Lý do khiến camera an ninh luôn cho hình ảnh kém nét

Tuy nhiên, một vấn đề đáng lưu ý là nhiều camera an ninh gia đình vẫn không mang lại chất lượng hình ảnh rõ nét so với kỳ vọng, thậm chí cả với những mẫu đắt tiền. Kết quả là các chi tiết quan trọng như khuôn mặt hay biển số xe không hiển thị rõ ràng trong video ghi lại.

Trong khi camera smartphone có thể quay video chất lượng cao, video từ camera an ninh lại thường giống những video kém như quay bằng máy quay nghiệp dư. Vậy tại sao lại có sự khác biệt này?

Hai hạn chế của camera an ninh

Nguyên nhân chủ yếu nằm ở kích thước tập tin. Một trong những mục đích chính của camera an ninh là phát hiện kẻ đột nhập và các hoạt động tội phạm khác, do đó, nhiều chủ nhà ưu tiên khả năng lưu trữ khi lắp đặt camera. Nếu có một vụ đột nhập xảy ra, họ muốn hệ thống lưu trữ được đoạn video đó.

Tuy nhiên, việc lưu trữ video chất lượng cao như 4K tốn nhiều dung lượng. Ví dụ, video 4K ở tốc độ 120 khung hình/giây trên iPhone 16 Pro có thể tiêu tốn khoảng 7 GB dung lượng mỗi phút, điều chắc chắn không khả thi cho một camera an ninh cần lưu trữ hàng giờ video trong nhiều tuần. Chính vì vậy, để liên tục ghi hình và lưu trữ video, nhiều hệ thống camera an ninh phải hy sinh chất lượng hình ảnh để tiết kiệm dung lượng lưu trữ.

Bên cạnh đó, chất lượng hình ảnh thấp cũng có thể do các cảm biến trong camera an ninh bị "nhầm lẫn" về thời gian trong ngày. Nhiều camera an ninh có khả năng nhìn đêm, nhưng khi trời không hoàn toàn tối, các cảm biến hồng ngoại có thể phát hiện vẫn còn nhiều ánh sáng và không kích hoạt chế độ nhìn đêm, dẫn đến hình ảnh mờ hơn.

Lưu ý khi mua camera an ninh

Khi chọn camera an ninh, người dùng nên chú ý đến các tính năng như ống kính góc rộng, kích thước cảm biến lớn và khả năng ghi hình 4K. Những người không muốn đầu tư vào hệ thống đắt tiền có thể thử nghiệm với camera an ninh dựa trên webcam.

Cuối cùng, việc nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đầu tư vào hệ thống an ninh là quan trọng. Mục tiêu của người dùng thường là sự an tâm và hiểu rõ khả năng cũng như hạn chế của hệ thống sẽ giúp người dùng bảo vệ tốt hơn cho bản thân và gia đình.