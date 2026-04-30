Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Lạc đường, tài xế lái xe chạy ngược chiều trên cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn

Đức Nhật
30/04/2026 11:13 GMT+7

Tài xế lạc đường rồi lái xe chạy ngược chiều trên cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn. Cảnh sát giao thông phát hiện yêu cầu tài xế quay đầu xe về trụ sở để lập biên bản.

Ngày 30.4, Cục Cảnh sát giao thông xác nhận vừa phát hiện, lập biên bản một trường hợp điều khiển ô tô chạy ngược chiều trên cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn.

Theo đó, sáng 29.4, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 5 (Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông) tổ chức tuần tra, kiểm soát nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn và cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh, phục vụ lễ thông xe chính thức.

Đến khoảng 10 giờ 50 cùng ngày, tại đoạn qua xã Phù Mỹ Tây, tỉnh Gia Lai (trước đây thuộc huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định), tổ công tác phát hiện ô tô biển số 77A-342.31 chạy ngược chiều trên cao tốc. Thời điểm này, trước giờ diễn ra lễ thông xe khoảng 40 phút, lực lượng CSGT đã tổ chức khóa đường phía sau hướng tuần tra, không cho phương tiện lưu thông.

Lạc đường, tài xế lái xe đi ngược chiều cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn- Ảnh 1.

ẢNH: ĐVCC

Ngay lập tức, tổ công tác dừng phương tiện, kiểm soát giấy tờ liên quan và yêu cầu tài xế quay đầu xe, di chuyển đúng chiều, đưa xe về trụ sở để lập biên bản xử lý theo quy định, đảm bảo an toàn cho lễ thông xe cũng như toàn tuyến.

Được biết, tài xế này ở Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai (trước đây thuộc thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định). Sáng 29.4, người này điều khiển xe lên cao tốc Hoài Nhơn – Quy Nhơn nhưng bị lạc đường, không tìm được lối ra nên đã chạy ngược chiều.

Theo quy định, với hành vi điều khiển ô tô chạy ngược chiều trên cao tốc, tài xế bị xử phạt từ 30 - 40 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn và Quy Nhơn - Chí Thạnh thông xe

Đúng 11 giờ 30, 2 tuyến cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn và Quy Nhơn - Chí Thạnh chính thức thông xe. Đây là sự kiện đánh dấu bước hoàn thiện quan trọng của trục cao tốc Bắc - Nam phía đông qua địa bàn tỉnh Gia Lai.

Khám phá thêm chủ đề

cao tốc cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn đi ngược chiều Gia Lai Chạy ngược chiều trên cao tốc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận