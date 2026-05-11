Đề xuất trưởng công an xã được quyền phạt 8 lỗi về đăng ký xe

Bộ Tư pháp vừa công bố hồ sơ thẩm định dự thảo Nghị định xử phạt trật tự an toàn giao thông đường bộ, nhằm sửa đổi, bổ sung Nghị định 168 năm 2024. Dự thảo này do Bộ Công an chủ trì soạn thảo.

Trưởng công an xã được phạt 8 lỗi về đăng ký xe

Tại dự thảo, Bộ Công an đề xuất bổ sung thẩm quyền cho trưởng công an cấp xã xử phạt đối với một số hành vi vi phạm quy định về đăng ký xe. Điều này nhằm phù hợp với việc hiện nay công an xã được giao thực hiện công tác đăng ký xe.

Các vi phạm thuộc diện trên gồm 5 lỗi áp dụng với chủ xe mô tô: không làm thủ tục cấp chứng nhận đăng ký xe, biển số xe trong trường hợp thay đổi chủ xe theo quy định; không làm thủ tục đổi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe theo quy định (mức phạt 800.000 đồng - 1 triệu đồng với cá nhân, gấp đôi với tổ chức).

Cùng đó là tẩy xóa, sửa chữa hoặc giả mạo hồ sơ đăng ký xe nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; khai báo không đúng sự thật hoặc sử dụng các giấy tờ, tài liệu giả để được cấp lại biển số xe, chứng nhận đăng ký xe nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự; không làm thủ tục thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe theo quy định (mức phạt 4 - 6 triệu đồng với cá nhân, gấp đôi với tổ chức).

3 lỗi còn lại áp dụng với chủ xe ô tô: không làm thủ tục thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe, giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định; không làm thủ tục đổi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe theo quy định; khai báo không đúng sự thật hoặc sử dụng các giấy tờ, tài liệu giả để được cấp lại biển số xe, chứng nhận đăng ký xe, giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự (mức phạt 4 - 6 triệu đồng với cá nhân, gấp đôi với tổ chức).

Với sự bổ sung nêu trên, trưởng công an xã là chủ thể tiếp theo được quyền xử phạt các vi phạm về đăng ký xe, bên cạnh CSGT và chủ tịch UBND các cấp như hiện hành.

CSGT được xử phạt vi phạm về sát hạch lái xe

Một nội dung quan trọng khác tại dự thảo, Bộ Công an đề xuất bổ sung thẩm quyền cho CSGT được xử phạt các hành vi vi phạm về sát hạch giấy phép lái xe.

Điển hình như: tự ý thay đổi hoặc sử dụng phần mềm sát hạch, thiết bị chấm điểm, xe sát hạch; sử dụng máy tính trong phòng sát hạch lý thuyết kết nối với đường truyền ra ngoài phòng thi trái quy định; cố tình để phương tiện, trang thiết bị chấm điểm hoạt động không chính xác trong kỳ sát hạch; để các dấu hiệu, ký hiệu trái quy định trên sân sát hạch, xe sát hạch trong kỳ sát hạch…

Góp ý về nội dung này, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng các vi phạm về sát hạch mang tính kỹ thuật chuyên môn sâu, trong khi Nghị định 168 hiện hành thì lực lượng CSGT chủ yếu xử phạt các vi phạm khi lưu thông trên đường, dễ nhận diện bằng quan sát hoặc phương tiện kỹ thuật.

Do đó, cần rà soát, phân định rõ phạm vi, đối tượng, cơ sở đảm bảo thực thi và cơ chế phối hợp để bảo đảm thống nhất khi áp dụng. Đồng thời tăng cường tính công khai, minh bạch nhằm bảo đảm kiểm soát quyền lực.

Bộ Công an phản hồi rằng, việc bổ sung thẩm quyền cho CSGT như đã nêu là phù hợp, bởi hiện nay Bộ Công an đã tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước về quản lý, sát hạch và cấp giấy phép lái xe từ Bộ GTVT cũ.

"Công tác xử lý vi phạm được thực hiện theo đúng nguyên tắc, quy định của luật Xử lý vi phạm hành chính, nếu để xảy ra sai phạm, sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật", cơ quan soạn thảo nêu.