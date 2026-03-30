Dữ liệu từ camera cá nhân sẽ được chia sẻ với công an cấp xã

Phó thủ tướng Nguyễn Chí Dũng vừa ký quyết định phê duyệt phương án kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống camera giám sát an ninh, trật tự, xử lý vi phạm và điều hành giao thông với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và chia sẻ dữ liệu với Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh.

Camera an ninh tại phường Bến Thành (Q.1, TP.HCM), hỗ trợ chính quyền tăng cường giám sát và bảo đảm trật tự đô thị ẢNH: T.N

Đáng chú ý, Chính phủ quy định, dữ liệu từ các hệ thống camera của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn được chia sẻ theo cơ chế thỏa thuận thông qua các điểm tập trung kết nối đến trung tâm camera giám sát công an cấp xã, bảo đảm tuân thủ các quy định pháp luật về an ninh, an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Dữ liệu camera giám sát do tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân chia sẻ được lưu trữ tại Trung tâm camera giám sát Công an cấp xã hoặc sử dụng dịch vụ điện toán đám mây do cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Việc chia sẻ dữ liệu camera của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân được thực hiện theo điều 18 của luật Dữ liệu và các văn bản pháp luật có liên quan; cơ quan công an tiếp nhận dữ liệu được chia sẻ có trách nhiệm bảo vệ dữ liệu theo các quy định của luật Dữ liệu, luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân và các văn bản pháp luật có liên quan.

Với dữ liệu từ các camera giám sát an ninh, trật tự công cộng được kết nối theo mô hình phân tán về các điểm tập trung kết nối hoặc kết nối trực tiếp về Trung tâm camera giám sát công an cấp xã (tuỳ theo khoảng cách và số lượng camera).

Đồng thời, dữ liệu từ các điểm tập trung kết nối về trung tâm camera giám sát công an cấp xã; từ trung tâm camera giám sát công an cấp xã kết nối về trung tâm camera giám sát công an cấp tỉnh (thuộc trung tâm thông tin chỉ huy công an tỉnh). Từ trung tâm camera giám sát công an cấp tỉnh kết nối về Trung tâm điều phối, chia sẻ dữ liệu camera giám sát Bộ Công an đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ trên phạm vi toàn quốc.

Dữ liệu camera đã qua phân tích, xử lý tại các trung tâm camera giám sát công an cấp xã, được lưu trữ có thời hạn nhất định, sau đó sẽ rà soát, đánh giá, trích chọn và truyền về trung tâm camera giám sát công an cấp tỉnh lưu trữ lâu dài để tận dụng hạ tầng lưu trữ, xử lý.

Dữ liệu camera giám sát được thu thập về trung tâm thông tin chỉ huy công an tỉnh được chia sẻ với trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh để thực hiện các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Chính phủ cũng quy định thiết lập cơ chế xác thực, phân quyền truy cập; áp dụng các biện pháp mã hóa dữ liệu, giám sát, ghi nhật ký hệ thống và lưu vết toàn bộ hoạt động truy cập, xử lý dữ liệu theo quy định của pháp luật về an ninh mạng và an toàn thông tin mạng.

Việc xử lý dữ liệu cá nhân thu thập từ hệ thống camera giám sát phải tuân thủ đầy đủ các quy định của luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân và các văn bản pháp luật có liên quan. Không cung cấp, chia sẻ dữ liệu từ hệ thống camera giám sát cho các tổ chức, cá nhân không có thẩm quyền hoặc không được giao chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

Lộ trình triển khai

Giai đoạn 1: Từ 1.4 đến 30.9, chuẩn bị và triển khai mô hình điểm tại Hà Nội, tỉnh Gia Lai và tỉnh An Giang (đặc khu Phú Quốc) nhằm xây dựng mô hình mẫu.

Giai đoạn 2: Từ 1.10 đến ngày 31.12.2027, triển khai phương án tích hợp các hệ thống camera giám sát an ninh, trật tự, xử lý vi phạm và điều hành giao thông, kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, chia sẻ dữ liệu với trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh phục vụ quản lý nhà nước về bảo đảm an ninh trật tự và phát triển kinh tế - xã hội tại tất cả 34 tỉnh, thành phố.

Giai đoạn 3: từ 1.1.2028 sẽ mở rộng xã hội hóa. Theo đó, mở rộng kết nối các hệ thống camera được đầu tư theo hình thức xã hội hóa, bao gồm camera của tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, hộ dân cư, vào hệ thống giám sát của địa phương theo cơ chế thỏa thuận, bảo đảm tuân thủ quy định về an ninh, an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân.