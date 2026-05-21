Công an TP.HCM truy nã kẻ chủ mưu ngắt camera, trộm máy trị liệu

Hoàng Huy
21/05/2026 12:06 GMT+7

Mâu thuẫn trong kinh doanh, các đối tượng đã bàn bạc, chỉ đạo nhân viên ngắt hệ thống camera giám sát để lẻn vào kho trộm chiếc máy trị liệu đắt tiền đem đi tẩu tán. Sau khi bị khởi tố, bị can Thái Phong Thiên bỏ trốn nên Công an TP.HCM ra quyết định truy nã.

Ngày 21.5, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (PC02) cho biết đã ra quyết định truy nã đối với Thái Phong Thiên (33 tuổi, ngụ phường Bình Tân, TP.HCM) về tội "Trộm cắp tài sản".

Công an TP.HCM truy nã đối với Thái Phong Thiên

Công an TP.HCM truy nã đối với Thái Phong Thiên

ẢNH: CTV

Theo điều tra ban đầu, Võ Ngọc Trân có quan hệ hợp tác kinh doanh với vợ chồng chị P.T.H.H tại một địa chỉ trên đường số 41 (phường Tân Hưng, TP.HCM). Đến ngày 29.11.2024, do xảy ra mâu thuẫn trong quá trình làm việc, Trân đồng ý bán lại toàn bộ thiết bị đã đầu tư cho chị H. với giá 260 triệu đồng và chấm dứt hợp tác.

Đến ngày 9.12.2024, Nguyễn Đức Hào (nhân viên tiếp tân do Trân tuyển dụng trước đó) phát hiện chiếc máy trị liệu sóng xung kích hiệu Zimmer của chị H. đang bị hỏng, để trong kho chờ sửa chữa nên đã thông báo cho Trân và Thái Phong Thiên biết.

Thông qua mạng xã hội Zalo, Thiên đã chỉ đạo Hào lấy trộm chiếc máy này. Để tránh bị phát hiện, Thiên hướng dẫn Hào rút nguồn wifi nhằm ngắt kết nối hệ thống camera giám sát tại cơ sở.

Sau khi vô hiệu hóa hệ thống an ninh, Hào lén lút lẻn vào kho lấy trộm máy trị liệu mang về nơi ở tại phường Thạnh Mỹ Lợi cất giấu. Sau đó, Hào đem thiết bị này đến một cơ sở trị liệu trên đường Trần Đình Xu (phường Cầu Ông Lãnh) giao cho Trân và Thiên.

Ngày 13.12.2024, chị H. kiểm tra tài sản, phát hiện mất máy nên trình báo công an. Theo kết luận của Hội đồng định giá tài sản, chiếc máy trị liệu sóng xung kích hiệu Zimmer, loại enPlus Version 2.0 (xuất xứ Đức, sản xuất năm 2016) tại thời điểm bị mất trộm có giá trị 132 triệu đồng.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Thái Phong Thiên về tội trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, Thiên đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú từ ngày 5.1.2026 nên công an đã ra quyết định truy nã. 

Để phục vụ công tác điều tra, Công an TP.HCM yêu cầu Thái Phong Thiên ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. 

