháp của các chủ thể liên quan", Bộ Công an nhận định.