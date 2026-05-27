Công an TP.HCM cảnh báo 'bẫy' dịch vụ visa bao đậu 100%

Ngày 27.5, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM cho biết mùa du lịch hè 2026 vừa bắt đầu cũng là lúc các chiêu trò lừa đảo đặt tour, phòng nghỉ trực tuyến, sập bẫy dịch vụ visa bao đậu 100% với hàng loạt kịch bản tinh vi.

Công an TP.HCM cảnh báo người dân cảnh giác với nhiều chiêu trò lừa đảo INFOGRAPHIC: THANH TUYỀN

PC02 cho biết thời gian gần đây đã tiếp nhận hàng loạt phản ánh của người dân về việc bị lừa đảo đặt phòng nghỉ, homestay hoặc mua vé máy bay qua mạng xã hội.

Thủ đoạn phổ biến nhất hiện nay là các đối tượng lập các fanpage, hội nhóm trên Facebook, Zalo giả mạo các công ty, đại lý du lịch uy tín. Để tăng độ uy tín, chúng chi tiền chạy quảng cáo rầm rộ với các tiêu đề nhằm "đánh gục" tâm lý người mua như: "Xả kho vé phút chót", "Combo giờ vàng giảm giá 30% - 50% gồm vé máy bay khứ hồi và khách sạn 5 sao". Nguy hiểm hơn, nhiều trang mạng giả mạo còn sở hữu cả "tích xanh" xác thực hoặc đặt tên fanpage gần như trùng khớp với các thương hiệu lữ hành lớn khiến người dân rất khó phân biệt.

Để tạo lòng tin tuyệt đối, các đối tượng dùng hàng trăm tài khoản ảo để bình luận khen ngợi dịch vụ, thậm chí sử dụng công nghệ làm giả các biên lai chuyển tiền, hóa đơn đặt phòng thành công.

Khi "con mồi" đã cắn câu và chuyển tiền cọc (thường từ 50% đến 100%/giá trị gói dịch vụ), các đối tượng lập tức chặn liên lạc, khóa trang và biến mất cùng số tiền chiếm đoạt. Nhiều gia đình chỉ ngỡ ngàng nhận ra mình bị lừa khi đã ra đến sân bay hoặc đặt chân đến khách sạn nhưng phía nơi lưu trú báo... không có tên trên hệ thống.

Chiêu trò mua bán homestay "ảo", visa "bao đậu"

Không dừng lại ở việc bán combo, chiêu trò lừa đảo cho thuê homestay, biệt thự nghỉ dưỡng (villa) "ảo" tại các điểm du lịch hot như Đà Lạt, Nha Trang, Đà Nẵng, Vũng Tàu... cũng đang diễn biến cực kỳ phức tạp.

PC02 cho biết kẻ gian ngang nhiên sao chép toàn bộ hình ảnh, video clip của các căn homestay, villa sang chảnh trên mạng rồi đăng tải vào các hội nhóm với mức giá rẻ bất ngờ. Khi khách hàng lưỡng lự, chúng sẵn sàng gửi giấy phép kinh doanh, hóa đơn xác nhận đặt phòng có đóng dấu đỏ (thực chất là photoshop) để lấy lòng tin.

Nhiều du khách di chuyển chặng đường dài đến nơi mới té ngửa khi địa chỉ thuê hoàn toàn không tồn tại, hoặc đó chỉ là nhà dân bình thường.

Bên cạnh đó, đối với phân khúc du lịch nước ngoài, người dân cẩn trọng sập bẫy dịch vụ visa bao đậu 100%, xét duyệt siêu tốc không cần chứng minh tài chính cũng nở rộ. Đánh vào tâm lý ngại thủ tục hành chính, các đối tượng dụ dỗ nạn nhân nộp hàng chục triệu đồng tiền phí cùng các giấy tờ gốc quan trọng như hộ chiếu, thẻ căn cước.

"Không chỉ mất tiền, người dân còn đối mặt với nguy cơ bị rò rỉ dữ liệu cá nhân. Các thông tin này sau đó có thể bị kẻ xấu lợi dụng để mở tài khoản ngân hàng rác, vay tiền qua app hoặc thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác", PC02 lưu ý.