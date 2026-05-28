Công an TP.HCM chặt đứt 5 đường dây ma túy, khởi tố 150 bị can

Ngọc Lê
28/05/2026 13:40 GMT+7

Chiến công nối tiếp chiến công, Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố 150 bị can, chặt đứt 5 đường dây ma túy và hơn 20 phân nhánh tội phạm trên địa bàn TP.HCM trong đợt cao điểm tấn công tội phạm.

Trưa 28.5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an TP.HCM cho biết từ ngày 9.5 đến ngày 28.5, chỉ từ 1 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy ban đầu, PC04 đã kiên trì, quyết liệt đấu tranh, truy xét, bắt giữ và làm việc với 173 bị can liên quan.

Đến nay, cơ quan chức năng đã khởi tố 150 bị can, chặt đứt 5 đường dây và hơn 20 phân nhánh tội phạm theo dòng chảy của ma túy. Các đường dây này do Trần Nguyễn Đức Thọ (28 tuổi, tức Bi Thọ), Nguyễn Tuấn Kiệt (30 tuổi), Trần Hoàng Phúc (26 tuổi), Vũ Thị Ngọc Huyền (25 tuổi), Nguyễn Trọng Quốc (29 tuổi), Mai Quốc Dũng (34 tuổi, tức Dũng Hồng Công) và Nguyễn Thị Thanh Tâm (31 tuổi) cầm đầu.

Các nghi phạm trong đường dây ma túy sa lưới tại TP.HCM

PC04 cho biết đêm 9.5, qua công tác quản lý địa bàn, rà soát và xét nghiệm nhanh, đơn vị phát hiện 1 nghi phạm nghiện.

Nhận định phía sau đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy này là các đầu mối cung cấp ma túy hoạt động tinh vi, manh động trên địa bàn, PC04 đã xác lập chuyên án đấu tranh, truy xét để triệt phá cả đường dây với phương châm "lần theo dòng chảy của ma túy". Các tổ công tác khẩn trương triển khai lực lượng ngay trong đêm để đấu tranh, khai thác mở rộng, truy xét nguồn cung cấp ma túy cho nghi phạm nghiện.

Với tinh thần "đánh đúng, đánh trúng, triệt xóa tận gốc", các tổ công tác đồng loạt ra quân trên địa bàn các phường Vũng Tàu, Tam Thắng, Phước Thắng, Rạch Dừa, Xuyên Mộc, Hồ Tràm, Long Hải (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) và các tỉnh lân cận.

Lực lượng công an liên tiếp triệt phá nhiều đường dây, phân nhánh mua bán trái phép chất ma túy, xóa bỏ nhiều nhóm đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy hoạt động phức tạp trong các khu dân cư.

Chống trả công an bằng hung khí

Đáng chú ý, trong quá trình truy bắt các đối tượng cầm đầu, những kẻ thủ ác đã sử dụng bình xịt hơi cay, mang theo hung khí chống trả quyết liệt nhằm tẩu thoát và cản trở lực lượng chức năng.

Các bị can trong đường dây ma túy

Tuy nhiên, với tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm, sự mưu trí, dũng cảm và bản lĩnh nghiệp vụ, các tổ công tác PC04 đã nhanh chóng, kịp thời khống chế thành công các đối tượng. Tại hiện trường, công an thu giữ số lượng lớn ma túy, 2 dao găm, 1 bình xịt hơi cay và nhiều bộ dụng cụ sử dụng ma túy.

Nghi phạm Trần Hoàng Phúc

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng bắt giữ thêm 8 nghi phạm liên quan trên địa bàn tỉnh Đồng Nai do Võ Văn Sang (32 tuổi, ở phường Hố Nai) cầm đầu, hoạt động liên tỉnh Đồng Nai và TP.HCM.

Ngoài ra, trong quá trình truy bắt các nghi phạm, một số cán bộ chiến sĩ bị thương tích nhưng vẫn bám sát, không ngại nguy hiểm, quyết tâm truy bắt các đối tượng, tiến tới phá án thành công.

Bị can Võ Văn Sang dùng dao và hơi cay để tấn công lực lượng công an

Hiện PC04 Công an TP.HCM đang củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng còn lại. Đồng thời, lực lượng chức năng tiếp tục truy xét, mở rộng các đầu mối liên quan để triệt phá tận gốc đường dây tội phạm nguy hiểm này, bảo vệ vững chắc an ninh trật tự, an toàn xã hội, góp phần hoàn thành xuất sắc mục tiêu xây dựng TP.HCM không ma túy vào năm 2030.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

