Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Công an TP.HCM vào cuộc vụ clip nam thanh niên bị hành hung dã man trên đường

Hoàng Huy
Hoàng Huy
21/05/2026 11:33 GMT+7

Từ đoạn clip phát tán trên mạng xã hội ghi lại cảnh một nam thanh niên bị chặn xe, đánh đập dã man tại phường Thủ Đức (TP.HCM), Công an TP.HCM nhanh chóng vào cuộc, làm việc với nghi phạm.

Liên quan vụ clip nam thanh niên bị hành hung dã man trên đường Kha Vạn Cân (phường Thủ Đức, TP.HCM), ngày 21.5, Công an phường Thủ Đức cho biết đang củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm Nguyễn Chánh Tú (28 tuổi, ở Lâm Đồng) về hành vi hành hung người khác.

Công an vào cuộc sau clip nam thanh niên bị hành hung dã man - Ảnh 1.

Nguyễn Chánh Tú tại cơ quan công an

ẢNH: CACC

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện một đoạn clip ghi lại cảnh một nam thanh niên bị hành hung dã man trên đường phố. Đoạn clip sau khi đăng tải đã thu hút hàng ngàn lượt chia sẻ, bình luận bức xúc từ cộng đồng mạng, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Vào cuộc xác minh, cơ quan công an xác định vụ việc xảy ra trước căn nhà số 533 đường Kha Vạn Cân (phường Thủ Đức, TP.HCM).

Ngay lập tức, Công an phường Thủ Đức đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, nhanh chóng truy xét và làm rõ các đối tượng liên quan. Lực lượng chức năng xác định người bị đánh là anh L.Q.T (29 tuổi), còn người hành hung là Nguyễn Chánh Tú.

Nghi ghen tuông, tài xế công nghệ chặn đường hành hung tình địch giữa phố

Đánh nạn nhân vì mâu thuẫn cá nhân

Tại cơ quan công an, bước đầu Nguyễn Chánh Tú đã cúi đầu thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 19 giờ 36 phút ngày 7.5, anh L.Q.T điều khiển xe máy chở theo bạn gái là chị N. lưu thông trên đường Kha Vạn Cân. Lúc này, Tú điều khiển xe máy bám theo phía sau, rồi bất ngờ tăng ga vượt lên, chặn ngay đầu xe của anh T.

Ngay khi hai bên dừng xe, Tú lao vào dùng tay, chân liên tiếp đấm, đá vào vùng mặt và cơ thể anh T. Cú đánh mạnh khiến anh T. ngã xuống vỉa hè. 

Chỉ đến khi chị N. cùng người dân xung quanh chạy đến can ngăn quyết liệt, Tú mới dừng tay và lên xe rời khỏi hiện trường. Nguyễn Chánh Tú khai nhận, nguyên nhân dẫn đến hành vi bạo lực trên là do mâu thuẫn cá nhân từ trước.

Hiện vụ việc nam thanh niên bị hành hung dã man trên đường đang được Công an TP.HCM tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Tin liên quan

Trạm trưởng Trạm kiểm lâm Vũng Tàu bị Công an TP.HCM bắt giam

Trạm trưởng Trạm kiểm lâm Vũng Tàu bị Công an TP.HCM bắt giam

Công an TP.HCM vừa khởi tố, bắt tạm giam bị can Nguyễn Văn Lời (Trạm trưởng Trạm kiểm lâm Vũng Tàu) về tội "Môi giới hối lộ" nhằm bao che cho hoạt động nuôi nhốt, kinh doanh động vật hoang dã trái phép.

Công an TP.HCM bắt ca sĩ Long Nhật và Sơn Ngọc Minh liên quan đến ma túy

Công an TP.HCM triệt phá đường dây giày, dép giả thương hiệu nổi tiếng quy mô khủng

Khám phá thêm chủ đề

nam thanh niên bị hành hung dã man trên đường hành hung người khác phường Thủ Đức TP.HCM Công An TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận