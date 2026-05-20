Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Công an TP.HCM triệt phá đường dây giày, dép giả thương hiệu nổi tiếng quy mô khủng

Ngọc Lê
Ngọc Lê
20/05/2026 09:43 GMT+7

Công an TP.HCM vừa triệt phá đường dây mua bán giày, dép giả mạo nhãn hiệu lớn như Nike, Adidas, New Balance, Onitsuka Tiger. Kết quả kiểm định xác định toàn bộ là hàng giả, công an thu giữ 1.412 đôi trị giá hơn 3,3 tỉ đồng.

Ngày 20.5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (PC03) - Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Trần Việt Hoàng (33 tuổi, ở phường Nhiêu Lộc) về tội "xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp". Công an xác định bị can Hoàng buôn bán giày, dép hiệu giả thương hiệu nổi tiếng.

Công an TP.HCM triệt phá đường dây giày, dép hiệu giả quy mô khủng - Ảnh 1.

Bị can Nguyễn Trần Việt Hoàng buôn bán giày, dép hiệu giả

ẢNH: CTV

Trước đó, thực hiện Công điện của Thủ tướng và Điện mật của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo toàn lực lượng tăng cường đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Thu giữ lô hàng giày, dép giả trị giá hơn 3,3 tỉ đồng

Nằm trong cao điểm 45 ngày đêm ra quân chuyển hóa địa bàn, các trinh sát thuộc PC03 Công an TP.HCM đã bất ngờ đồng loạt kiểm tra 3 địa điểm kinh doanh của chuỗi cửa hàng "K.W Sneaker" tại các địa chỉ: số 203/17, Huỳnh Văn Nghệ, phường An Hội Tây; 813 Quang Trung, phường An Hội Tây và 640 Trường Chinh, phường Tân Bình do Nguyễn Trần Việt Hoàng làm đại diện.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ tổng cộng 1.412 đôi giày, dép mang các nhãn hiệu nổi tiếng thế giới như Nike, Adidas, New Balance và Onitsuka Tiger. Qua kiểm định, toàn bộ số hàng hóa này đều là hàng giả mạo nhãn hiệu. Tổng trị giá lô hàng vi phạm ước tính lên đến hơn 3,3 tỉ đồng.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Trần Việt Hoàng khai nhận đã bắt đầu gom hàng và buôn bán giày, dép giả mạo từ tháng 2.2023. Để trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Hoàng thu mua nguồn hàng trôi nổi từ các hội nhóm trên mạng xã hội. Toàn bộ số hàng này đều không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Công an TP.HCM triệt phá đường dây giày, dép hiệu giả quy mô khủng - Ảnh 2.

Bị can Hoàng khai biết các sản phẩm mình kinh doanh là hàng giả mạo nhãn hiệu

ẢNH: CTV

Tại cơ quan công an, bị can Hoàng khai dù biết rõ các sản phẩm mình kinh doanh là hàng giả mạo nhãn hiệu, nhưng vì giá nhập vào siêu rẻ, đánh trúng tâm lý chuộng đồ hiệu giá thấp của một bộ phận khách hàng nên rất dễ tiêu thụ. Với mức lợi nhuận "khủng", Hoàng bất chấp pháp luật để kiếm lời. Tính đến thời điểm bị bắt giữ, Hoàng đã tiêu thụ trót lọt hàng nghìn đôi giày dép giả, thu lợi bất chính hơn 1 tỉ đồng.

Hiện vụ án được PC03 Công an TP.HCM tiếp tục điều tra mở rộng đường dây mua bán giày, dép hiệu giả trên để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Công an TP.HCM kêu gọi người dân khi phát hiện các hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, quyền tác giả… cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất.

Tin liên quan

Công an TP.HCM xóa đường dây buôn lậu vàng 'khủng' từ Campuchia

Công an TP.HCM xóa đường dây buôn lậu vàng 'khủng' từ Campuchia

Ngày 19.5, Công an TP.HCM cho biết đã triệt phá thành công một đường dây buôn lậu vàng 9999 quy mô lớn từ Campuchia về Việt Nam. Các đối tượng biến vàng lậu thành vàng trang sức đeo trên người nhằm qua mặt biên phòng khi nhập cảnh vào Việt Nam.

Lừa đảo hơn 22 tỉ đồng bằng chiêu làm giả hồ sơ, giấy phép xây dựng

Vì sao người dân nên dùng app SOS An ninh trật tự - CATP HCM?

Khám phá thêm chủ đề

Công An TP.HCM giày giả hàng giả TP.HCM mua bán giày dép giả nhãn hiệu
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận