Cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn và Quy Nhơn - Chí Thạnh thông xe

29/04/2026 14:04 GMT+7

Đúng 11 giờ 30, 2 tuyến cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn và Quy Nhơn - Chí Thạnh chính thức thông xe. Đây là sự kiện đánh dấu bước hoàn thiện quan trọng của trục cao tốc Bắc - Nam phía đông qua địa bàn tỉnh Gia Lai

Cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn dài hơn 70 km, tổng mức đầu tư trên 12.400 tỉ đồng. Cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh dài gần 62 km (không gồm 5,1 km qua hầm Cù Mông), đi qua 2 tỉnh Gia Lai (gần 20 km) và Đắk Lắk (hơn 42 km), với tổng mức đầu tư hơn 14.800 tỉ đồng. Cả 2 dự án đều khởi công ngày 1.1.2023.

Trưa 29.4, không khí tại các nút giao dẫn vào 2 tuyến cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn và Quy Nhơn - Chí Thạnh trở nên rộn ràng khi các tuyến cao tốc này chính thức thông xe. Đây là sự kiện đánh dấu bước hoàn thiện quan trọng của trục cao tốc Bắc - Nam phía đông qua địa bàn tỉnh Gia Lai, mở ra một giai đoạn kết nối giao thông thông suốt hơn cho khu vực miền Trung.

Cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn đã thông xe

Ngay từ sáng sớm, không khí khẩn trương đã bao trùm toàn tuyến. Trên mặt đường nhựa, các công nhân tất bật hoàn thiện những khâu cuối cùng như dọn dẹp vật liệu thừa, vệ sinh mặt đường nhằm đảm bảo điều kiện lưu thông an toàn, êm thuận. Tại các lối vào cao tốc, rào chắn tạm thời vẫn được duy trì dưới sự giám sát của lực lượng chức năng để điều tiết phương tiện trước giờ thông xe.

Công nhân của các nhà thầu đang hối hả hoàn thành những phần việc cuối cùng

Tại lối vào cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn, hàng chục phương tiện đã xếp hàng ngay ngắn, tạo nên khung cảnh trật tự nhưng đầy háo hức. Trong dòng xe chờ đợi, anh Bùi Quang Dương (quê Hà Nội) là một trong những tài xế sẵn sàng trải nghiệm cung đường mới. Sau hành trình dài xuyên Việt, anh không giấu được sự phấn khởi khi có mặt đúng thời điểm tuyến cao tốc được đưa vào khai thác.

Những đoàn xe xếp hàng chờ đến giờ thông xe

Theo anh Dương, việc đưa các tuyến cao tốc vào sử dụng không chỉ đơn thuần cải thiện hạ tầng mà còn tạo ra bước thay đổi lớn về thời gian di chuyển. Nếu như trước đây đi trên quốc lộ 1 với mật độ phương tiện dày đặc và nhiều khu dân cư, quãng đường 100 km có thể mất tới 3 giờ, thì nay với cao tốc, thời gian rút xuống chỉ còn hơn 1 giờ. Điều này giúp giảm đáng kể áp lực cho tài xế, đồng thời mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt cho vận tải và du lịch.

Tại các lối vào, rào chắn tạm thời vẫn được duy trì

Cùng chờ đợi giờ phút thông xe tại lối vào cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn, ông Phạm Ngọc Thái (78 tuổi, quê Thái Bình), một cựu chiến binh từng chiến đấu tại Quân khu 5, cho biết chuyến đi này ông muốn trở lại chiến trường. Nếu trước đây, những người lính phải băng rừng, vượt dốc trong điều kiện thiếu thốn, thì nay những cung đường cao tốc rộng mở đã thay thế cho lối mòn năm xưa.

Ông Phạm Ngọc Thái ngỡ ngàng trước sự phát triển của cơ sở hạ tầng giao thông tại Gia Lai

Ông Thái chia sẻ, sau hơn nửa thế kỷ, sự phát triển của hạ tầng giao thông khiến ông ngỡ ngàng. Những tuyến đường hiện đại, những cây cầu vươn mình qua núi đồi không chỉ rút ngắn khoảng cách địa lý mà còn thể hiện thành quả của quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Theo ông, sự đầu tư vào giao thông đã góp phần gắn kết các vùng miền, tạo điều kiện để đời sống người dân ngày càng thuận lợi hơn.

Đúng thời điểm thông xe, rào chắn được dỡ bỏ, các phương tiện bắt đầu lăn bánh trên tuyến cao tốc mới trong niềm phấn khởi.

Theo đó, đối với 2 tuyến cao tốc qua Gia Lai sẽ thông xe điểm đầu kết nối với cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, điểm cuối nối vào hầm Cù Mông (quốc lộ 1).

Đúng 11 giờ 30, rào chắn, dây cảnh báo được dỡ bỏ, các phương tiện bắt đầu lăn bánh trên cao tốc

Liên quan đến công tác vận hành, ông Nguyễn Phương Nam, Phó giám đốc Khu Quản lý đường bộ III, cho biết đến 11 giờ 30 cùng ngày, đoạn cao tốc từ Quảng Ngãi đến Gia Lai chính thức được mở rào cho phương tiện lưu thông. Trước đó, các đơn vị đã tiến hành rà soát lần cuối nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối, chưa cho phép xe dân sự vào tuyến khi công tác chuẩn bị chưa hoàn tất.

2 tuyến cao tốc qua Gia Lai chính thức thông xe

Theo ông Nam, lực lượng phối hợp gồm Khu Quản lý đường bộ III, Cục Cảnh sát giao thông (C08), lực lượng phòng cháy chữa cháy và đơn vị vận hành đã được bố trí đầy đủ. Các phương tiện hỗ trợ như xe tuần tra, cứu hộ và lực lượng cảnh sát giao thông cũng túc trực tại các điểm trọng yếu để sẵn sàng xử lý tình huống phát sinh trong ngày đầu khai thác.

