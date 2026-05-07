Giải cứu tài xế xe khách mắc kẹt trong cabin sau vụ tai nạn trên cao tốc

Quế Hà
07/05/2026 11:08 GMT+7

Một vụ tai nạn hy hữu trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây khiến tài xế xe bị mắc kẹt trong cabin, rất may không bị thiệt hại về người. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã giải cứu tài xế.

Khoảng 1 giờ 30 phút hôm nay 7.5, tại Km29+800 cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây qua xã Tân Lập, tỉnh Lâm Đồng (huyện Hàm Thuận Nam cũ) xảy ra vụ tai nạn giao thông. Lực lượng chức năng được điều đến để giải cứu tài xế.

Theo đó, xe khách mang biển số 78H-016.XX lưu thông trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây theo hướng bắc - nam. Khi đến địa điểm trên, xe khách này va chạm vào đuôi xe tải biển số 92H-029.XX cùng chiều phía trước.

Hiện trường vụ giải cứu tài xế trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

Cú va chạm khiến tài xế xe khách là ông N.X.H (54 tuổi, ở Đắk Lắk) mắc kẹt trong cabin xe. Nhiều tài xế ô tô đã dừng lại hỗ trợ, tuy nhiên không đưa được tài xế bị nạn ra ngoài do thiếu thiết bị cứu nạn.

Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 9 (Công an Lâm Đồng) đã cử 1 xe chuyên dụng cùng 7 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường vụ tai nạn để giải cứu tài xế.

Vụ tai nạn khiến tài xế bị mắc kẹt trong cabin và bị gãy chân

Các chiến sĩ đã dùng các thiết bị chuyên dụng để cắt phá cabin và giải cứu tài xế ra ngoài trong tình trạng bị gãy chân.

Sau đó, nạn nhân được chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Lực lượng cảnh sát giao thông Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông) cùng đơn vị quản lý tuyến khẩn trương có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông.

Hiện trường vụ tai nạn

Đồng thời, cảnh sát giao thông phối hợp với công an địa phương khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ tai nạn. Xe cẩu cứu hộ cũng được điều động đến hiện trường để cẩu xe bị nạn sau khi lực lượng chức năng hoàn tất khám nghiệm, không gây ách tắc giao thông trên tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây.

