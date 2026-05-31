Công an TP.HCM triệt phá 2 đường dây ma túy giao dịch qua Zalo, MoMo

Ngày 31.5, Công an xã Ngãi Giao (Công an TP.HCM) cho biết đơn vị liên tiếp phát hiện, triệt phá nhiều vụ việc có dấu hiệu mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy phức tạp, phát hiện, bắt giữ nhiều nghi phạm liên quan.

Đáng chú ý, các đối tượng sử dụng nhiều phương thức tinh vi như giao dịch qua ứng dụng Zalo ẩn danh, chuyển tiền qua ví điện tử và tổ chức sử dụng ma túy tập trung tại nơi vắng người qua lại và tại các địa bàn xã giáp ranh.

Nghi phạm Bùi Minh Hải chỉ nơi cất giấu dụng cụ sử dụng ma túy tại hốc đá bờ suối khu vực Vườn Tràm ở xã Ngãi Giao

Theo Công an xã Ngãi Giao, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Giám đốc Công an TP.HCM về thực hiện cao điểm truy quét ma túy trên địa bàn, đơn vị đã liên tiếp triệt phá nhiều vụ việc phức tạp. Mục tiêu cốt lõi là đánh sập các đường dây tội phạm xuyên quốc gia nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng TP.HCM không ma túy vào năm 2030. Với phương châm "đánh tận gốc", quán triệt tư tưởng "không đánh khúc giữa, bắt toàn bộ đường dây, đối tượng chủ mưu, cầm đầu và xử lý đến người sử dụng", mọi dấu vết đều được lần theo dòng chảy ma túy để mở rộng truy xét triệt để.

Kịch bản tinh vi của nhóm mua bán ma túy qua mạng xã hội

Thời gian qua, thực hiện đấu tranh mạnh mẽ với tội phạm ma túy, Công an xã Ngãi Giao liên tiếp phát hiện, triệt phá 2 vụ án có dấu hiệu mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy phức tạp.

Theo tài liệu điều tra, hồi 20 giờ 30 phút ngày 10.5, Tổ công tác 363 Công an xã Ngãi Giao trong quá trình tuần tra kiểm soát trên địa bàn đã phát hiện nghi phạm Võ Văn Hoàn (35 tuổi, ở xã Nghĩa Thành) có nhiều biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác đã tiến hành mời đối tượng về trụ sở làm việc.

Để đối phó với cơ quan công an, Võ Văn Hoàn luôn cất giấu chai nước trong quần lót để tráo đổi mẫu hoặc pha loãng nước tiểu khi lực lượng chức năng kiểm tra ma túy. Tuy nhiên, sự cáo già và gian manh của Võ Văn Hoàn không thể che mắt của trinh sát, qua xét nghiệm nhanh, Võ Văn Hoàn dương tính với chất ma túy loại Methamphetamine (ma túy đá).

Đấu tranh mở rộng, cơ quan công an đã làm rõ một đường dây mua bán ma túy tinh vi trước đó. Cụ thể, vào khoảng 10 giờ ngày 5.5, nghi phạm Đồng Thế Tuấn do nhu cầu sử dụng ma túy đá đã tìm đến nhà Võ Văn Hoàn để hỏi mua.

Hiện trường nơi nghi phạm Võ Văn Hoàn sử dụng ma túy

Do không sẵn hàng, Tuấn và Hoàn đã bàn bạc góp tiền để mua chung về sử dụng, sau đó dùng chính điện thoại của Hoàn để đăng nhập tài khoản Zalo, liên hệ với một tài khoản mang tên "Cu Anh" để đặt mua 800.000 đồng ma túy đá.

Qua xác minh, chủ tài khoản Zalo này là Nguyễn Doãn Anh (35 tuổi, ở tỉnh Hà Tĩnh). Để xóa dấu vết, Nguyễn Doãn Anh yêu cầu Tuấn phải chuyển tiền vào tài khoản ví MoMo mang tên Bùi Nhật Hảo. Ngay sau khi tiền được chuyển thành công, Hoàn chạy xe chở Tuấn đến bãi xe phường Tân Thành để nhận một bịch nilon ma túy đá từ Nguyễn Doãn Anh và về cùng nhau sử dụng.

Truy xét thần tốc, triệt phá mạng lưới tụ tập sử dụng ma túy đá

Tiếp tục chuỗi cao điểm ra quân, ngày 18.5, Công an xã Ngãi Giao tiến hành rà soát các nghi phạm có biểu hiện vi phạm pháp luật về ma túy trên địa bàn. Qua kiểm tra đột xuất, lực lượng chức năng phát hiện Phùng Đình Dũng (32 tuổi, ở xã Ngãi Giao) dương tính với chất ma túy loại Methamphetamine.

Nhận định đây không phải là trường hợp sử dụng đơn độc, Tổ cảnh sát phòng chống tội phạm - Công an xã Ngãi Giao lập tức triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy xét thần tốc. Chỉ trong thời gian ngắn, cơ quan công an đã bóc gỡ và xác định một mạng lưới lớn có liên quan mật thiết đến hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy" và "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" diễn ra trên địa bàn xã Ngãi Giao và các xã lân cận.

Bước đầu, lực lượng chức năng đã làm rõ từng hành vi và triệu tập các nghi phạm: Phùng Đình Dũng, Trương Đình Huy (29 tuổi), Nguyễn Ngọc Vương (32 tuổi), Trương Tấn Vương (33 tuổi), Lê Quang Trường (33 tuổi), Hoàng Bá Long (27 tuổi), Kim Thị Nguyên (21 tuổi), Huỳnh Văn Tha (26 tuổi), Nguyễn Đức Thắng (32 tuổi), Hồ Phước Nghĩa (26 tuổi), Lê Phước Minh Tú (28 tuổi), Lê Thanh Hiền (34 tuổi), Bùi Minh Hải (28 tuổi), Lê Đăng Huân (33 tuổi), Phạm Ngọc Đấu (35 tuổi)...

Các nghi phạm trong đường dây ma túy

Đặc biệt, một số đối tượng dùng thủ đoạn tinh vi xảo quyệt để che giấu hành vi phạm tội như liên lạc với nhau qua các ứng dụng mạng xã hội, sau đó xóa hết các dữ liệu, nhận tiền bán ma túy bằng hình thức thanh toán qua ứng dụng MoMo, không giao nhận ma túy trực tiếp mà chỉ địa điểm để con nghiện đến nhận.

Mở rộng truy xét các đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, Công an xã Ngãi Giao đã truy xét thành công 2 nghi phạm là Lê Đăng Huân (33 tuổi) và Võ Nguyễn Xuân Hậu (38 tuổi) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Hầu hết các nghi phạm trong đường dây này đều có tuổi đời còn rất trẻ, câu kết chặt chẽ với nhau để hình thành các tụ điểm bay lắc, sử dụng ma túy đá xuyên suốt qua địa bàn xã Ngãi Giao và các địa bàn lân cận.

Hiện tại, Công an TP.HCM đang củng cố hồ sơ, tài liệu chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo đúng quy định pháp luật.

Đồng thời tìm ra nguyên nhân, điều kiện phạm tội, từ đó tham mưu đề xuất cấp ủy chính quyền đề ra các giải pháp đấu tranh phòng chống tội phạm nói chung, phòng chống tội phạm về ma túy nói riêng đạt hiệu quả cao, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng TP.HCM không ma túy vào năm 2030.