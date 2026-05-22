Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Bắt 2 người mạo danh cán bộ đấu giá, lừa đảo hơn 300 tỉ đồng

Hữu Tú
Hữu Tú
22/05/2026 15:03 GMT+7

Công an tỉnh Đắk Lắk vừa triệt phá vụ án đặc biệt nghiêm trọng, bắt giữ 2 người trong đường dây mạo danh cán bộ trung tâm đấu giá, làm giả chứng từ để thực hiện hành vi lừa đảo hơn 300 tỉ đồng.

Ngày 22.5, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị vừa đấu tranh, triệt phá vụ án đặc biệt nghiêm trọng; đồng thời bắt giữ Trần Thị Phi Yến (40 tuổi) và D. (27 tuổi, cùng ở phường Buôn Ma Thuột) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bắt 2 người mạo danh cán bộ đấu giá, lừa đảo hơn 300 tỉ đồng- Ảnh 1.

Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ Trần Thị Phi Yến để điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 300 tỉ đồng

ẢNH: S.Đ

Theo kết quả điều tra ban đầu của Công an tỉnh Đắk Lắk, từ tháng 5.2025 đến tháng 4.2026, Yến và D. đã đưa ra thông tin gian dối, mạo danh là cán bộ, nhân viên của trung tâm đấu giá và làm giả các chứng từ liên quan đến hoạt động đấu giá tài sản tại nhiều tỉnh, thành như Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đồng Nai, Hà Nội...

Theo cơ quan chức năng, 2 bị can đã kêu gọi, thu hút các nạn nhân góp vốn đầu tư với cam kết được hưởng lợi nhuận từ hoạt động đấu giá tài sản.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định Yến và D. đã lừa đảo 2 nạn nhân tại phường Buôn Ma Thuột, chiếm đoạt số tiền hơn 300 tỉ đồng.

Bắt 2 người mạo danh cán bộ đấu giá, lừa đảo hơn 300 tỉ đồng- Ảnh 2.

Lực lượng chức năng khám xét nơi ở của Trần Thị Phi Yến

ẢNH: S.Đ

Hiện Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan và truy xét thêm các nạn nhân khác nếu có.

Cơ quan chức năng cũng thông báo những người là bị hại liên quan đến Trần Thị Phi Yến và D. sớm đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk trình báo để được giải quyết theo quy định.

Tin liên quan

Lừa đảo hơn 22 tỉ đồng bằng chiêu làm giả hồ sơ, giấy phép xây dựng

Lừa đảo hơn 22 tỉ đồng bằng chiêu làm giả hồ sơ, giấy phép xây dựng

Ngày 19.5, Công an TP.HCM cho biết vừa triệt phá thành công vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn. Theo đó, một giám đốc doanh nghiệp bị bắt tạm giam vì làm giả hàng loạt hồ sơ xây dựng để chiếm đoạt hơn 22 tỉ đồng.

Khám phá thêm chủ đề

lừa đảo Chiếm đoạt tài sản Mạo danh làm giả chứng từ Đắk Lắk mạo danh cán bộ đấu giá
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận