Vận chuyển gần 1 kg vàng lậu để nhận tiền công 700.000 đồng

Ngày 8.5, tin từ Đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình (Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang) cho biết, đơn vị đang phối hợp cơ quan chức năng tỉnh An Giang điều tra mở rộng vụ vận chuyển vàng lậu từ Campuchia vào Việt Nam, do Nguyễn Văn Khanh (22 tuổi, ở xã Khánh Bình, tỉnh An Giang) thực hiện.

Gần 1 kg vàng lậu tang vật do Nguyễn Văn Khanh vận chuyển trái phép từ Campuchia vào Việt Nam, bị lực lượng biên phòng tỉnh An Giang phối hợp bắt giữ vào trưa 7.5 ẢNH: BIÊN PHÒNG AN GIANG

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ 25 phút ngày 7.5, tại khu vực bờ sông Hậu, thuộc ấp An Hòa, xã Khánh Bình, tổ công tác do Đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình chủ trì, phối hợp Đội đặc nhiệm Phòng chống ma túy và tội phạm (thuộc Phòng nghiệp vụ Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang) cùng lực lượng Công an tỉnh và Hải quan cửa khẩu Khánh Bình phát hiện nam thanh niên có hành vi nghi vấn vận chuyển hàng lậu từ biên giới Campuchia vào địa bàn nên bắt giữ.

Tiến hành khám xét, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên cất giấu trong người một thỏi kim loại màu vàng, kích thước 11 cm x 4,5 cm x 0,7 cm.

Nguyễn Văn Khanh cùng tang vật gần 1 kg vàng lậu

ẢNH: BIÊN PHÒNG AN GIANG

Qua khai thác nhanh, người này khai tên là Nguyễn Văn Khanh và thừa nhận tang vật là thỏi vàng 24K, do một người đàn ông ở Campuchia thuê vận chuyển từ Campuchia về Việt Nam với tiền công 700.000 đồng.

Kết quả giám định của lực lượng chức năng tỉnh An Giang, thỏi vàng của Khanh vận chuyển là vàng 24K, có trọng lượng gần 1 kg.

Hiện vụ vận chuyển vàng lậu nêu trên được lực lượng biên phòng tỉnh An Giang phối hợp cơ quan chức năng mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.