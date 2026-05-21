Công an TP.HCM vào cuộc vụ clip nam thanh niên bị hành hung dã man trên đường

Liên quan vụ clip nam thanh niên bị hành hung dã man trên đường Kha Vạn Cân (phường Thủ Đức, TP.HCM), ngày 21.5, Công an phường Thủ Đức cho biết đang củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm Nguyễn Chánh Tú (28 tuổi, ở Lâm Đồng) về hành vi hành hung người khác.

Nguyễn Chánh Tú tại cơ quan công an ẢNH: CACC

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện một đoạn clip ghi lại cảnh một nam thanh niên bị hành hung dã man trên đường phố. Đoạn clip sau khi đăng tải đã thu hút hàng ngàn lượt chia sẻ, bình luận bức xúc từ cộng đồng mạng, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Vào cuộc xác minh, cơ quan công an xác định vụ việc xảy ra trước căn nhà số 533 đường Kha Vạn Cân (phường Thủ Đức, TP.HCM).

Ngay lập tức, Công an phường Thủ Đức đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, nhanh chóng truy xét và làm rõ các đối tượng liên quan. Lực lượng chức năng xác định người bị đánh là anh L.Q.T (29 tuổi), còn người hành hung là Nguyễn Chánh Tú.

Nghi ghen tuông, tài xế công nghệ chặn đường hành hung tình địch giữa phố

Đánh nạn nhân vì mâu thuẫn cá nhân

Tại cơ quan công an, bước đầu Nguyễn Chánh Tú đã cúi đầu thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 19 giờ 36 phút ngày 7.5, anh L.Q.T điều khiển xe máy chở theo bạn gái là chị N. lưu thông trên đường Kha Vạn Cân. Lúc này, Tú điều khiển xe máy bám theo phía sau, rồi bất ngờ tăng ga vượt lên, chặn ngay đầu xe của anh T.

Ngay khi hai bên dừng xe, Tú lao vào dùng tay, chân liên tiếp đấm, đá vào vùng mặt và cơ thể anh T. Cú đánh mạnh khiến anh T. ngã xuống vỉa hè.

Chỉ đến khi chị N. cùng người dân xung quanh chạy đến can ngăn quyết liệt, Tú mới dừng tay và lên xe rời khỏi hiện trường. Nguyễn Chánh Tú khai nhận, nguyên nhân dẫn đến hành vi bạo lực trên là do mâu thuẫn cá nhân từ trước.

Hiện vụ việc nam thanh niên bị hành hung dã man trên đường đang được Công an TP.HCM tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.