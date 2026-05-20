Công an TP.HCM triệt phá đường dây giày, dép giả thương hiệu nổi tiếng quy mô khủng

Ngày 20.5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (PC03) - Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Trần Việt Hoàng (33 tuổi, ở phường Nhiêu Lộc) về tội "xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp". Công an xác định bị can Hoàng buôn bán giày, dép hiệu giả thương hiệu nổi tiếng.

Bị can Nguyễn Trần Việt Hoàng buôn bán giày, dép hiệu giả ẢNH: CTV

Trước đó, thực hiện Công điện của Thủ tướng và Điện mật của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo toàn lực lượng tăng cường đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Thu giữ lô hàng giày, dép giả trị giá hơn 3,3 tỉ đồng

Nằm trong cao điểm 45 ngày đêm ra quân chuyển hóa địa bàn, các trinh sát thuộc PC03 Công an TP.HCM đã bất ngờ đồng loạt kiểm tra 3 địa điểm kinh doanh của chuỗi cửa hàng "K.W Sneaker" tại các địa chỉ: số 203/17, Huỳnh Văn Nghệ, phường An Hội Tây; 813 Quang Trung, phường An Hội Tây và 640 Trường Chinh, phường Tân Bình do Nguyễn Trần Việt Hoàng làm đại diện.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ tổng cộng 1.412 đôi giày, dép mang các nhãn hiệu nổi tiếng thế giới như Nike, Adidas, New Balance và Onitsuka Tiger. Qua kiểm định, toàn bộ số hàng hóa này đều là hàng giả mạo nhãn hiệu. Tổng trị giá lô hàng vi phạm ước tính lên đến hơn 3,3 tỉ đồng.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Trần Việt Hoàng khai nhận đã bắt đầu gom hàng và buôn bán giày, dép giả mạo từ tháng 2.2023. Để trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Hoàng thu mua nguồn hàng trôi nổi từ các hội nhóm trên mạng xã hội. Toàn bộ số hàng này đều không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Bị can Hoàng khai biết các sản phẩm mình kinh doanh là hàng giả mạo nhãn hiệu ẢNH: CTV

Tại cơ quan công an, bị can Hoàng khai dù biết rõ các sản phẩm mình kinh doanh là hàng giả mạo nhãn hiệu, nhưng vì giá nhập vào siêu rẻ, đánh trúng tâm lý chuộng đồ hiệu giá thấp của một bộ phận khách hàng nên rất dễ tiêu thụ. Với mức lợi nhuận "khủng", Hoàng bất chấp pháp luật để kiếm lời. Tính đến thời điểm bị bắt giữ, Hoàng đã tiêu thụ trót lọt hàng nghìn đôi giày dép giả, thu lợi bất chính hơn 1 tỉ đồng.

Hiện vụ án được PC03 Công an TP.HCM tiếp tục điều tra mở rộng đường dây mua bán giày, dép hiệu giả trên để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Công an TP.HCM kêu gọi người dân khi phát hiện các hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, quyền tác giả… cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất.