Tài xế quốc tịch Trung Quốc lái ô tô gây tai nạn làm 1 người tử vong

Thanh Quân
15/05/2026 10:50 GMT+7

Một tài xế quốc tịch Trung Quốc trong lúc lái xe trên quốc lộ 1, đoạn qua tỉnh Đồng Tháp, đã gây tai nạn làm 1 người tử vong.

Ngày 15.5, tin từ Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đơn vị đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông làm 1 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ 40 phút ngày 14.5, xe ô tô mang biển kiểm soát 61K-06.xxx do bà Gu Gixin (38 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) điều khiển lưu thông trên quốc lộ 1 theo hướng từ Mỹ Thuận về Mỹ Tho (Đồng Tháp).

Tài xế quốc tịch Trung Quốc lái ô tô gây tai nạn làm 1 người tử vong- Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn làm 1 người tử vong

ẢNH: M.T

Khi lưu thông đến đoạn thuộc ấp 5, xã Bình Phú, tỉnh Đồng Tháp, xe ô tô bất ngờ lao vào nhà dân, tông vào một phụ nữ đang ngồi bán nước uống trước cửa nhà. Cú tông mạnh làm người phụ nữ bị kẹt dưới gầm xe và kéo lê khoảng 10 m.

Vụ tai nạn làm người phụ nữ bị thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu. Tại hiện trường, xe ô tô bị hư hỏng phần đầu. Danh tính nạn nhân được xác định là bà N.T.N (65 tuổi, ở xã Bình Phú, tỉnh Đồng Tháp).

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an tỉnh Đồng Tháp điều tra làm rõ.

Giải cứu tài xế xe khách mắc kẹt trong cabin sau vụ tai nạn trên cao tốc

Một vụ tai nạn hy hữu trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây khiến tài xế xe bị mắc kẹt trong cabin, rất may không bị thiệt hại về người. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã giải cứu tài xế.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
