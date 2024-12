An Giang: 12 kg vàng lậu vận chuyển qua biên giới

Ngày 25.12, tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa bàn giao nghi phạm N.H.N (43 tuổi, ngụ P.Châu Phú A, TP.Châu Đốc, An Giang) cùng tang vật là 12 kg vàng lậu vận chuyển qua biên giới cho Công an TP.Châu Đốc điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Số vàng tang vật ẢNH: BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG TỈNH AN GIANG

Thực hiện kế hoạch tấn công, trấn áp tội phạm dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2025, trưa 17.12, Đồn biên phòng Vĩnh Nguơn (thuộc Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang) phối hợp lực lượng công an mật phục khu vực gần biên giới Campuchia, thuộc địa bàn ấp Bà Bài, xã Vĩnh Tế, TP.Châu Đốc .

Tại đây, tổ công tác phát hiện một xuồng máy lưu thông tốc độ cao, hướng từ biên giới Campuchia về kênh Vĩnh Tế, có biểu hiện nghi vấn vận chuyển vàng lậu nên yêu cầu dừng kiểm tra. Qua kiểm tra phát hiện trên xuồng có bao tải quấn 12 miếng kim loại nghi là vàng nhập lậu.

Khu vực N.H.N bị lực lượng chức năng tỉnh An Giang phát hiện, bắt giữ vận chuyển trái phép hơn 12 kg vàng ẢNH: BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG TỈNH AN GIANG

Tổ công tác đưa người điều khiển xuồng máy là N.H.N cùng tang vật, phương tiện về Đồn biên phòng Vĩnh Nguơn để làm rõ.

Kết quả giám định của Phân viện Khoa học hình sự tại TP.HCM, số kim loại do N.H.N vận chuyển là vàng 9999, tổng trọng lượng hơn 12 kg. Cơ quan chức năng tỉnh An Giang định giá số vàng trên trị giá hơn 26,2 tỉ đồng.

Vụ vận chuyển trái phép qua biên giới 12 kg vàng đang được Công an TP.Châu Đốc điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.