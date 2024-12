Trùm cát lậu điều người sửa nhà cho cựu Phó chủ tịch An Giang để 'cảm ơn'

Trong kết luận vụ án "bảo kê" khai thác cát xảy ra tại Công ty CP đầu tư Trung Hậu - Tổng 68 (Công ty Trung Hậu 68), Sở TN-MT An Giang và các đơn vị liên quan, Cục Cảnh sát kinh tế (C03) Bộ Công an đề nghị truy tố 44 bị can ở 6 nhóm tội.



Theo kết luận, sau khi gặp lãnh đạo UBND tỉnh An Giang đề nghị giúp đỡ, Công ty Trung Hậu 68 được tạo điều kiện cấp phép, nâng công suất khai thác cát trái quy định để hưởng lợi bất chính gần 294 tỉ đồng. Trong quá trình này, bị can Lê Quang Bình, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Trung Hậu 68, đã chi tiền cho dàn lãnh đạo tỉnh An Giang.

Các bị can Lê Quang Bình; Võ Truyền Thống, Phó tổng giám đốc Công ty Trung Hậu 68; và Nguyễn Tấn Lịnh, Giám đốc điều hành Công ty Trung Hậu 68; có hành vi đưa hối lộ trong vụ án ẢNH: BỘ CÔNG AN

Kết luận thể hiện, ông Bình đã chi tiền cho cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư 3 lần, với tổng số 961 triệu đồng.

Trong đó, lần đầu vào năm 2021 ông Bình chỉ đạo anh trai của mình đưa 761,620 triệu đồng cho vợ của ông Trần Anh Thư để sửa nhà tại Q.7 (TP.HCM) cho ông Thư để "cảm ơn". Tiếp đó, vào dịp tết Nguyên đán năm 2022 và 2023, ông Bình đến phòng làm việc của ông Thư biếu quà tết là 100 triệu đồng/lần.

Bị can Trần Anh Thư ẢNH: BỘ CÔNG AN

Đối với ông Nguyễn Việt Trí, cựu Giám đốc Sở TN-MT tỉnh An Giang, từ tháng 3.2020 - 7.2023, bị can này đã 20 lần nhận tiền, tổng số 3,1 tỉ đồng từ lãnh đạo Công ty Trung Hậu 68. Trong đó nhận từ ông Bình 12 lần, tổng số 2,5 tỉ đồng (1,8 tỉ đồng và 30.000 USD). Ông Trí đã tự nguyện nộp lại toàn bộ 3,1 tỉ đồng để khắc phục hậu quả.

Với ông Nguyễn Thanh Bình, cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, và ông Nguyễn Bảo Trung, cựu Chánh văn phòng UBND tỉnh An Giang; C03 xác định, từ tháng 1.2020 - 5.2023, Chủ tịch Công ty Trung Hậu 68 đã gặp cảm ơn và đưa ông Bình tổng số 300.000 USD, đưa ông Trung tổng số 550 triệu đồng. Sau đó ông Bình đã trả lại 250.000 USD, khi làm việc với cảnh sát thì tự nguyện nộp lại 50.000 USD để khắc phục.

Cựu Chủ tịch tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình ẢNH: BỘ CÔNG AN

Ngoài ra, vào các dịp lễ, tết năm 2022 và 2023, ông Lê Quang Bình còn chỉ đạo cấp dưới đưa cho ông Huỳnh Văn Thái, Trưởng phòng Khoáng sản nước và biến đổi khí hậu (thuộc Sở TN-MT An Giang), tổng số tiền 60 triệu đồng.

Làm việc với cảnh sát, ông Thư thừa nhận các sai phạm của mình trong quá trình cấp phép, thăm dò, khai thác; nâng công suất khai thác cát cho Công ty Trung Hậu 68; chỉ đạo ông Trí giao cấp dưới tạo điều kiện, hướng dẫn, hỗ trợ Công ty Trung Hậu 68 làm các thủ tục xin cấp phép, điều chỉnh công suất.

Ông Thư cũng thừa nhận đã để cho ông Lê Quang Vinh (anh trai của Lê Quang Bình) sửa nhà tại đường Trần Xuân Soạn (Q.7, TP.HCM) hết 761,6 triệu đồng trong năm 2021 và nhận 200 triệu đồng từ Lê Quang Bình. Ông Thư đã tự nguyện nộp lại 1 tỉ đồng để khắc phục hậu quả.

Trong vụ án, ông Trần Anh Thư và ông Nguyễn Việt Trí bị đề nghị truy tố tội nhận hối lộ. Ông Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Bảo Trung bị đề nghị truy tố tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

"Trùm cát tặt" Lê Quang Bình bị đề nghị truy tố 3 tội đưa hối lộ, vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên và rửa tiền.