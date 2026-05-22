Bắt 2 người mạo danh cán bộ đấu giá, lừa đảo hơn 300 tỉ đồng

Ngày 22.5, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị vừa đấu tranh, triệt phá vụ án đặc biệt nghiêm trọng; đồng thời bắt giữ Trần Thị Phi Yến (40 tuổi) và D. (27 tuổi, cùng ở phường Buôn Ma Thuột) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ Trần Thị Phi Yến để điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 300 tỉ đồng

Theo kết quả điều tra ban đầu của Công an tỉnh Đắk Lắk, từ tháng 5.2025 đến tháng 4.2026, Yến và D. đã đưa ra thông tin gian dối, mạo danh là cán bộ, nhân viên của trung tâm đấu giá và làm giả các chứng từ liên quan đến hoạt động đấu giá tài sản tại nhiều tỉnh, thành như Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đồng Nai, Hà Nội...

Theo cơ quan chức năng, 2 bị can đã kêu gọi, thu hút các nạn nhân góp vốn đầu tư với cam kết được hưởng lợi nhuận từ hoạt động đấu giá tài sản.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định Yến và D. đã lừa đảo 2 nạn nhân tại phường Buôn Ma Thuột, chiếm đoạt số tiền hơn 300 tỉ đồng.

Lực lượng chức năng khám xét nơi ở của Trần Thị Phi Yến

Hiện Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan và truy xét thêm các nạn nhân khác nếu có.

Cơ quan chức năng cũng thông báo những người là bị hại liên quan đến Trần Thị Phi Yến và D. sớm đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk trình báo để được giải quyết theo quy định.