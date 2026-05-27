Công an TP.HCM cảnh báo 'bẫy' dịch vụ visa bao đậu 100%

Ngọc Lê
27/05/2026 12:38 GMT+7

Công an TP.HCM cho biết đối tượng lừa đảo tung ra loạt chào mời hấp dẫn như: visa bao đậu 100%, xét duyệt siêu tốc, không cần chứng minh tài chính. Nhận được tiền, kẻ gian lập tức cắt đứt liên lạc, xóa tài khoản.

Ngày 27.5, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM cho biết mùa du lịch hè 2026 vừa bắt đầu cũng là lúc các chiêu trò lừa đảo đặt tour, phòng nghỉ trực tuyến, sập bẫy dịch vụ visa bao đậu 100% với hàng loạt kịch bản tinh vi.

PC02 cho biết thời gian gần đây đã tiếp nhận hàng loạt phản ánh của người dân về việc bị lừa đảo đặt phòng nghỉ, homestay hoặc mua vé máy bay qua mạng xã hội.

Thủ đoạn phổ biến nhất hiện nay là các đối tượng lập các fanpage, hội nhóm trên Facebook, Zalo giả mạo các công ty, đại lý du lịch uy tín. Để tăng độ uy tín, chúng chi tiền chạy quảng cáo rầm rộ với các tiêu đề nhằm "đánh gục" tâm lý người mua như: "Xả kho vé phút chót", "Combo giờ vàng giảm giá 30% - 50% gồm vé máy bay khứ hồi và khách sạn 5 sao". Nguy hiểm hơn, nhiều trang mạng giả mạo còn sở hữu cả "tích xanh" xác thực hoặc đặt tên fanpage gần như trùng khớp với các thương hiệu lữ hành lớn khiến người dân rất khó phân biệt.

Để tạo lòng tin tuyệt đối, các đối tượng dùng hàng trăm tài khoản ảo để bình luận khen ngợi dịch vụ, thậm chí sử dụng công nghệ làm giả các biên lai chuyển tiền, hóa đơn đặt phòng thành công.

Khi "con mồi" đã cắn câu và chuyển tiền cọc (thường từ 50% đến 100%/giá trị gói dịch vụ), các đối tượng lập tức chặn liên lạc, khóa trang và biến mất cùng số tiền chiếm đoạt. Nhiều gia đình chỉ ngỡ ngàng nhận ra mình bị lừa khi đã ra đến sân bay hoặc đặt chân đến khách sạn nhưng phía nơi lưu trú báo... không có tên trên hệ thống.

Chiêu trò mua bán homestay "ảo", visa "bao đậu"

Không dừng lại ở việc bán combo, chiêu trò lừa đảo cho thuê homestay, biệt thự nghỉ dưỡng (villa) "ảo" tại các điểm du lịch hot như Đà Lạt, Nha Trang, Đà Nẵng, Vũng Tàu... cũng đang diễn biến cực kỳ phức tạp.

PC02 cho biết kẻ gian ngang nhiên sao chép toàn bộ hình ảnh, video clip của các căn homestay, villa sang chảnh trên mạng rồi đăng tải vào các hội nhóm với mức giá rẻ bất ngờ. Khi khách hàng lưỡng lự, chúng sẵn sàng gửi giấy phép kinh doanh, hóa đơn xác nhận đặt phòng có đóng dấu đỏ (thực chất là photoshop) để lấy lòng tin.

Nhiều du khách di chuyển chặng đường dài đến nơi mới té ngửa khi địa chỉ thuê hoàn toàn không tồn tại, hoặc đó chỉ là nhà dân bình thường.

Bên cạnh đó, đối với phân khúc du lịch nước ngoài, người dân cẩn trọng sập bẫy dịch vụ visa bao đậu 100%, xét duyệt siêu tốc không cần chứng minh tài chính cũng nở rộ. Đánh vào tâm lý ngại thủ tục hành chính, các đối tượng dụ dỗ nạn nhân nộp hàng chục triệu đồng tiền phí cùng các giấy tờ gốc quan trọng như hộ chiếu, thẻ căn cước.

"Không chỉ mất tiền, người dân còn đối mặt với nguy cơ bị rò rỉ dữ liệu cá nhân. Các thông tin này sau đó có thể bị kẻ xấu lợi dụng để mở tài khoản ngân hàng rác, vay tiền qua app hoặc thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác", PC02 lưu ý.

5 nguyên tắc "bỏ túi" để không thành nạn nhân

Để có một mùa hè 2026 trọn vẹn và an toàn, PC02 Công an TP.HCM khuyến cáo người dân cần tuyệt đối tuân thủ các nguyên tắc sau:

  • Cảnh giác với giá siêu rẻ: Tuyệt đối không tin tưởng các lời mời chào du lịch có mức giá rẻ một cách bất thường so với mặt bằng chung của thị trường.
  • Xác minh đa kênh: Trước khi chuyển tiền, phải chủ động kiểm tra pháp nhân công ty. Nên gọi điện trực tiếp đến số hotline của hãng hàng không, khách sạn hoặc resort để xác nhận lại xem đại lý đó đã đặt chỗ cho mình hay chưa.
  • Ưu tiên nền tảng chính thống: Chỉ giao dịch qua các website, ứng dụng chính thức đã được đăng ký với Bộ Công thương hoặc các đại lý có phòng vé, địa chỉ rõ ràng. Hạn chế tối đa việc chuyển tiền đặt cọc vào các tài khoản cá nhân.
  • Bảo mật thông tin: Tuyệt đối không cung cấp ảnh chụp CCCD, thẻ ngân hàng, mã OTP cho bất kỳ ai qua mạng xã hội.
  • Tố giác kịp thời: Nếu nghi ngờ hoặc không may trở thành nạn nhân, người dân cần chụp lại toàn bộ tin nhắn, biên lai chuyển khoản và đến ngay cơ quan công an nơi gần nhất để trình báo, hỗ trợ xử lý theo quy định.

Cảnh giác thủ đoạn giả mạo Cổng dịch vụ công để chiếm đoạt tài khoản ngân hàng

Thời gian gần đây, nhiều người dân bất ngờ nhận được tin nhắn thông báo 'phạt nguội' kèm đường link lạ. Đây là thủ đoạn lừa đảo tinh vi nhằm đánh cắp thông tin cá nhân và lấy sạch tiền trong tài khoản của người thiếu cảnh giác.

