Công an TP.HCM xóa đường dây buôn lậu vàng 'khủng' từ Campuchia

Ngày 19.5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (PC03) - Công an TP.HCM cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Thị Ngọc Anh (49 tuổi, ở tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Duy Tấn (45 tuổi, ở TP.HCM) về hành vi buôn lậu vàng.

Công an TP.HCM triệt xóa đường dây buôn lậu vàng 'khủng' ẢNH: CTV

Đây là chiến công xuất sắc nằm trong đợt thực hiện cao điểm 45 ngày đêm chuyển hóa địa bàn theo chỉ đạo quyết liệt, xuyên suốt của Giám đốc Công an TP.HCM.

Theo tài liệu điều tra, ngày 20.4.2026 lực lượng chức năng phát hiện Vũ Thị Ngọc Anh mang theo khoảng 2.221,2 gram vàng 9999 (trị giá khoảng 9,7 tỉ đồng) tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất để làm thủ tục bay đi Phú Quốc.

Nhận thấy người này có biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động vận chuyển hàng hóa trái phép, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra, làm rõ.

Tang vật là vàng công an thu giữ ẢNH: CTV

Qua đấu tranh, Vũ Thị Ngọc Anh thừa nhận toàn bộ số vàng trên được mua từ Campuchia, vận chuyển trái phép về Việt Nam nhằm mục đích tiêu thụ để hưởng chênh lệch giá. Số vàng này được đưa trót lọt về Việt Nam vào sáng 20.4.2026, sau đó được mang thẳng đến nhà của Nguyễn Duy Tấn tại TP.HCM.

Tại đây, Tấn thực hiện việc nung, đúc lại nhằm thay đổi hình dạng ban đầu, che giấu nguồn gốc trước khi tiếp tục vận chuyển đi tiêu thụ tại Phú Quốc.

"Xé nhỏ" tiền và vàng qua biên giới bằng WhatsApp

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định đây là một đường dây tội phạm hoạt động có tổ chức, phân công vai trò cụ thể giữa các đối tượng tham gia, đánh trúng vào tâm lý ăn chênh lệch giá vàng giữa Campuchia và Việt Nam từ đầu năm 2026 đến nay.

Để điều hành đường dây buôn lậu vàng tinh vi này, các đối tượng sử dụng ứng dụng nhắn tin bảo mật WhatsApp để trao đổi, góp vốn và điều phối hoạt động. Phương thức vận hành của nhóm này cụ thể như sau:

Nhóm đối tượng tổ chức đổi tiền Việt Nam sang USD, chia nhỏ số tiền này giao cho nhiều người trực tiếp mang qua Campuchia mà không khai báo hải quan.

Tại Campuchia, số ngoại tệ trên được dùng để mua vàng 9999 dưới dạng các loại trang sức như vòng tay, mặt dây chuyền…

Các đối tượng chia nhỏ số vàng này, cho người đeo trên người dưới dạng trang sức cá nhân nhằm "qua mặt" lực lượng chức năng khi nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh).

Công an thu giữ tang vật ẢNH: CTV

Sau khi đưa vàng trót lọt về TP.HCM, toàn bộ số vàng trang sức được gom lại, mang đến "lò" của Nguyễn Duy Tấn để nấu, đúc lại thành khối lớn nhằm che giấu nguồn gốc trước khi tung ra thị trường nội địa tiêu thụ.

Theo cơ quan điều tra, chỉ tính từ đầu năm 2026 đến thời điểm bị phát hiện, đường dây này đã thực hiện trót lọt khoảng 10 chuyến vận chuyển vàng trái phép từ Campuchia về Việt Nam. Mỗi chuyến vận chuyển có giá trị khoảng 30 tỉ đồng. Ước tính, các đối tượng đã thu lợi bất chính số tiền lên đến hàng chục tỉ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm hành vi buôn lậu vàng theo quy định pháp luật.