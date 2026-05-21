Công an TP.HCM bắt quả tang 85 người Trung Quốc thuê khách sạn để lừa đảo công nghệ cao

Ngày 21.5, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (PA08) Công an TP.HCM cho biết đơn vị vừa phối hợp với công an các địa phương liên tiếp phát hiện, triệt phá nhiều băng nhóm người nước ngoài nhập cảnh, cư trú trái phép nhằm mục đích thiết lập các "đại bản doanh" hoạt động tội phạm công nghệ cao trên địa bàn.

Trước đó, ngày 20.5, các mũi trinh sát của PA08 phối hợp cùng công an địa phương đã bất ngờ ập vào kiểm tra hành chính khách sạn B.L (thuộc địa bàn phường Thuận Giao). Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 85 đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc đang lưu trú nhưng không khai báo tạm trú theo quy định.

Qua phân loại, cơ quan công an xác định có đến 17 đối tượng trong số này đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bằng đường tiểu ngạch từ hướng Trung Quốc và Campuchia.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm: hơn 400 máy tính các loại, điện thoại thông minh, máy tính bảng, hệ thống thiết bị mạng, linh kiện công nghệ cao vận chuyển từ Campuchia sang.

Công an xác định người cầm đầu là cặp vợ chồng mang quốc tịch Trung Quốc H.G (37 tuổi) và Q.M (28 tuổi).

Thuê trọn gói khách sạn 315 triệu đồng/tháng để làm "ổ" lừa đảo

Kết quả điều tra ban đầu xác định, cặp vợ chồng H.G và Q.M đã chi tới 315 triệu đồng/tháng để thuê trọn gói khách sạn B.L nhằm làm nơi tập kết người và thiết bị.

Còn H.G là kẻ có "thâm niên" quản lý ký túc xá cho các công ty lừa đảo tại Campuchia, được điều động sang Việt Nam để thiết lập "chi nhánh" mới. Khi các đối tượng đang tiến hành lắp đặt hệ thống máy móc dày đặc để chuẩn bị vận hành các kịch bản lừa đảo công nghệ cao thì bị lực lượng công an ập vào bắt quả tang.

Cũng trong thời gian này, qua công tác khai báo tạm trú, ngày 20.5, PA08 phối hợp với Công an phường Thạnh Mỹ Tây kiểm tra hành chính căn hộ L6-35.09 Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện căn hộ có 11 đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc cư trú. Trong căn hộ có nhiều máy móc, thiết bị được nối mạng, có biểu hiện nghi vấn hoạt động tội phạm công nghệ cao.

Theo đại tá Phạm Văn Thành, Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP.HCM, thời gian qua, do phía Campuchia truy quét gắt gao các băng nhóm lừa đảo xuyên quốc gia, các đối tượng tội phạm quốc tế có xu hướng dịch chuyển địa bàn hoạt động sang Việt Nam. Trong đó, TP.HCM và các khu vực lân cận trở thành điểm đến hàng đầu mà chúng nhắm tới do có hạ tầng mạng tốt và dễ ẩn náu.

Trước tình hình trên, Ban giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo PA08 thực hiện quyết liệt nhiều giải pháp nâng cao chất lượng quản lý cư trú. Một mặt tạo điều kiện tối đa cho người nước ngoài sinh sống, làm việc hợp pháp; mặt khác đấu tranh không khoan nhượng, trấn áp mạnh tay với các đối tượng nhập cảnh lậu để hoạt động phạm pháp.

Theo PA08, đối với các cơ sở lưu trú, chủ căn hộ phải chấp hành nghiêm quy định pháp luật về việc khai báo tạm trú cho người nước ngoài. Mọi hành vi bao che, chứa chấp hoặc lơ là quản lý sẽ bị xử lý nghiêm theo pháp luật.

Đối với người dân, cần nâng cao tinh thần cảnh giác. Khi phát hiện người lạ mặt hoặc các căn hộ, cơ sở có dấu hiệu bất thường (tụ tập đông người nước ngoài, ra vào lén lút, lắp đặt lượng lớn thiết bị máy tính, camera giám sát dày đặc...), cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để kịp thời kiểm tra, xử lý.