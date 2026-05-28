Thời sự

Công an TP.HCM triệt phá xưởng xe điện lậu và tái chế pin cũ

Ngọc Lê
28/05/2026 16:37 GMT+7

Kiểm tra Công ty HDPRO (huyện Hóc Môn cũ), Công an TP.HCM phát hiện cơ sở này tự ý nhập linh kiện trôi nổi để lắp ráp xe điện bán ra thị trường, đặc biệt là hành vi tái chế "pin" cũ, đóng mác mới để lừa người tiêu dùng.

Nằm trong chiến dịch ra quân đột kích các cơ sở "độ, chế" và kinh doanh linh kiện xe điện trái phép, Công an TP.HCM vừa phát hiện một vụ vi phạm quy mô lớn tại Công ty HDPRO (tọa lạc tại xã Xuân Thới Sơn, thuộc huyện Hóc Môn cũ).

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng đã lập biên bản và tạm giữ 216 chiếc xe điện đang lắp ráp tại cơ sở này (bao gồm 45 phương tiện đã thành hình nhưng chưa gắn pin và 171 phương tiện đang trong quá trình hoàn thiện) cùng một kho linh kiện khổng lồ không rõ nguồn gốc.

Theo nhận định ban đầu của cơ quan công an, Công ty HDPRO đã tự ý nhập khẩu linh kiện xe điện trôi nổi trong và ngoài nước về tự lắp ráp, sau đó tung ra thị trường tiêu thụ khi chưa hề được cơ quan chức năng kiểm định an toàn hay cấp phép mẫu mã.

Đáng lo ngại hơn, cơ sở này còn thực hiện hành vi thu gom pin cũ, tái chế lại rồi tự ý đóng nhãn mác, thương hiệu, giả mạo ngày sản xuất để bán ra thị trường mà không có bất kỳ hóa đơn, chứng từ nào. Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Nhiều cơ sở kinh doanh không có giấy phép

Qua rà soát, Công an TP.HCM đã lập danh sách hơn 200 cơ sở sửa chữa, mua bán có dấu hiệu "độ, chế" xe và kinh doanh phụ tùng thay đổi kết cấu phương tiện. Đồng loạt kiểm tra đột xuất các địa điểm này, lực lượng chức năng phát hiện hàng loạt sai phạm. Nhiều cơ sở kinh doanh không có giấy phép, không xây dựng phương án phòng cháy, chữa cháy dù chứa toàn vật liệu dễ nổ. Hàng trăm xe điện, linh kiện, pin tự chế đều không có hóa đơn chứng từ.

Chỉ tính riêng từ ngày 1.5.2026 đến nay, lực lượng CSGT toàn TP.HCM đã phát hiện, xử lý tới 1.280 trường hợp xe điện vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Công an TP.HCM đánh giá, trào lưu thanh thiếu niên sử dụng xe đạp điện, xe máy điện "độ" đang bùng nổ, một phần do các dịch vụ này được quảng cáo công khai trên mạng xã hội. Việc tự ý thay đổi động cơ, độ pin dung lượng cao trôi nổi chính là "quả bom nổ chậm", gây nguy cơ tai nạn kinh hoàng trên đường và cháy nổ thảm khốc tại các khu dân cư.

Trong thời gian tới, Công an TP.HCM khẳng định sẽ tiếp tục chỉ đạo các lực lượng siết chặt địa bàn, quyết tâm triệt xóa tận gốc các lò độ xe.

Đồng thời, cơ quan chức năng khuyến cáo các bậc phụ huynh cần quản lý chặt chẽ con em, tuyệt đối không mua sắm hoặc tiếp tay cho trào lưu "độ, chế" xe điện nguy hiểm này nhằm bảo vệ tính mạng cho chính con em mình và cộng đồng.

