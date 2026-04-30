Lạc đường, tài xế lái xe chạy ngược chiều trên cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn

Ngày 30.4, Cục Cảnh sát giao thông xác nhận vừa phát hiện, lập biên bản một trường hợp điều khiển ô tô chạy ngược chiều trên cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn.

Theo đó, sáng 29.4, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 5 (Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông) tổ chức tuần tra, kiểm soát nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn và cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh, phục vụ lễ thông xe chính thức.

Đến khoảng 10 giờ 50 cùng ngày, tại đoạn qua xã Phù Mỹ Tây, tỉnh Gia Lai (trước đây thuộc huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định), tổ công tác phát hiện ô tô biển số 77A-342.31 chạy ngược chiều trên cao tốc. Thời điểm này, trước giờ diễn ra lễ thông xe khoảng 40 phút, lực lượng CSGT đã tổ chức khóa đường phía sau hướng tuần tra, không cho phương tiện lưu thông.

Tài xế lạc đường rồi lái xe chạy ngược chiều trên cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn ẢNH: ĐVCC

Ngay lập tức, tổ công tác dừng phương tiện, kiểm soát giấy tờ liên quan và yêu cầu tài xế quay đầu xe, di chuyển đúng chiều, đưa xe về trụ sở để lập biên bản xử lý theo quy định, đảm bảo an toàn cho lễ thông xe cũng như toàn tuyến.

Được biết, tài xế này ở Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai (trước đây thuộc thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định). Sáng 29.4, người này điều khiển xe lên cao tốc Hoài Nhơn – Quy Nhơn nhưng bị lạc đường, không tìm được lối ra nên đã chạy ngược chiều.

Theo quy định, với hành vi điều khiển ô tô chạy ngược chiều trên cao tốc, tài xế bị xử phạt từ 30 - 40 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe.